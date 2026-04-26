Diniz explica como melhorou defesa do Corinthians e chegou a seis jogos sem sofrer gols

Fernando Diniz venceu sua primeira partida em Campeonato Brasileiro diante do Vasco, por 1 a 0, e alcançou a marca expressiva de não ter a defesa vazada desde que chegou a equipe, somando seis jogos no total. Em entrevista após a partida, o treinador detalhou o que tem feito para manter o bom desempenho do sistema de marcação e exaltou a entrega do elenco para comprar sua ideia de jogo.

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- É uma coisa que eu acho que eu fui melhorando muito na minha carreira inteira. E obviamente que existe um time que tem uma estrutura e facilita isso [o Corinthians]. É um time que já tinha uma carga interessante de jogadores experientes, de qualidade bem acentuada, o que também ajuda. Mas o que está mais ajudando aqui é que os jogadores de maneira geral entenderam que todo mundo precisa ajudar. Os volantes que estão em campo precisam ajudar a defender. Então não é só a linha de trás. Eu acho que é a conscientização dos jogadores, a fome que eles estão tendo para fazer aquilo que eu peço para eles para entregar. Eu acho que esse tem sido o grande diferencial - destacou Diniz.

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O treinador também explicou a importância do jogo do Corinthians ser construído a partir da defesa. Diniz lembrou do clássico contra o Palmeiras, quando a equipe tinha dois jogadores a menos e conseguiu manter o empate sem gols pela solidez defensiva. Contra o Vasco, com uma vantagem mínima de 1 a 0, foi importante manter o equilíbrio na maercação.

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- O jogo começa atrás e hoje foi mais uma prova disso, sendo que o jogo do Palmeiras foi a fotografia mais emblemática desse processo de que o sistema defensivo do clube hoje vive. E a gente tem que procurar melhorar, porque sempre tem coisa para melhorar, e sabem que isso é um motor central naquilo que a gente vai fazer. Se a gente tivesse sido vazado hoje a gente não teria conseguido ganhar o jogo - completou.

Fernando Diniz elogiou atuação de Raniele como lateral. (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Improviso de Raniele na lateral do Corinthians

A escalação de Diniz para o jogo diante do Vasco teve o volante Raniele improvisado na defesa. O jogador, que já atuou como zagueiro defendendo o Timão, estreou na posição e foi elogiado pelo treinador. A escolha do camisa 14 foi feita após Matheuzinho ter sido suspenso pelo STJD para a partida.

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Fernando Diniz destacou que pensou na escalação de Raniele especificamente para o jogo de hoje, mas não descarta o meia como uma reposição direta para Matheuzinho no futuro. O técnico detalhou valências do ataque do Vasco, time que ele conhece bem porque foi o último clube antes de assumir o Corinthians, e elogiou a postura do volante de comprar a ideia da improvisação.

- A gente pensou especificamente para o jogo de hoje. O Andrés Gómez é um jogador muito desequilibrante, é o que tem mais dribles do Campeonato Brasileiro e que tem um enfrentamento um contra um onde leva muita vantagem. E o Raniele fez uma partida brilhante, está de parabéns. E obviamente com a partida que ele fez hoje, ele passa, numa eventualidade, pelo menos a ser uma opção. Mas eu acho que o mais importante é destacar que o Raniele é um jogador que sempre dá cara, que sempre defende o time. Eu acho que ele tem muito a cara do Corinthians - destacou o técnico.

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