Corinthians: veja 10 jogadores que podem sair em 2027

Com a temporada de 2026 se aproximando da reta final, o Corinthians começa a definir os próximos passos do elenco. Alguns jogadores têm vínculo somente até dezembro e ainda não sabem se permanecerão no clube para o próximo ano, deixando o futuro de parte do grupo em aberto.

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A situação envolve atletas com diferentes papéis no time, entre titulares e opções utilizadas ao longo da temporada. A diretoria terá de analisar o rendimento de cada jogador e as condições financeiras do clube antes de decidir quais contratos serão estendidos e quais atletas deixarão o Corinthians ao fim do ano.

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Veja abaixo o momento dos jogadores do Corinthians e o tempo de contrato

André Carrillo - meio-campista - 31/12/2026

André Carrillo vem alternando entre os titulares e reservas da equipe comandada por Fernando Diniz, deixando de ter o status de titular absoluto. Recentemente, o atacante Paolo Guerrero revelou que o meia pode defender o Alianza Lima, do Peru, no futuro.

— Eu acho que o Renato (Tapia) e o André (Carrillo), dos que estão fora do país hoje, são os que estão mais próximos de chegar ao Alianza Lima. Acho que, pelas raízes deles e pelo sangue que corre em suas veias, branco e azul, seria lindo vê-los aqui no Alianza — disse Guerrero em entrevista ao L1Max, do Peru.

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Números pelo Corinthians:

106 jogos (63 titular) 3 gols 5 assistências 0.6 passes decisivos por jogo 90% de acerto no passe 0.3 finalizações por jogo (0.1 no gol) 1.2 desarmes por jogo 2.5 bolas recuperadas por jogo 0.7 dribles certos por jogo (62% de acerto) 46% de eficiência nos duelos Nota Sofascore 6.86

Fabrizio Angileri - Lateral - 31/12/2026

Angileri chegou ao Corinthians em fevereiro do ano passado e intercalou entre os titulares, inclusive atuando como zagueiro em algumas partidas. No início deste ano, a negociação para renovação de contrato demorou a avançar e se estendeu por mais de um mês.

O Lance! apurou que Angileri chegou a receber consultas de outros clubes, como o Internacional, mas as conversas não evoluíram.

Revelado nas categorias de base do Godoy Cruz, da Argentina, Angileri atuou pelo River Plate antes de se transferir para o Getafe, clube que defendeu entre 2022 e 2025, até rescindir seu contrato para reforçar o Coringão.

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Nesta temporada, Fabrizio Angileri vem sendo reserva imediato de Matheus Bidu, principalmente após a lesão do lateral Hugo Faria.

Números pelo Corinthians:

54 jogos (34 titular) 1 gol 2 assistências 0.5 passes decisivos por jogo 84% de acerto no passe 1.5 desarmes por jogo 0.6 interceptações por jogo 2.2 bolas recuperadas por jogo 55% de eficiência nos duelos Nota Sofascore 6.89

Jesse Lingard - meio-atacante - 31/12/2026

Anunciado no dia 6 de março, Lingard precisou de tempo para encontrar seu melhor momento. Nas primeiras partidas, começou entre os reservas, mas, com o passar do tempo, assumiu a titularidade, especialmente na vaga de Memphis Depay, que estava lesionado e, em seguida, com pendência contratual.

— Desde que cheguei aqui, comigo ele foi crescendo. Teve o melhor momento comigo mesmo, depois de um mês que eu tinha chegado aqui, foi titular, fez gols e deu assistência. Depois teve um problema familiar, o falecimento do avô, que era um avô-pai dele. Precisou se ausentar um pouco. E aí voltamos da Copa, ele até voltou (à Inglaterra) para o funeral depois. Está tentando retomar — disse o técnico Fernando Diniz no dia 23 de agosto.

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Números pelo Corinthians:

25 jogos (10 titular) 2 gols 1 assistência 335 mins p/ participar de gol 0.4 passes decisivos por jogo 85% de acerto no passe 0.4 finalizações por jogo (0.2 no gol) 1.4 bolas recuperadas por jogo 0.2 dribles certos por jogo (33% de acerto) 37% de eficiência nos duelos Nota Sofascore 6.69

Gestão acompanha atletas que podem sair sem renovação ao fim do contrato (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Zakaria Labyad - meio-campista - 31/12/2026

Zakaria Labyad chegou ao Corinthians sob desconfiança, principalmente após o técnico Dorival Júnior, então treinador do clube, afirmar que não havia pedido a contratação do jogador. Apesar de ter apenas três jogos como titular, o marroquino conseguiu se destacar nas partidas em que entrou ao longo do jogo. Foram dele os gols da vitória diante do Atlético-MG e do empate contra o Peñarol, fora de casa, pela Libertadores.

O grande problema ocorreu no dia 31 de julho, durante a partida contra o Athletico-PR. Após sofrer uma torção no joelho esquerdo, o meio-campista passou por exames de imagem que apontaram uma lesão no menisco e a ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA).

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Com o diagnóstico, a tendência é que o jogador não volte a atuar em 2026. Caso o período de recuperação ultrapasse o fim do contrato, existe ainda a possibilidade de renovação contratual obrigatória até a conclusão do tratamento, conforme determina a legislação.

Números pelo Corinthians:

17 jogos (3 titular) 2 gols 2 assistências 104 mins p/ participar de gol 1.0 passes decisivos por jogo 80% de acerto no passe 0.6 finalizações por jogo (0.2 no gol) 0.6 bolas recuperadas por jogo 38% de eficiência nos duelos Nota Sofascore 6.69

André Ramalho - zagueiro - 31/12/2026

O zagueiro André Ramalho foi titular por um longo período no Corinthians, inclusive nas conquistas do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil de 2025. Neste ano, perdeu espaço para Gabriel Paulista, contratado recentemente e que assumiu a titularidade da posição.

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Ramalho chegou ao clube após passagem pelo PSV, da Holanda. O defensor também teve uma passagem por empréstimo no Mainz, da Alemanha, antes de retornar ao Red Bull Salzburg, onde se consolidou como ídolo a partir de 2018. Ao todo, venceu seis campeonatos e cinco Copas da Áustria pelo clube.

Em 2021, foi contratado pelo PSV, onde se firmou como um dos líderes da equipe e acumulou mais títulos: um Campeonato Holandês e duas Copas da Holanda. Ramalho permaneceu em Eindhoven até o fim do contrato.

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Números pelo Corinthians:

90 jogos (79 titular) 2 gols 1 assistência 1.1 desarmes por jogo 1.0 interceptações por jogo 4.5 cortes por jogo 58% de eficiência nos duelos 91% de acerto no passe Nota Sofascore 7.09

Vitinho - atacante - 31/12/2026

O atacante Vitinho foi anunciado no meio do ano passado, mas nunca conseguiu assumir a titularidade, nem com Dorival Júnior e tampouco com Fernando Diniz. O atleta, que estava no Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, chega ao Timão sem custos, com contrato válido até 31 de dezembro de 2026.

Revelado pelo Botafogo, o atacante passou pelo CSKA Moscou, da Rússia, Internacional, Flamengo, Al-Shabab e Al-Ettifaq, ambos da Arábia Saudita. Vitinho conquistou duas Libertadores (2019 e 2022), uma Recopa Sul-Americana (2020), dois Campeonatos Brasileiros (2019 e 2020), uma Copa do Brasil (2022), duas Supercopas Rei (2020 e 2021), uma Liga Russa (2013/2014) e duas Supertaças Russas (2014 e 2018).

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Em julho, durante um treinamento, o atacante Vitinho sofreu uma lesão meniscal no joelho esquerdo e precisará passar por cirurgia. A tendência é que o jogador não volte a atuar na temporada de 2026, considerando o período de recuperação previsto para o procedimento.

O caso é semelhante ao de Zakaria Labyad, que também sofreu uma grave lesão no joelho. Caso o tratamento ultrapasse o fim do vínculo contratual, o jogador poderá ter o contrato renovado até a conclusão da recuperação.

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Números pelo Corinthians:

67 jogos (22 titular) 2 gols 6 assistências 1.9 finalizações por jogo (0.5 no gol) 0.8 passes decisivos por jogo 0.6 dribles certos por jogo (48% de acerto) Nota Sofascore 6.77

Kaio César - atacante - 31/12/2026

O atacante foi anunciado em janeiro, mas demorou para emplacar uma sequência, principalmente após sofrer duas lesões. A primeira foi uma lesão no músculo posterior da coxa direita, em fevereiro. A segunda, uma inflamação perifibrótica na mesma região de uma lesão anterior.

Após se recuperar, conseguiu ganhar espaço e foi para a pausa da Copa do Mundo em alta, após marcar na vitória sobre o Grêmio, fora de casa.

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— A gente saiu perdendo de 1 a 0, mas fizemos o que o professor pediu, voltamos mais concentrados e conseguimos virar. Trabalhei muito para chegar hoje aqui. Feliz em marcar o gol e ajudar o Corinthians — disse o atacante em entrevista à GE TV.

Kaio César chegou ao Corinthians por empréstimo junto ao Al-Hilal, clube com o qual tem contrato até junho de 2028. O vínculo do atacante com o Timão é válido até o fim de 2026. Para comprá-lo do clube árabe, o Corinthians terá de pagar 6 milhões de euros (cerca de R$ 37,6 milhões) por 50% dos direitos econômicos.

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Números pelo Corinthians:

25 jogos (14 titular) 2 gols 2 assistências 1.2 finalizações por jogo (0.4 no gol) 0.8 passes decisivos por jogo 2.1 dribles certos por jogo (58% de acerto) Nota Sofascore 6.91

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Allan - volante - 31/12/2026

O jogador chegou ao Corinthians com o aval do técnico Dorival Júnior e, apesar de ter sido titular em algumas partidas, ainda não conseguiu apresentar seu melhor futebol. Na derrota diante do Platense, por exemplo, no encerramento da fase de grupos da Libertadores, foi substituído e recebeu vaias dos torcedores.

Em seguida, ganhou mais espaço após a lesão do volante, embora ainda não seja uma unanimidade no clube. O jogador está emprestado pelo Flamengo, com contrato válido até o final da temporada.

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Números pelo Corinthians:

32 jogos (19 titular) 1 assistência 0.4 passes decisivos por jogo 89% de acerto no passe 1.1 desarmes por jogo 0.9 interceptações por jogo 2.4 bolas recuperadas por jogo 54% de eficiência nos duelos Nota Sofascore 6.85

Allan, volante emprestado pelo Flamengo ao Corinthians (Foto: Divulgação/Agência Corinthians)

Matheus Pereira - volante - 31/12/2026

Vindo por empréstimo do Fortaleza, ganhou oportunidades com Dorival Júnior, mas perdeu espaço com Fernando Diniz. O contrato é válido até o final da temporada.

Números pelo Corinthians:

27 jogos (12 titular) 0.5 passes decisivos por jogo 86% de acerto no passe 0.6 finalizações por jogo (0.1 no gol) 0.7 desarmes por jogo 2.7 bolas recuperadas por jogo 47% de eficiência nos duelos Nota Sofascore 6.81

Hugo Faria - lateral - 31/12/2026

O lateral sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho direito durante o Campeonato Paulista deste ano e se recuperou recentemente. No Corinthians, nunca foi unanimidade, principalmente após a ascensão de Matheus Bidu, que passou a ocupar a titularidade da posição.

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Nascido em Arapiraca, Alagoas, Hugo atuou nas categorias de base do CRB e iniciou a carreira profissional no Jaciobá, também de Alagoas. Em seguida, transferiu-se para o ABC, do Rio Grande do Norte, e retornou ao CRB em 2020. Após se destacar, foi contratado pelo Goiás, em 2021, seu último clube antes de chegar ao Corinthians.

O jogador desembarcou no Corinthians em janeiro de 2024. O clube adquiriu 80% dos direitos econômicos do lateral sem custos de transferência, enquanto os outros 20% permaneceram com o próprio atleta. A multa rescisória está fixada em R$ 100 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para transferências internacionais.

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Números pelo Corinthians:

74 jogos (61 titular) 6 assistências 0.6 passes decisivos por jogo 1.8 desarmes por jogo 1.0 interceptações por jogo 3.0 bolas recuperadas por jogo 54% de eficiência nos duelos 1.3 faltas por jogo 0.1 cartões amarelos por jogo Nota Sofascore 6.86

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