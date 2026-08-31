Corinthians repudia ataques à criança que ganhou camisa de Neymar
Clube se manifesta após torcedor ser hostilizado nas arquibancadas
O Corinthians divulgou uma nota na manhã desta segunda-feira (31) para repudiar os atos de torcedores do clube contra uma criança que recebeu uma camisa do atacante Neymar após a derrota por 1 a 0 para o Santos, neste domingo (30), na Neo Química Arena.
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Neymar entregou a camisa a uma criança corintiana de cerca de 8 anos, que estava no estádio com um cartaz direcionado ao jogador. Após o gesto, o menino e sua família foram hostilizados por torcedores e precisaram deixar a arena pelo gramado, escoltados por seguranças e policiais.
— É justamente por reconhecer essa grandeza que o Corinthians entende que determinados comportamentos não podem ser admitidos. A paixão pelo clube, a rivalidade e a emoção do futebol jamais podem se sobrepor ao respeito, à educação e à segurança, sobretudo quando estamos falando de uma criança — disse o clube.
— O Corinthians é de todos os corinthianos. É de quem vive o futebol desde criança, de quem está chegando agora, de quem aprendeu a amar o clube com seus pais, avós e amigos e de quem encontra no Timão um espaço de pertencimento, alegria e identificação — seguiu.
Neymar também destacou o carinho por um jovem torcedor corintiano que pediu uma faixa ao jogador e reforçou o respeito que tem pelo Corinthians e pela torcida do clube.
— Foi um menino que é corintiano, uma criança. Independentemente do time que torce, rival ou não, quando gosta de um atleta, pode me admirar em vários momentos, faz parte. A faixa dizia: "sou muito corintiano, mas seu fã". Eu prometi e acabei dando. É um respeito não só pelo torcedor-mirim, pelo corintiano — disse Neymar.
— Nunca tive nada contra o Corinthians, pelo contrário. Eu respeito muito o Corinthians pelo time que é, pela torcida que tem, incentivaram até o fim, mesmo perdendo o jogo. Isso eu nunca vi em nenhum lugar, tiro chapéu para todos eles. É um time que respeito muito — completou.
Veja abaixo a nota completa do Corinthians
O Sport Club Corinthians Paulista é um clube construído e movido pela sua torcida. A Fiel é, sem dúvida, o maior patrimônio do clube. É uma torcida inigualável e incomparável com qualquer outra do planeta; e é reconhecida mundialmente por sua paixão, sua força e pela forma única e incondicional com que apoia o clube.
É justamente por reconhecer essa grandeza que o Corinthians entende que determinados comportamentos não podem ser admitidos. A paixão pelo clube, a rivalidade e a emoção do futebol jamais podem se sobrepor ao respeito, à educação e à segurança, sobretudo quando estamos falando de uma criança.
O Corinthians é de todos os corinthianos. É de quem vive o futebol desde criança, de quem está chegando agora, de quem aprendeu a amar o clube com seus pais, avós e amigos e de quem encontra no Timão um espaço de pertencimento, alegria e identificação.
A Fiel tem uma história espetacular, com inúmeros capítulos inesquecivelmente maravilhosos. E essa história também é construída quando acolhe, protege e ensina as novas gerações a viver o futebol com paixão, mas sempre com respeito.
Dentro e fora de campo, há limites que não podem ser ultrapassados. Agressividade contra uma criança é um deles.
O Corinthians espera que episódios como este não se repitam e reforça seu compromisso com um ambiente cada vez mais seguro, respeitoso e acolhedor para todos os corinthianos.
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