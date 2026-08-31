Santos bate Corinthians e manda recado: 'Modo silencioso'
Esta foi a primeira vitória do Santos em clássicos no ano de 2026
Neste domingo (30), o Santos derrotou o Corinthians pelo placar de 1 a 0, na Neo Química Arena, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, que aliviou o perigo da zona de rebaixamento, o Peixe postou diversas provocações ao rival paulista nas redes sociais.
O resultado na Neo Química Arena também quebrou tabus para o Alvinegro Praiano, que nunca tinha vencido o Timão no estádio pelo Brasileirão e garantiu a sua primeira vitória em clássicos no ano.
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Santos conquista triunfo contra Corinthians e provoca
Como foi o confronto pelo Brasileirão
O Corinthians, empurrado pela sua torcida em casa, iniciou a partida com maior posse de bola. No entanto, o Santos, postado em duas linhas de quatro defensivas, soube segurar os primeiros minutos ofensivos do Timão. Foi o Alvinegro Praiano que construiu e finalizou as melhores chances da partida e, como recompensa, abriu o placar aos 33 minutos, com Oliva de rebote, após a cobrança de falta de Neymar na trave. A primeira etapa terminou 1 a 0 para o Santos na Neo Química Arena.
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A segunda etapa começou com maior superioridade do Corinthians. Em desvantagem no placar, o Timão, até os 15 minutos, estava com 64% de posse de bola e controlava a partida. Por outro lado, o Peixe baixou as linhas ofensivas e buscava, nos contra-ataques, criar oportunidades de finalização. Mesmo com 13 finalizações do Alvinegro Paulista, contra somente uma do time do litoral, no fim da partida, foi o Santos que saiu vencedor da partida.
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