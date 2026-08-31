Renata Mendonça critica decisão do Corinthians: 'Não consigo acreditar' Com a Fazendinha fora dos padrões exigidos pela CBF, Alvinegro busca estádio

A comentarista Renata Mendonça criticou a indefinição do Corinthians sobre o estádio que receberá o jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino, contra o Cruzeiro. Durante o 'Aquecimento delas', a jornalista questionou o fato de o atual heptacampeão brasileiro não poder utilizar a Fazendinha na partida decisiva e ainda não ter confirmado um palco para o confronto.

— Como que o Corinthians, heptacampeão brasileiro, o Corinthians que coloca 40 mil pessoas em Itaquera para ver as Brabas em campo, é o time mais tradicional da América Latina do futebol feminino, com recorde de público em todos os campeonatos, nesse heptacampeonato que conquistou, não tem lugar para mandar o jogo? Não está definido? — questionou.

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A Fazendinha não poderá receber o duelo porque o regulamento do Brasileirão Feminino determina que, a partir das quartas de final, os estádios utilizados precisam ter capacidade mínima de 10 mil espectadores sentados, além de sistema de iluminação adequado para partidas noturnas e transmissões. De acordo com o laudo vinculado à Federação Paulista de Futebol (FPF), o estádio do Parque São Jorge tem capacidade oficial de 9.500 pessoas.

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Jogadoras do Corinthians perfiladas antes da partida entre Corinthians e Internacional, válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino 2026, realizada na Fazendinha (Estádio Alfredo Schürig), em São Paulo (SP). (Foto: RENATO PADALKA/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS).

Neo Química Arena, Canindé e Pacaembu aparecem como opções

Com a impossibilidade de utilizar a Fazendinha, o Corinthians busca alternativas para o confronto do dia 7 de setembro, às 17h. A Neo Química Arena aparece entre as possibilidades, mas a utilização do estádio é considerada pouco provável neste momento, já que o time masculino enfrenta a Chapecoense no local na noite anterior, pelo Campeonato Brasileiro.

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— Se o Corinthians não puder jogar na Neoquímica, o Corinthians que bota 30, 40, 40 e poucas mil pessoas na Neoquímica, não é possível. O Corinthians cogite... Mas é algo que o time tira o dinheiro da premiação das jogadoras para colocar em outro lugar. É isso — afirmou Renata.

Outra alternativa é o Canindé, estádio da Portuguesa, que já recebeu as Brabas três vezes nesta temporada. Nos três compromissos pelo Brasileirão Feminino, o Corinthians venceu Santos, Vitória e Mixto. O Pacaembu também surge como possibilidade, tendo sido utilizado pelo clube em 2025 em partidas do Campeonato Paulista e em confrontos de mata-mata do Brasileirão e da Copa do Brasil.

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A mudança de estádio, porém, representa um impacto financeiro para o Corinthians. Ao longo da temporada, o clube registrou prejuízos em partidas realizadas fora da Fazendinha.

Corinthians 4 x 1 Santos (Canindé) - Brasileiro Feminino: prejuízo de R$ 45.958,14;

Corinthians 4 x 0 Vitória (Canindé) - Brasileiro Feminino: prejuízo de R$ 36.966,75;

Corinthians 4 x 1 Mixto (Canindé) - Brasileiro Feminino: prejuizo de R$ 57.981,48;

Corinthians 4 x 0 América-MG (Neo Química Arena) - Brasileiro Feminino: prejuízo de R$ 62.015,62;

Corinthians 2 x 0 Fluminense (Neo Quimica Arena) - Brasileiro Feminino: prejuízo de R$ 38.619,46.

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Para a comentarista, a dificuldade enfrentada pelo Corinthians para definir um estádio para uma partida de quartas de final expõe problemas estruturais do futebol feminino brasileiro, especialmente diante da proximidade da Copa do Mundo de 2027.

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— Não consigo acreditar que o Corinthians, em 2026, heptacampeão brasileiro, vai ter que lutar para jogar um jogo de mata-mata de Brasileiro Feminino na sua casa. E essas coisas são as pequenas coisas que vão nos deixando... Falta um ano para a Copa, gente — declarou.

Renata também questionou a demora para confirmar o palco da partida e lembrou a capacidade do Corinthians de levar grandes públicos aos estádios quando as Brabas jogam na Neo Química Arena.

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— Não tem evento em Itaquera, então por que não confirma o jogo em Itaquera, gente? Pelo amor de Deus. Até na entrevista do Rodrigo Rocha com os torcedores, vão para São Paulo, vai ser em São Paulo, vai ser no Canindé, vai comprar ingressos como, se não está vendendo? — completou.

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Antes de definir o local do segundo jogo, o Corinthians concentra suas atenções na abertura das quartas de final. As Brabas estão enfrentando o Cruzeiro nesta segunda-feira (31), na Arena Independência, em Belo Horizonte. A decisão da vaga na semifinal será disputada em São Paulo, no dia 7 de setembro.

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