Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Diniz explica ausência de Carrillo e cobra Corinthians após derrota

Treinador comentou a decisão de não utilizar o meio-campista peruano

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
31/08/2026 11:28
Favorite o Lance! no Google
Fernando Diniz durante a partida entre Corinthians x Santos
Diniz admite falta de intensidade do Corinthians no clássico (Foto: Ricardo Moreira/Zimel Press/Folhapress)

O técnico Fernando Diniz explicou por que o meio-campista André Carrillo desfalcou o Corinthians na derrota por 1 a 0 para o Santos, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Sem Breno Bidon, que estava suspenso, a expectativa era de que Carrillo atuasse na função do camisa 7, o que acabou não acontecendo. Segundo o clube, o meia peruano foi poupado por controle de carga.

continua após a publicidade

— O Carrillo tinha um edema, mas não ficou fora por conta disso. O edema, inclusive, regrediu durante a semana. Ele só não jogou porque não reuniu condições e não estava seguro em campo. Com o alto número de atletas no departamento médico, principalmente no setor ofensivo, achamos melhor não arriscar. Não é porque tivemos uma semana livre de treinos que tínhamos que correr esse risco com o Carrillo. Já temos o Yuri tentando voltar e o próprio André, todos com problemas na região posterior da coxa. Se fosse em um músculo diferente, poderíamos até ter arriscado, mas é uma musculatura muito exigida pelos jogadores — disse Fernando Diniz após o jogo.

Diniz reconheceu que o Corinthians apresentou uma intensidade abaixo do esperado contra o Santos, principalmente no primeiro tempo, e destacou que o período maior para treinamentos não garante, por si só, uma mudança no desempenho da equipe. 

continua após a publicidade

— E já mencionei em outras oportunidades: não é porque se tem uma semana livre que tudo vai mudar magicamente. Tivemos sequências de jogos sem tempo para treinar em que fomos muito mais intensos do que no jogo de hoje. A nossa intensidade, principalmente no primeiro tempo, tinha que ter sido outra. Precisávamos ter sido mais intensos, mostrado mais agressividade e criado mais oportunidades — comentou.

André Carrillo durante partida pelo Corinthians
André Carrillo ficou fora do clássico contra o Santos por controle de carga (Foto: Marco Galvão /Fotoarena/Folhapress)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians vive uma situação difícil no Brasileirão, com três derrotas seguidas. Nos últimos três jogos, a equipe não somou pontos, com dois gols marcados e cinco sofridos. 

continua após a publicidade

Em todo o Brasileirão, o Corinthians acumula oito vitórias, oito empates e nove derrotas em 25 partidas. O aproveitamento é de 44%, com 26 gols marcados e 25 sofridos. Com 32 pontos, a equipe ocupa a 10ª colocação na tabela após a derrota no clássico.

Considerando toda a temporada de 2026, o Corinthians disputou 48 partidas, com 20 vitórias, 14 empates e 14 derrotas. O aproveitamento geral é de 56,3%, com 52 gols marcados e 40 sofridos.

continua após a publicidade

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Veja abaixo o calendário

  • 06/09 — 19:30 — Corinthians x Chapecoense — Brasileirão
  • 09/09 — 21:30 — Estudiantes x Corinthians — Libertadores
  • 13/09 (Data a confirmar) — Flamengo x Corinthians — Brasileirão
  • 16/09 — 21:30 — Corinthians x Estudiantes — Libertadores
  • 20/09 (Data a confirmar) — Corinthians x Fluminense — Brasileirão
  • 07/10 (Data a confirmar) — Internacional x Corinthians — Brasileirão
  • 11/10 (Data a confirmar) — Palmeiras x Corinthians — Brasileirão

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Leitura labial revela conflito entre jogadores e arbitragem (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Fora de Campo

Dublador revela reclamação de Neymar em Corinthians x Santos

Há 28 minutos
Santos posta provocação ao Corinthians nas redes sociais (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Santos bate Corinthians e manda recado: 'Modo silencioso'

Há 2 horas
Fernando Diniz durante Corinthians x Santos

Corinthians

Corinthians perde três titulares para enfrentar a Chapecoense

Há 5 horas
Cruzeiro e Corinthians enfrentam pelas quartas de final do Brasileirão Feminino

Onde Assistir

Cruzeiro x Corinthians: onde assistir ao jogo do Brasileirão Feminino

Há 13 horas
Rodrigo Garro e Neymar durante o clássico

Corinthians

Rodrigo Garro cobra reação do Corinthians após derrota: 'Autocrítica'

Há 14 horas
Neo Química Arena durante Corinthians x Santos

Corinthians

Contra o Santos, Corinthians bate recorde de público no ano

Há 15 horas
Mais LANCE!
Fernando Diniz durante partida entre Corinthians x Santos

Diniz admite incômodo com sequência de derrotas no Brasileirão

Neymar em ação pelo Santos

Criança é hostilizada após ganhar camisa de Neymar em Corinthians x Santos; jogador comenta

Fernando Diniz na beira do campo em Corinthians e Santos, pelo Campeonato Brasileiro

Torcida do Corinthians manda recado a Diniz após derrota

Neymar e Memphis durante o clássico deste domingo (30).

Dê suas notas: avalie as atuações em Corinthians x Santos

Wilton Pereira Sampaio durante Corinthians e Santos

Wilton Pereira vira assunto em Corinthians x Santos: 'Inacreditável'

Comemoração do Santos no primeiro gol do clássico contra o Corinthians, na tarde deste domingo (30).

Com Neymar, Santos vence o Corinthians e respira no Brasileirão

Oliva abre o placar diante do Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro

Veja gol em Corinthians x Santos: Oliva abre o placar

Mosaico da torcida do Corinthians

Torcida do Corinthians provoca o Santos antes do clássico: 'Ainda lembro'

Funcionário cuida do gramadodo Maracanã antés de clássico

Corinthians e Flamengo vivem dilema semelhante antes de clássicos regionais

Camisa do Corinthians no vestiário

Memphis titular? Diniz define o Corinthians para enfrentar o Santos

Palmeiras x Mirassol no Allianz pelo Brasileirão 2026.

Com clássicos, Brasileirão Série A tem seis jogos neste domingo; confira

Fernando Diniz durante partida pelo Corinthians

Fernando Diniz reencontra o Santos pela primeira vez no Corinthians

Memphis Depay e o técnico Fernando Diniz durante treino

Veja a provável escalação do Corinthians para enfrentar o Santos

Luiz Fernando olhando para bola durante treino

Diniz relaciona artilheiro do sub-20 para Corinthians x Santos