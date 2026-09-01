Corinthians 116 anos: a história do clube que ganhou o mundo

O Corinthians completa, nesta terça-feira (1º), 116 anos de história. Fundado em 1º de setembro de 1910, no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, o clube nasceu a partir da iniciativa de um grupo de operários e, ao longo das décadas, construiu uma trajetória marcada por títulos estaduais, nacionais e internacionais.

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A fundação aconteceu às 20h30, à luz de um lampião, na esquina das ruas José Paulino e Cônego Martins. Anselmo Corrêa, Antônio Pereira, Carlos Silva, Joaquim Ambrósio e Raphael Perrone estiveram entre os fundadores. O grupo recebeu outros oito integrantes na reunião que definiu os primeiros sócios do clube.

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O nome foi inspirado no Corinthian FC, equipe inglesa que excursionava pelo Brasil naquele período e que posteriormente se tornaria o Corinthian-Casuals Football Club. O alfaiate Miguel Battaglia foi escolhido como primeiro presidente.

Os primeiros anos e o primeiro título

O primeiro campo utilizado pelo Corinthians ficava em um terreno alugado na Rua José Paulino. O local foi nivelado pelos próprios integrantes e recebeu o primeiro treinamento do clube em 14 de setembro de 1910.

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Quatro anos depois da fundação, o Corinthians conquistou seu primeiro título. Em 1914, a equipe venceu o Campeonato Paulista com dez vitórias em dez partidas, consolidando-se entre as principais forças do futebol paulista.

Na década de 1920, o clube ampliou sua presença no cenário estadual. O Corinthians conquistou a Taça do Centenário da Independência do Brasil, em 1922, e dois tricampeonatos paulistas: de 1922 a 1924 e de 1928 a 1930.

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O período também marcou a ascensão de Neco, primeiro grande ídolo da história corinthiana. Manoel Nunes vestiu a camisa do clube entre 1913 e 1930, durante 17 anos, e conquistou oito títulos.

A mudança para o Parque São Jorge

No fim dos anos 1920, o Corinthians passou a ocupar a região da zona leste de São Paulo após a compra do terreno do Parque São Jorge, que se tornou a sede social do clube.

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Em 1930, o time recebeu o apelido de "Campeão dos Campeões" após derrotar o Vasco em um confronto entre os campeões estaduais de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Na década seguinte, o Corinthians conquistou mais um tricampeonato paulista, entre 1937 e 1939. Depois disso, o clube atravessou um período de menor quantidade de títulos. Entre 1941 e 1951, não conquistou uma competição de grande relevância, embora tenha acumulado resultados importantes em amistosos internacionais.

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Foi também nesse período que surgiram jogadores que se tornariam referências da história do clube, como Cabeção, Idário, Roberto e Luizinho.

Os cinco fundadores do Corinthians que participaram da criação do clube (Foto: Reprodução/Corinthians)

O grande time dos anos 1950

A década de 1950 foi uma das mais vitoriosas da primeira metade da história do Corinthians. Entre 1950 e 1955, o clube conquistou seis títulos.

Em 1950, venceu pela primeira vez o Torneio Rio-São Paulo. No ano seguinte, voltou a conquistar o Campeonato Paulista, encerrando um intervalo de dez anos sem o título estadual. A equipe também entrou para a história ao atingir a marca de 100 gols em uma edição do Campeonato Paulista.

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O Corinthians conquistou o bicampeonato estadual em 1952 e voltou a vencer o Rio-São Paulo em 1953.

O principal título do período veio em 1954. Além de conquistar pela terceira vez o Torneio Rio-São Paulo, o clube venceu o Campeonato Paulista do IV Centenário da cidade de São Paulo, em uma decisão contra o Palmeiras.

O longo jejum e a Invasão Corinthiana

Depois do título de 1954, o Corinthians passou pelo maior jejum de sua história. Foram quase 23 anos sem conquistar um título de grande relevância. Em 1966, o clube venceu o Torneio Rio-São Paulo, competição que terminou com quatro campeões em razão da falta de datas para a conclusão do torneio.

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Apesar da escassez de troféus no futebol, o período foi marcado pelo crescimento da torcida e pelo surgimento de jogadores importantes. Entre eles estava Roberto Rivellino, revelado nas categorias de base do clube. O meia disputou 475 partidas pelo Corinthians entre 1965 e 1974 e marcou 144 gols.

Em 1976, a torcida protagonizou um dos episódios mais marcantes da história do clube. Na semifinal do Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense, mais de 70 mil corinthianos estiveram no Maracanã. O episódio ficou conhecido como a "Invasão Corinthiana".

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O fim do jejum e a retomada

O jejum terminou em 1977. Na decisão do Campeonato Paulista, o Corinthians venceu a Ponte Preta e voltou a conquistar o estadual depois de quase 23 anos. O gol de Basílio no terceiro jogo da final entrou para a história do clube.

Dois anos depois, em 1979, o Corinthians voltou a conquistar o Campeonato Paulista e iniciou uma nova fase de títulos.

Na década de 1980, além das conquistas dentro de campo, o clube ficou marcado pela Democracia Corinthiana. A partir de 1982, jogadores e dirigentes passaram a participar diretamente das decisões internas, em um movimento liderado por Sócrates e que contou com nomes como Casagrande, Zé Maria e Wladimir.

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Dentro de campo, o Corinthians conquistou o Campeonato Paulista de 1982 e 1983, ambos contra o São Paulo, e voltou a levantar a taça estadual em 1988.

Primeiros títulos nacionais

Em 1990, o Corinthians conquistou seu primeiro Campeonato Brasileiro. Na decisão contra o São Paulo, o gol de Tupãzinho garantiu o título nacional ao clube.

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Quatro anos depois, em 1995, o Corinthians conquistou pela primeira vez a Copa do Brasil. Na decisão, derrotou o Grêmio e garantiu o título.

Na segunda metade da década, o clube viveu uma das fases mais vitoriosas de sua história. Em 1998, conquistou o Campeonato Brasileiro pela segunda vez. Após dois empates contra o Cruzeiro, venceu o terceiro jogo por 2 a 0, com gols de Edílson e Marcelinho Carioca.

No ano seguinte, o Corinthians voltou a conquistar o Campeonato Brasileiro. Na decisão contra o Atlético-MG, a equipe venceu o terceiro jogo por 2 a 0 e garantiu o bicampeonato consecutivo. Luizão terminou a competição como principal goleador corinthiano.

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O primeiro Mundial da Fifa

Em 2000, o Corinthians disputou a primeira edição do Mundial de Clubes da Fifa, realizada no Brasil.

Na fase de grupos, enfrentou Raja Casablanca, Al-Nassr e Real Madrid. Depois de avançar para a decisão, o clube derrotou o Vasco nos pênaltis, no Maracanã, e conquistou seu primeiro título mundial reconhecido pela FIFA.

O início do século XXI também trouxe novos troféus. Em 2001, o Corinthians conquistou o Campeonato Paulista. No ano seguinte, venceu o Torneio Rio-São Paulo e a Copa do Brasil.

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Corinthians foi campeão mundial em 2000 após vencer o Vasco nos pênaltis (Foto: Arquivo Corinthians)

A era de grandes conquistas

Em 2005, o Corinthians voltou a conquistar o Campeonato Brasileiro. O clube também venceu o Campeonato Paulista em 2009, ano em que conquistou novamente a Copa do Brasil.

A partir de 2011, teve início outro período de destaque. O Corinthians conquistou o Campeonato Brasileiro de 2011 e, no ano seguinte, alcançou um feito inédito em sua história: o título da Libertadores.

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Na campanha, o Corinthians terminou de forma invicta. Na decisão contra o Boca Juniors, venceu por 2 a 0 no Pacaembu, com dois gols de Emerson Sheik, após empate por 1 a 1 na Argentina.

Ainda em 2012, o clube conquistou o segundo Mundial de Clubes da Fifa. Na decisão, derrotou o Chelsea por 1 a 0, com gol de Paolo Guerrero.

Em 2013, o Corinthians conquistou a Recopa Sul-Americana, diante do São Paulo, e também o Campeonato Paulista.

Mais títulos nacionais no século XXI

O Corinthians voltou a conquistar o Campeonato Brasileiro em 2015, em uma campanha marcada pelo recorde de pontos do clube na era dos pontos corridos.

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Em 2017, o time venceu novamente o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro. Nos dois anos seguintes, conquistou mais dois estaduais, em 2018 e 2019.

O clube também ampliou sua coleção de títulos da Copa do Brasil, com conquistas em 2002, 2009 e 2026.

No Campeonato Paulista, o Corinthians voltou a ser campeão em 2025. Em 2026, levantou a taça da Supercopa Rei, ampliando a lista de títulos conquistados ao longo de sua história.

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Corinthians completa 116 anos

Nome: Sport Club Corinthians Paulista

Fundação: 1º de setembro de 1910

Local: Esquina das ruas José Paulino e Cônego Martins, Bom Retiro, em São Paulo (SP)

Fundadores: Anselmo Corrêa, Antônio Pereira, Carlos Silva, Joaquim Ambrósio e Raphael Perrone Primeiro presidente: Miguel Battaglia

Primeiro treino: 14 de setembro de 1910

Primeiro título: Campeonato Paulista de 1914

Lista de títulos

2 Mundiais de Clubes da Fifa: 2000 e 2012

2000 e 2012 1 CONMEBOL Libertadores: 2012

2012 1 Recopa Sul-Americana: 2013

2013 7 Campeonatos Brasileiros: 1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017

1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017 4 Copas do Brasil: 1995, 2002, 2009 e 2025

1995, 2002, 2009 e 2025 1 Campeonato Brasileiro Série B: 2008

2008 2 Supercopas do Brasil: 1991 e 2026

1991 e 2026 5 Torneios Rio-São Paulo: 1950, 1953, 1954, 1966 e 2002

1950, 1953, 1954, 1966 e 2002 2 Taças dos Campeões Rio-São Paulo: 1929 e 1941

1929 e 1941 1 Taça Estado de São Paulo: 1962

1962 31 Campeonatos Paulistas: 1914, 1916, 1922, 1923, 1924, 1928, 1929, 1930, 1937, 1938, 1939, 1941, 1951, 1952, 1954, 1977, 1979, 1982, 1983, 1988, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2009, 2013, 2017, 2018, 2019 e 2025

Conteúdo com informações do site oficial do Corinthians*

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