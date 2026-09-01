Corinthians 116 anos: as contratações mais caras do clube

Grandes nomes do futebol mundial já vestiram a camisa do Corinthians ao longo de 116 anos de história. Para levar alguns desses jogadores ao Parque São Jorge, o clube precisou abrir os cofres e realizar negócios que ficaram entre os maiores investimentos de sua história.

No aniversário do Corinthians, nesta terça-feira (1º), o Lance! lista as cinco contratações mais caras do clube. Os valores foram levantados com base nos registros do Transfermarkt e consideram as cotações em euros da época de cada negociação.

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Contratações mais caras da história do Corinthians

1. Carlos Tévez – 15 milhões de euros (2005)

A chegada de Carlos Tévez, em 2005, é considerada uma das mais impactantes e emblemáticas da história do Corinthians. O clube pagou cerca de 15 milhões de euros para contratar o atacante argentino, em uma negociação facilitada pela parceria com o fundo de investimento MSI. Na época, o jogador era um dos jovens talentos mais promissores do futebol mundial e desembarcou no Timão cercado de expectativas.

A passagem pelo Parque São Jorge foi relativamente curta, mas extremamente vitoriosa. O argentino foi fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro de 2005, marcou gols decisivos e rapidamente se tornou ídolo da torcida.

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Tévez pelo Corinthians

78 jogos

46 gols

14 assistências

2. Alexandre Pato – 15 milhões de euros (2013)

Em 2013, o Corinthians acertou a chegada de Alexandre Pato por 15 milhões de euros. O atacante estava no Milan e desembarcou no futebol brasileiro cercado de grandes expectativas, já que era considerado uma das principais promessas do país.

Apesar de ter demonstrado seu talento em alguns momentos, não conseguiu se firmar como titular absoluto e recebeu críticas da torcida por seu desempenho irregular. Posteriormente, foi emprestado a outros clubes, encerrando sua passagem pelo Timão rumo ao São Paulo.

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Alexandre Pato pelo Corinthians

62 jogos

17 gols

2 assistências

Alexandre Pato durante sua passagem pelo Corinthians, em 2013 (Foto: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians)

3. Javier Mascherano – 11,8 milhões de euros (2005)

Javier Mascherano foi contratado pelo Corinthians em 2005 por aproximadamente 11,8 milhões de euros, novamente com o apoio da parceria com a MSI. O volante argentino já era reconhecido internacionalmente pela qualidade técnica e pela inteligência tática, o que gerou grande expectativa entre os torcedores.

Apesar da curta permanência, o meio-campista trouxe solidez ao setor e exerceu papel importante na equipe. Sua chegada reforçou o elenco montado naquele período de grandes investimentos. Depois de deixar o Parque São Jorge, construiu uma carreira de destaque no futebol europeu, especialmente por Barcelona e Liverpool.

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Mascherano pelo Corinthians

26 jogos

1 assistência

4. Carlos Alberto – 10 milhões de euros (2005)

Em 2005, Carlos Alberto chegou ao Corinthians como uma das maiores contratações da história do clube. O Timão acertou o negócio com o Porto por 10 milhões de euros. Naquele momento, a equipe portuguesa era a atual campeã da UEFA Champions League.

O meia disputou 95 partidas com a camisa alvinegra e conquistou o Campeonato Brasileiro de 2005. Sua passagem terminou em outubro de 2006, quando deixou o Parque São Jorge.

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Carlos Alberto pelo Corinthians

95 jogos

14 gols

11 assistências

5. Nilmar – 8 milhões de euros (2005)

Em 2005, o Corinthians também investiu na contratação de Nilmar, uma das principais promessas do futebol brasileiro naquele período. O atacante custou cerca de 8 milhões de euros e chegou ao Timão como parte do elenco montado durante a parceria com a MSI.

O jogador teve participação importante na campanha do Campeonato Brasileiro de 2005 e ajudou a equipe durante um período de grandes investimentos. Posteriormente, seguiu para o futebol europeu, mas deixou sua marca no clube e integrou uma das equipes mais badaladas da história recente alvinegra.

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Nilmar pelo Corinthians

60 jogos

31 gols

6 assistências

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Corinthians completa 116 anos

Nome: Sport Club Corinthians Paulista

Fundação: 1º de setembro de 1910

Local: Esquina das ruas José Paulino e Cônego Martins, Bom Retiro (SP)

Fundadores: Anselmo Corrêa, Antônio Pereira, Carlos Silva, Joaquim Ambrósio e Raphael Perrone Primeiro presidente: Miguel Battaglia

Primeiro treino: 14 de setembro de 1910

Primeiro título: Campeonato Paulista de 1914

Lista de títulos

2 Mundiais de Clubes da Fifa: 2000 e 2012

2000 e 2012 1 CONMEBOL Libertadores: 2012

2012 1 Recopa Sul-Americana: 2013

2013 7 Campeonatos Brasileiros: 1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017

1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017 4 Copas do Brasil: 1995, 2002, 2009 e 2025

1995, 2002, 2009 e 2025 1 Campeonato Brasileiro Série B: 2008

2008 2 Supercopas do Brasil: 1991 e 2026

1991 e 2026 5 Torneios Rio-São Paulo: 1950, 1953, 1954, 1966 e 2002

1950, 1953, 1954, 1966 e 2002 2 Taças dos Campeões Rio-São Paulo: 1929 e 1941

1929 e 1941 1 Taça Estado de São Paulo: 1962

1962 31 Campeonatos Paulistas: 1914, 1916, 1922, 1923, 1924, 1928, 1929, 1930, 1937, 1938, 1939, 1941, 1951, 1952, 1954, 1977, 1979, 1982, 1983, 1988, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2009, 2013, 2017, 2018, 2019 e 2025

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