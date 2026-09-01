Corinthians 116 anos: os 10 maiores artilheiros do clube

O Corinthians completa 116 anos de história nesta terça-feira (1º) e, ao longo de mais de um século, contou com grandes goleadores que marcaram época com a camisa alvinegra. Entre diferentes gerações, nomes como Cláudio Christóvam, Baltazar, Teleco e Neco construíram seus legados com centenas de gols.

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A lista dos maiores artilheiros do clube reúne jogadores de diferentes períodos. Cláudio Christóvam lidera o ranking, com 306 gols, seguido por Baltazar, com 270, e Teleco, com 257. Neco, primeiro grande ídolo da história corinthiana, aparece na quarta posição, com 242 gols. Marcelinho Carioca, com 206, é o quinto colocado e o principal goleador do período mais recente entre os dez primeiros.

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O ranking também conta com outros nomes históricos, como Servílio, Luizinho, Sócrates, Flávio e Paulo. Juntos, os dez jogadores representam diferentes fases do Corinthians e ajudam a contar a trajetória ofensiva do clube desde as primeiras décadas até os anos mais recentes.

Os 10 maiores artilheiros do Corinthians

1 - Cláudio Christóvam – 306 gols

Cláudio Christóvam de Pinho é o maior artilheiro da história do Corinthians, com 305 gols em 550 partidas disputadas entre 1945 e 1957.

Nascido em 17 de julho de 1922, o atacante foi capitão e um dos principais jogadores de uma equipe que conquistou os Paulistas de 1951 e 1952, o título do IV Centenário de 1954 e os Torneios Rio-São Paulo de 1950, 1953 e 1954. Também conhecido como "Gerente", Cláudio comandou o Corinthians como técnico em 1958.

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Cláudio Christóvam, maior artilheiro da história do Corinthians (Foto: Corinthians)

2 - Baltazar – 270 gols

Nascido em 14 de janeiro de 1921, Oswaldo Silva, conhecido como Baltazar, foi um dos principais cabeceadores do futebol brasileiro. O atacante chegou ao Corinthians em 1945, vindo do Jabaquara, e permaneceu no clube por 12 anos. Ao todo, disputou 404 partidas e marcou 262 gols, além de conquistar dois Torneios Rio-São Paulo, em 1950 e 1953, e três Campeonatos Paulistas, em 1951, 1952 e 1954. Em 1952, terminou a competição como artilheiro, com 27 gols.

Baltazar também defendeu a Seleção Brasileira nas Copas do Mundo de 1950 e 1954. Após encerrar a carreira como jogador, voltou ao Corinthians em outra função e comandou a equipe como técnico em 1971. A relação com o clube também é representada por um busto do ex-atacante no Parque São Jorge.

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3 - Teleco – 257 gols

Nascido em Curitiba, Uriel Fernandes recebeu o apelido de Teleco ainda na juventude, dado por sua avó. Iniciou a carreira no Britânia e ganhou destaque pela Seleção Paranaense, quando marcou três gols contra a Seleção Paulista no Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais.

O desempenho chamou a atenção do Corinthians, que o contratou em 1934. Pelo clube, foi artilheiro do Campeonato Paulista em 1935, 1936, 1937, 1939 e 1941, além de conquistar os títulos estaduais de 1937, 1938, 1939 e 1941. Também foi convocado para a Seleção Brasileira.

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Teleco deixou o Corinthians em 1944, após disputar 250 partidas e marcar 257 gols. Depois, passou por Santos e Juventus antes de encerrar a carreira. Em 1967, retornou ao Corinthians para trabalhar na Sala de Troféus do clube, função que exerceu até 1991.

Teleco morreu em 2000, em Osasco, e, em 2019, recebeu um busto na sede social do Corinthians, no Parque São Jorge.

4 - Neco – 242 gols

Manoel Nunes, conhecido como Neco, foi um dos primeiros jogadores de destaque da história do Corinthians. O atacante defendeu o clube entre 1913 e 1930 e disputou 296 partidas, nas quais marcou 228 gols. Sua estreia aconteceu em 1913, contra o Americano-SP, pelo Campeonato Paulista. No ano seguinte, marcou os três primeiros gols pelo clube na goleada por 6 a 0 sobre o Lusitano-SP.

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Pelo Corinthians, Neco conquistou oito títulos do Campeonato Paulista e aparece entre os maiores artilheiros da história do clube. Em 1929, recebeu um busto no jardim do Parque São Jorge, um dos primeiros registros de homenagem a um jogador na sede corintiana.

5 - Marcelinho Carioca - 206 gols

Marcelinho Carioca é um dos maiores nomes da história do Corinthians e acumulou números expressivos pelo clube. Em 433 partidas, marcou 206 gols e registrou 180 assistências, somando 386 participações diretas em gols. O meio-campista também se destacou nas cobranças de falta, fundamento no qual marcou 57 vezes com a camisa alvinegra.

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Pelo Corinthians, Marcelinho conquistou a Copa Bandeirantes de 1994, a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista em 1995, além dos títulos paulistas de 1997, 1999 e 2001. Também foi campeão brasileiro em 1998 e 1999 e venceu a Copa do Mundo de Clubes em 2000.

Marcelinho marcou 206 gols em 433 partidas pelo Corinthians (Foto: Pisco del Gaiso)

6 - Servílio - 200 gols

Servílio de Jesus foi descoberto pelo Corinthians durante uma excursão à Bahia, no início de 1938, quando defendia o Galícia, de Salvador. Contratado pelo clube, estreou em 3 de maio daquele ano, no empate por 1 a 1 com o Lusitano, na Fazendinha, pelo Torneio Extra/Taça Artur Tarantino. Inicialmente meio-campista, passou a atuar como centroavante após a aposentadoria de Teleco.

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Servílio permaneceu no Corinthians até 1949 e disputou 364 partidas, com 200 gols marcados. Pelo clube, conquistou três Campeonatos Paulistas, em 1938, 1939 e 1941, e terminou a passagem como o sexto maior artilheiro da história corintiana. Em determinado período, também exerceu a função de técnico ao lado de Hélio Ferreira Leite e Cláudio Christóvam Pinho, formando um triunvirato que comandou a equipe por três jogos em 1949.

7 - Luizinho – 174 gols

Luizinho, o Pequeno Polegar, nasceu em 7 de março de 1930, na zona leste de São Paulo, e se tornou um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Revelado na várzea paulistana, o atacante conquistou a torcida ainda nas categorias inferiores e disputou 606 partidas pelo clube, nas quais marcou 175 gols. Com apenas 1,64 metro, ficou conhecido pelos dribles e pela habilidade.

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Pelo Corinthians, conquistou os Campeonatos Paulistas de 1951, 1952 e 1954 e os Torneios Rio-São Paulo de 1950, 1953 e 1954.

8 - Sócrates – 172 gols

Natural de Belém (PA), Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira chegou ao Corinthians em 1978, aos 24 anos, após se destacar pelo Botafogo-SP. Recém-formado em Medicina, o meio-campista conciliou durante parte da carreira a profissão com o futebol. No clube, disputou 298 partidas e marcou 172 gols ao longo de sete anos.

Sócrates foi um dos principais nomes da Democracia Corinthiana, movimento que ganhou força no clube no início dos anos 1980 e defendia maior participação dos jogadores nas decisões internas. Pelo Corinthians, conquistou três Campeonatos Paulistas, em 1979, 1982 e 1983.

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9 - Flávio - 172 gols

Flávio Minuano defendeu o Corinthians por cinco anos e marcou 172 gols em 228 partidas, números que o colocam entre os maiores artilheiros da história do clube. Nascido no Sul do Brasil, recebeu o apelido de Minuano em referência ao vento frio e cortante característico da região. Pelo Corinthians, conquistou o Torneio Rio-São Paulo de 1966.

Em 1967, Flávio terminou o Campeonato Paulista como artilheiro, com 21 gols, à frente de Pelé na disputa pela marca. No ano seguinte, marcou o segundo gol da vitória por 2 a 0 sobre o Santos, no Pacaembu, resultado que encerrou um tabu de quase 11 anos sem vitórias do Corinthians sobre o rival pelo Campeonato Paulista.

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10 - Paulo - 147 gols

Paulo foi um dos principais artilheiros do Corinthians na década de 1950. Ao longo de sua passagem pelo clube, marcou 147 gols e ocupa a décima posição entre os maiores goleadores da história alvinegra.

Pelo Corinthians, Paulo conquistou o Campeonato Paulista de 1954, o Torneio Rio-São Paulo de 1954 e os Torneios Charles Miller de 1955 e 1958.

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Corinthians completa 116 anos

Nome: Sport Club Corinthians Paulista

Fundação: 1º de setembro de 1910

Local: Esquina das ruas José Paulino e Cônego Martins, Bom Retiro, em São Paulo (SP)

Fundadores: Anselmo Corrêa, Antônio Pereira, Carlos Silva, Joaquim Ambrósio e Raphael Perrone Primeiro presidente: Miguel Battaglia

Primeiro treino: 14 de setembro de 1910

Primeiro título: Campeonato Paulista de 1914

Lista de títulos

2 Mundiais de Clubes da Fifa: 2000 e 2012

2000 e 2012 1 CONMEBOL Libertadores: 2012

2012 1 Recopa Sul-Americana: 2013

2013 7 Campeonatos Brasileiros: 1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017

1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017 4 Copas do Brasil: 1995, 2002, 2009 e 2025

1995, 2002, 2009 e 2025 1 Campeonato Brasileiro Série B: 2008

2008 2 Supercopas do Brasil: 1991 e 2026

1991 e 2026 5 Torneios Rio-São Paulo: 1950, 1953, 1954, 1966 e 2002

1950, 1953, 1954, 1966 e 2002 2 Taças dos Campeões Rio-São Paulo: 1929 e 1941

1929 e 1941 1 Taça Estado de São Paulo: 1962

1962 31 Campeonatos Paulistas: 1914, 1916, 1922, 1923, 1924, 1928, 1929, 1930, 1937, 1938, 1939, 1941, 1951, 1952, 1954, 1977, 1979, 1982, 1983, 1988, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2009, 2013, 2017, 2018, 2019 e 2025

Conteúdo com informações do site oficial do Corinthians*

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