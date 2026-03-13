Torcida organizada do Corinthians vai ao CT e cobra elenco após derrota

Um grupo integrantes de Torcidas Organizadas do Corinthians foram ao CT Joaquim Grava, na Zona Leste de São Paulo, na tarde desta sexta-feira (13) para cobrar o elenco alvinegro após a sequência de quatro jogos sem vencer. Os torcedores tiveram uma conversa com os atletas e a comissão técnica comandada por Dorival Jr, que foi cobrado pelo comportamento do time dentro de campo.

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As portas do CT foram abertas pelo próprio clube, que autorizou a presença dos líderes das Organizadas para conversas com o elenco e comissão. O movimento dos torcedores dá continuidade às manifestações feitas após a derrota para o Coritiba na noite de quarta por 2 a 0, pela 5ª rodada do Brasileirão.

Após o fim da partida, foram ouvidos gritos de protestos da arquibancada da Neo Química Arena vindos de um dos setores das torcidas organizadas do estádio. Gritos de "Bando de cuzã*, tem que ser homem para jogar no Coringão" e "Ôooo, ou joga por amor ou joga por terror, filho da put*" foram ouvidos na sequência do apito final.

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O revés contra o time paranaense foi o terceiro em sequência e aumenta a pressão do clube nesta largada de temporada, principalmente após a queda para o Novorizontino na semifinal do Campeonato Paulista, que impediu o bicampeonato estadual do Timão.

Agora, o Corinthians terá um clássico contra o Santos neste domingo (15), às 16h, e tenta reencontrar o caminho das vitórias na temporada. No último duelo contra o Peixe, o Timão empatou com o rival na Vila Belmiro, em jogo pela fase de liga do Paulistão. O time treinou na manhã desta sexta e finaliza a preparação no sábado.

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Agora, terá o clássico contra o Santos neste domingo

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