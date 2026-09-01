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Corinthians 116 anos: os 10 atletas com mais partidas

Ídolos de diferentes gerações ultrapassaram a marca de 500 aparições

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
01/09/2026 10:00
Atualizado há 1 minutos
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Arte com imagem de Fagner Wladimir e Cássio
Wladimir, Cássio e Fagner estão entre os jogadores que mais vezes vestiram a camisa do Corinthians (Foto: Arte/Lance!/Rodrigo Coca / Ag. Corinthians; Divulgação)

No aniversário de 116 anos do Corinthians, o número de partidas disputadas ganha destaque na história do clube. Ao longo das décadas, alguns jogadores construíram trajetórias marcadas pela longevidade e entraram para a lista dos atletas que mais vezes vestiram a camisa alvinegra.

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Wladimir lidera o ranking com 806 jogos pelo Corinthians, seguido por Cássio, com 712, e Luizinho, que soma 607 partidas. O top cinco ainda conta com Ronaldo Giovanelli e Zé Maria.

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Ao todo, dez jogadores ultrapassaram a marca de 500 partidas pelo clube. A relação reúne nomes de diferentes gerações e mostra a importância de atletas que permaneceram por longos períodos defendendo o Corinthians.

Veja o top 10 jogadores com mais jogos pelo Corinthians

1. Wladimir – 806 jogos

Wladimir é o jogador com mais jogos pelo Corinthians, com um total de 806 partidas. Atuando como lateral-esquerdo, ele jogou entre 1972 e 1985, e novamente em 1987. Wladimir é lembrado por sua habilidade defensiva e também por seu papel no movimento Democracia Corintiana.

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2. Cássio – 712 jogos

O goleiro Cássio é um dos grandes ídolos contemporâneos do Corinthians, com 712 jogos pelo clube. Desde 2012, ele conquistou títulos importantes, como a Libertadores, o Mundial de Clubes e vários Campeonatos Paulistas.

3. Luizinho – 607 jogos

Luizinho, o Pequeno Polegar, nasceu em 7 de março de 1930, na zona leste de São Paulo, e se tornou um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Revelado na várzea paulistana, o atacante conquistou a torcida ainda nas categorias inferiores e disputou 606 partidas pelo clube, nas quais marcou 175 gols. Com apenas 1,64 metro, ficou conhecido pelos dribles e pela habilidade.

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Pelo Corinthians, conquistou os Campeonatos Paulistas de 1951, 1952 e 1954 e os Torneios Rio-São Paulo de 1950, 1953 e 1954.

4. Ronaldo – 602 jogos

Ronaldo Soares Giovanelli, o carismático goleiro do Corinthians, disputou 602 jogos pelo clube. Atuando entre 1988 e 1998, ele se destacou por suas defesas e sua conexão com a torcida, sendo um dos jogadores que mais vestiram a camisa do Corinthians.

5. Zé Maria – 598 jogos

Zé Maria, o "Super Zé", foi torcedor do Corinthians desde a infância e realizou o sonho de defender o clube ao longo de 13 anos. Lateral-direito e capitão, disputou 598 partidas e marcou 17 gols pelo Timão.

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Em 1977, foi o responsável pela cobrança de falta que iniciou a jogada do gol de Basílio, na final do Campeonato Paulista que encerrou o jejum de 23 anos sem títulos. Pelo Corinthians, conquistou quatro Paulistas, em 1977, 1979, 1982 e 1983.

6. Biro-Biro – 590 partidas

Biro-Biro defendeu o Corinthians por dez anos e se tornou um dos jogadores mais versáteis da história do clube. Capaz de atuar como meia, volante e nas duas pontas, disputou 590 partidas e marcou 75 gols pelo Timão. Amado pela torcida, conquistou quatro Campeonatos Paulistas, em 1979, 1982, 1983 e 1988.

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Biro-Biro com a camisa do Corinthians
Biro-Biro é o sexto jogador que mais vezes vestiu a camisa do Corinthians (Foto: Divulgação / Corinthians)

7. Fagner – 578 partidas

Fagner, lateral-direito, já acumula 578 jogos pelo Corinthians desde sua estreia em 2006. O lateral-direito, com apenas 17 anos, estreou na vitória do Alvinegro sobre o Fortaleza por 4 a 0, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

8. Vaguinho – 551 partidas

Vaguinho chegou ao Corinthians em 1971, vindo do Atlético-MG, e rapidamente assumiu a titularidade e a camisa 7. Ponta-direita, foi peça importante na conquista do Campeonato Paulista de 1977, que encerrou o jejum de 23 anos sem títulos.

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O jogador permaneceu no clube até 1981, disputou 551 partidas e marcou 110 gols, tornando-se um dos atletas que mais vezes vestiram a camisa corinthiana.

9. Cláudio – 550 partidas

Cláudio Christóvam de Pinho é o maior artilheiro da história do Corinthians, com 305 gols em 550 partidas disputadas entre 1945 e 1957.

Nascido em 17 de julho de 1922, o atacante foi capitão e um dos principais jogadores de uma equipe que conquistou os Paulistas de 1951 e 1952, o título do IV Centenário de 1954 e os Torneios Rio-São Paulo de 1950, 1953 e 1954. Também conhecido como "Gerente", Cláudio comandou o Corinthians como técnico em 1958.

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10. Olavo – 507 partidas

Nascido em Santos, em 9 de novembro de 1927, Olavo chegou ao clube após passagem pela Portuguesa Santista e atuou como zagueiro e lateral-esquerdo. Capitão e cobrador de pênaltis, disputou 506 partidas, marcou 18 gols e conquistou os Campeonatos Paulistas de 1952 e 1954 e os Torneios Rio-São Paulo de 1953 e 1954.

Corinthians completa 116 anos

Nome: Sport Club Corinthians Paulista
Fundação: 1º de setembro de 1910
Local: Esquina das ruas José Paulino e Cônego Martins, Bom Retiro, em São Paulo (SP)
Fundadores: Anselmo Corrêa, Antônio Pereira, Carlos Silva, Joaquim Ambrósio e Raphael Perrone Primeiro presidente: Miguel Battaglia
Primeiro treino: 14 de setembro de 1910
Primeiro título: Campeonato Paulista de 1914

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Lista de títulos

  • 2 Mundiais de Clubes da Fifa: 2000 e 2012
  • 1 CONMEBOL Libertadores: 2012
  • 1 Recopa Sul-Americana: 2013
  • 7 Campeonatos Brasileiros: 1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017
  • 4 Copas do Brasil: 1995, 2002, 2009 e 2025
  • 1 Campeonato Brasileiro Série B: 2008
  • 2 Supercopas do Brasil: 1991 e 2026
  • 5 Torneios Rio-São Paulo: 1950, 1953, 1954, 1966 e 2002
  • 2 Taças dos Campeões Rio-São Paulo: 1929 e 1941
  • 1 Taça Estado de São Paulo: 1962
  • 31 Campeonatos Paulistas: 1914, 1916, 1922, 1923, 1924, 1928, 1929, 1930, 1937, 1938, 1939, 1941, 1951, 1952, 1954, 1977, 1979, 1982, 1983, 1988, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2009, 2013, 2017, 2018, 2019 e 2025

Conteúdo com informações do site oficial do Corinthians*

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