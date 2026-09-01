Corinthians 116 anos: a história do clube que ganhou o mundo
Clube do Parque São Jorge construiu uma trajetória marcada por títulos estaduais, nacionais e internacionais
O Corinthians completa, nesta terça-feira (1º), 116 anos de história. Fundado em 1º de setembro de 1910, no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, o clube nasceu a partir da iniciativa de um grupo de operários e, ao longo das décadas, construiu uma trajetória marcada por títulos estaduais, nacionais e internacionais.
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A fundação aconteceu às 20h30, à luz de um lampião, na esquina das ruas José Paulino e Cônego Martins. Anselmo Corrêa, Antônio Pereira, Carlos Silva, Joaquim Ambrósio e Raphael Perrone estiveram entre os fundadores. O grupo recebeu outros oito integrantes na reunião que definiu os primeiros sócios do clube.
O nome foi inspirado no Corinthian FC, equipe inglesa que excursionava pelo Brasil naquele período e que posteriormente se tornaria o Corinthian-Casuals Football Club. O alfaiate Miguel Battaglia foi escolhido como primeiro presidente.
Os primeiros anos e o primeiro título
O primeiro campo utilizado pelo Corinthians ficava em um terreno alugado na Rua José Paulino. O local foi nivelado pelos próprios integrantes e recebeu o primeiro treinamento do clube em 14 de setembro de 1910.
Quatro anos depois da fundação, o Corinthians conquistou seu primeiro título. Em 1914, a equipe venceu o Campeonato Paulista com dez vitórias em dez partidas, consolidando-se entre as principais forças do futebol paulista.
Na década de 1920, o clube ampliou sua presença no cenário estadual. O Corinthians conquistou a Taça do Centenário da Independência do Brasil, em 1922, e dois tricampeonatos paulistas: de 1922 a 1924 e de 1928 a 1930.
O período também marcou a ascensão de Neco, primeiro grande ídolo da história corinthiana. Manoel Nunes vestiu a camisa do clube entre 1913 e 1930, durante 17 anos, e conquistou oito títulos.
A mudança para o Parque São Jorge
No fim dos anos 1920, o Corinthians passou a ocupar a região da zona leste de São Paulo após a compra do terreno do Parque São Jorge, que se tornou a sede social do clube.
Em 1930, o time recebeu o apelido de "Campeão dos Campeões" após derrotar o Vasco em um confronto entre os campeões estaduais de São Paulo e do Rio de Janeiro.
Na década seguinte, o Corinthians conquistou mais um tricampeonato paulista, entre 1937 e 1939. Depois disso, o clube atravessou um período de menor quantidade de títulos. Entre 1941 e 1951, não conquistou uma competição de grande relevância, embora tenha acumulado resultados importantes em amistosos internacionais.
Foi também nesse período que surgiram jogadores que se tornariam referências da história do clube, como Cabeção, Idário, Roberto e Luizinho.
O grande time dos anos 1950
A década de 1950 foi uma das mais vitoriosas da primeira metade da história do Corinthians. Entre 1950 e 1955, o clube conquistou seis títulos.
Em 1950, venceu pela primeira vez o Torneio Rio-São Paulo. No ano seguinte, voltou a conquistar o Campeonato Paulista, encerrando um intervalo de dez anos sem o título estadual. A equipe também entrou para a história ao atingir a marca de 100 gols em uma edição do Campeonato Paulista.
O Corinthians conquistou o bicampeonato estadual em 1952 e voltou a vencer o Rio-São Paulo em 1953.
O principal título do período veio em 1954. Além de conquistar pela terceira vez o Torneio Rio-São Paulo, o clube venceu o Campeonato Paulista do IV Centenário da cidade de São Paulo, em uma decisão contra o Palmeiras.
O longo jejum e a Invasão Corinthiana
Depois do título de 1954, o Corinthians passou pelo maior jejum de sua história. Foram quase 23 anos sem conquistar um título de grande relevância. Em 1966, o clube venceu o Torneio Rio-São Paulo, competição que terminou com quatro campeões em razão da falta de datas para a conclusão do torneio.
Apesar da escassez de troféus no futebol, o período foi marcado pelo crescimento da torcida e pelo surgimento de jogadores importantes. Entre eles estava Roberto Rivellino, revelado nas categorias de base do clube. O meia disputou 475 partidas pelo Corinthians entre 1965 e 1974 e marcou 144 gols.
Em 1976, a torcida protagonizou um dos episódios mais marcantes da história do clube. Na semifinal do Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense, mais de 70 mil corinthianos estiveram no Maracanã. O episódio ficou conhecido como a "Invasão Corinthiana".
O fim do jejum e a retomada
O jejum terminou em 1977. Na decisão do Campeonato Paulista, o Corinthians venceu a Ponte Preta e voltou a conquistar o estadual depois de quase 23 anos. O gol de Basílio no terceiro jogo da final entrou para a história do clube.
Dois anos depois, em 1979, o Corinthians voltou a conquistar o Campeonato Paulista e iniciou uma nova fase de títulos.
Na década de 1980, além das conquistas dentro de campo, o clube ficou marcado pela Democracia Corinthiana. A partir de 1982, jogadores e dirigentes passaram a participar diretamente das decisões internas, em um movimento liderado por Sócrates e que contou com nomes como Casagrande, Zé Maria e Wladimir.
Dentro de campo, o Corinthians conquistou o Campeonato Paulista de 1982 e 1983, ambos contra o São Paulo, e voltou a levantar a taça estadual em 1988.
Primeiros títulos nacionais
Em 1990, o Corinthians conquistou seu primeiro Campeonato Brasileiro. Na decisão contra o São Paulo, o gol de Tupãzinho garantiu o título nacional ao clube.
Quatro anos depois, em 1995, o Corinthians conquistou pela primeira vez a Copa do Brasil. Na decisão, derrotou o Grêmio e garantiu o título.
Na segunda metade da década, o clube viveu uma das fases mais vitoriosas de sua história. Em 1998, conquistou o Campeonato Brasileiro pela segunda vez. Após dois empates contra o Cruzeiro, venceu o terceiro jogo por 2 a 0, com gols de Edílson e Marcelinho Carioca.
No ano seguinte, o Corinthians voltou a conquistar o Campeonato Brasileiro. Na decisão contra o Atlético-MG, a equipe venceu o terceiro jogo por 2 a 0 e garantiu o bicampeonato consecutivo. Luizão terminou a competição como principal goleador corinthiano.
O primeiro Mundial da Fifa
Em 2000, o Corinthians disputou a primeira edição do Mundial de Clubes da Fifa, realizada no Brasil.
Na fase de grupos, enfrentou Raja Casablanca, Al-Nassr e Real Madrid. Depois de avançar para a decisão, o clube derrotou o Vasco nos pênaltis, no Maracanã, e conquistou seu primeiro título mundial reconhecido pela FIFA.
O início do século XXI também trouxe novos troféus. Em 2001, o Corinthians conquistou o Campeonato Paulista. No ano seguinte, venceu o Torneio Rio-São Paulo e a Copa do Brasil.
A era de grandes conquistas
Em 2005, o Corinthians voltou a conquistar o Campeonato Brasileiro. O clube também venceu o Campeonato Paulista em 2009, ano em que conquistou novamente a Copa do Brasil.
A partir de 2011, teve início outro período de destaque. O Corinthians conquistou o Campeonato Brasileiro de 2011 e, no ano seguinte, alcançou um feito inédito em sua história: o título da Libertadores.
Na campanha, o Corinthians terminou de forma invicta. Na decisão contra o Boca Juniors, venceu por 2 a 0 no Pacaembu, com dois gols de Emerson Sheik, após empate por 1 a 1 na Argentina.
Ainda em 2012, o clube conquistou o segundo Mundial de Clubes da Fifa. Na decisão, derrotou o Chelsea por 1 a 0, com gol de Paolo Guerrero.
Em 2013, o Corinthians conquistou a Recopa Sul-Americana, diante do São Paulo, e também o Campeonato Paulista.
Mais títulos nacionais no século XXI
O Corinthians voltou a conquistar o Campeonato Brasileiro em 2015, em uma campanha marcada pelo recorde de pontos do clube na era dos pontos corridos.
Em 2017, o time venceu novamente o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro. Nos dois anos seguintes, conquistou mais dois estaduais, em 2018 e 2019.
O clube também ampliou sua coleção de títulos da Copa do Brasil, com conquistas em 2002, 2009 e 2026.
No Campeonato Paulista, o Corinthians voltou a ser campeão em 2025. Em 2026, levantou a taça da Supercopa Rei, ampliando a lista de títulos conquistados ao longo de sua história.
Corinthians completa 116 anos
Nome: Sport Club Corinthians Paulista
Fundação: 1º de setembro de 1910
Local: Esquina das ruas José Paulino e Cônego Martins, Bom Retiro, em São Paulo (SP)
Fundadores: Anselmo Corrêa, Antônio Pereira, Carlos Silva, Joaquim Ambrósio e Raphael Perrone Primeiro presidente: Miguel Battaglia
Primeiro treino: 14 de setembro de 1910
Primeiro título: Campeonato Paulista de 1914
Lista de títulos
- 2 Mundiais de Clubes da Fifa: 2000 e 2012
- 1 CONMEBOL Libertadores: 2012
- 1 Recopa Sul-Americana: 2013
- 7 Campeonatos Brasileiros: 1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017
- 4 Copas do Brasil: 1995, 2002, 2009 e 2025
- 1 Campeonato Brasileiro Série B: 2008
- 2 Supercopas do Brasil: 1991 e 2026
- 5 Torneios Rio-São Paulo: 1950, 1953, 1954, 1966 e 2002
- 2 Taças dos Campeões Rio-São Paulo: 1929 e 1941
- 1 Taça Estado de São Paulo: 1962
- 31 Campeonatos Paulistas: 1914, 1916, 1922, 1923, 1924, 1928, 1929, 1930, 1937, 1938, 1939, 1941, 1951, 1952, 1954, 1977, 1979, 1982, 1983, 1988, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2009, 2013, 2017, 2018, 2019 e 2025
Conteúdo com informações do site oficial do Corinthians*
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