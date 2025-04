Memphis brilha, Corinthians vence o Sport de virada e se recupera no Brasileirão

De virada, com dois gols de Memphis Depay, o Corinthians venceu o Sport por 2 a 1 na tarde deste sábado (19), na Neo Química Arena. Em um jogo com dois tempos distintos, o time pernambucano saiu na frente com Sérgio Oliveira nos acréscimos do primeiro tempo, mas levou a virada na etapa final. Com o resultado, o Timão se recupera das duas derrotas seguidas no Brasileirão, vai a sete pontos e assume a sétima posição. De quebra, alivia a pressão na busca por um novo treinador. Já a equipe pernambucana continua com apenas um ponto em cinco jogos e segue sem vencer no torneio, ocupando a 20ª e última posição na tabela.

Pressionado pelas duas derrotas seguidas no Brasileirão, o Corinthians começou a partida em cima do Sport. E o Timão foi empilhando chances de gol. Memphis deixou Yuri Alberto cara a cara com o goleiro Caíque França, mas o camisa 9 alvinegro jogou para fora.

Além disso, o Corinthians explorava a deficiência da equipe pernambucana pelos lados do campo e quase marcou por diversas vezes, com Memphis, Yuri e Romero, que acertou a trave.

A partir dos 25 minutos do primeiro tempo, o jogo mudou de panorama. O Sport acertou sua marcação, adotando uma postura mais conservadora, fechando as laterais do campo e dificultando a criação de jogadas do Corinthians.

Depois de Barletta acertar a trave em chute de fora da área, já nos acréscimos o time pernambucano chegou ao gol. Hereda cruzou da esquerda e o meia Sérgio Oliveira apareceu sozinho na área para abrir o placar.

O Sport só teve o intervalo para aproveitar a vantagem no placar. O gol de empate do Corinthians veio tão logo as equipes recomeçaram a partida. Yuri Alberto recebeu na direita e cruzou para Memphis se livrar da zaga e tocar por baixo de Caíque França aos dez segundos da etapa final.

Assim, o cenário do primeiro tempo se repetiu. O Corinthians voltou a colocar pressão na defesa pernambucana. Diferentemente do primeiro tempo, porém, o Timão mostrou eficiência. E Memphis virou o jogo aos 16 minutos. Após boa triangulação pela direita, o holandês chutou de dentro da área e contou com o desvio na zaga para marcar seu segundo na partida.

O Corinthians passou a administrar o resultado. O Técnico interino Orlando Ribeiro reforçou a marcação, enquanto o técnico Pepa mandou o Sport para frente. Só que o Corinthians conseguiu manter a vantagem e conseguir sair de campo com a vitória.

Na próxima rodada, o Corinthians vai até o Maracanã enfrentar o Flamengo, no domingo (27). Já o Sport recebe o Fortaleza, no sábado (26).

Carrillo em lance durante jogo contra o Sport (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 X 1 SPORT

5ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 19/04/2025 - 16h

📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

🥅 Gols: Sérgio Oliveira, aos 45' do 1ºT (SPO); Memphis, 1' e 15' do 2ºT (COR)

🟨 Cartões amarelos: Caíque França (SPO); Félix Torres e Breno Bidon (COR)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Maira Mastella Moreira (RS)

🏁VAR: Rafael Traci (SC)

⚽ ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Orlando Ribeiro)

Matheus Donelli; Léo Maná, Félix Torres, Gustavo Henrique, Fabrizio Angileri; Raniele, André Carrillo (Alex Santana), Breno Bidon (Maycon); Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto.

SPORT (Técnico: Pepa)

Caíque França; Hereda, João Silva, Lucas Cunha, Chico; Christian Rivera (Zé Lucas), Du Queiroz, Sérgio Oliveira (Titi Ortíz); Barletta (Lucas Lima), Arthur Sousa (Gonçalo Paciência) e Carlos Alberto (Lenny Lobato).