Diniz explica ausência de Carrillo e cobra Corinthians após derrota Treinador comentou a decisão de não utilizar o meio-campista peruano

O técnico Fernando Diniz explicou por que o meio-campista André Carrillo desfalcou o Corinthians na derrota por 1 a 0 para o Santos, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Sem Breno Bidon, que estava suspenso, a expectativa era de que Carrillo atuasse na função do camisa 7, o que acabou não acontecendo. Segundo o clube, o meia peruano foi poupado por controle de carga.

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— O Carrillo tinha um edema, mas não ficou fora por conta disso. O edema, inclusive, regrediu durante a semana. Ele só não jogou porque não reuniu condições e não estava seguro em campo. Com o alto número de atletas no departamento médico, principalmente no setor ofensivo, achamos melhor não arriscar. Não é porque tivemos uma semana livre de treinos que tínhamos que correr esse risco com o Carrillo. Já temos o Yuri tentando voltar e o próprio André, todos com problemas na região posterior da coxa. Se fosse em um músculo diferente, poderíamos até ter arriscado, mas é uma musculatura muito exigida pelos jogadores — disse Fernando Diniz após o jogo.

Diniz reconheceu que o Corinthians apresentou uma intensidade abaixo do esperado contra o Santos, principalmente no primeiro tempo, e destacou que o período maior para treinamentos não garante, por si só, uma mudança no desempenho da equipe.

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— E já mencionei em outras oportunidades: não é porque se tem uma semana livre que tudo vai mudar magicamente. Tivemos sequências de jogos sem tempo para treinar em que fomos muito mais intensos do que no jogo de hoje. A nossa intensidade, principalmente no primeiro tempo, tinha que ter sido outra. Precisávamos ter sido mais intensos, mostrado mais agressividade e criado mais oportunidades — comentou.

André Carrillo ficou fora do clássico contra o Santos por controle de carga (Foto: Marco Galvão /Fotoarena/Folhapress)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians vive uma situação difícil no Brasileirão, com três derrotas seguidas. Nos últimos três jogos, a equipe não somou pontos, com dois gols marcados e cinco sofridos.

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Em todo o Brasileirão, o Corinthians acumula oito vitórias, oito empates e nove derrotas em 25 partidas. O aproveitamento é de 44%, com 26 gols marcados e 25 sofridos. Com 32 pontos, a equipe ocupa a 10ª colocação na tabela após a derrota no clássico.

Considerando toda a temporada de 2026, o Corinthians disputou 48 partidas, com 20 vitórias, 14 empates e 14 derrotas. O aproveitamento geral é de 56,3%, com 52 gols marcados e 40 sofridos.

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Veja abaixo o calendário

06/09 — 19:30 — Corinthians x Chapecoense — Brasileirão

09/09 — 21:30 — Estudiantes x Corinthians — Libertadores

13/09 (Data a confirmar) — Flamengo x Corinthians — Brasileirão

16/09 — 21:30 — Corinthians x Estudiantes — Libertadores

20/09 (Data a confirmar) — Corinthians x Fluminense — Brasileirão

07/10 (Data a confirmar) — Internacional x Corinthians — Brasileirão

11/10 (Data a confirmar) — Palmeiras x Corinthians — Brasileirão

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