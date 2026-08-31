Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Dublador revela reclamação de Neymar em Corinthians x Santos

Santos venceu pela primeira vez na Neo Química pelo Brasileirão

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
31/08/2026 11:01
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Leitura labial revela conflito entre jogadores e arbitragem (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)
Leitura labial revela conflito entre jogadores e arbitragem (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Neste domingo (30), o Santos derrotou o Corinthians pelo placar de 1 a 0, na Neo Química Arena, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gustavo Machado utilizou as redes sociais para publicar um vídeo de dublagem da discussão entre os atletas durante o confronto.

O resultado na Neo Química Arena também quebrou tabus para o Alvinegro Praiano, que nunca tinha vencido o Timão no estádio pelo Brasileirão e garantiu a sua primeira vitória em clássicos no ano.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Dublagem em Corinthians x Santos

Como foi o confronto pelo Brasileirão

Corinthians, empurrado pela sua torcida em casa, iniciou a partida com maior posse de bola. No entanto, o Santos, postado em duas linhas de quatro defensivas, soube segurar os primeiros minutos ofensivos do Timão. Foi o Alvinegro Praiano que construiu e finalizou as melhores chances da partida e, como recompensa, abriu o placar aos 33 minutos, com Oliva de rebote, após a cobrança de falta de Neymar na trave. A primeira etapa terminou 1 a 0 para o Santos na Neo Química Arena.

➡️Santos bate Corinthians e manda recado: 'Modo silencioso'

A segunda etapa começou com maior superioridade do Corinthians. Em desvantagem no placar, o Timão, até os 15 minutos, estava com 64% de posse de bola e controlava a partida. Por outro lado, o Peixe baixou as linhas ofensivas e buscava, nos contra-ataques, criar oportunidades de finalização. Mesmo com 13 finalizações do Alvinegro Paulista, contra somente uma do time do litoral, no fim da partida, foi o Santos que saiu vencedor da partida.

continua após a publicidade

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção.
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Dublador revela conversa entre os atletas e arbitragem durante Corinthians x Santos (Foto: Alex Miranda/AtoPress/Folhapress)
Dublador revela conversa entre os atletas e arbitragem durante Corinthians x Santos (Foto: Alex Miranda/AtoPress/Folhapress)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Ex-atacante revela frustração pessoal durante carreira (Foto: Celso Pupo/Fotoarena/Folhapress)

Fora de Campo

Ex-Vasco quebra silêncio em episódio com Icardi e ex-esposa

Há 5 minutos
Anunciado pelo City, europeus reagem a chegada de Allan, ex-Palmeiras (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Palmeiras

Palmeiras se despede de Allan, que agita torcedores do Manchester City nas redes

Há 1 hora
Jogadores de Flamengo e Botafogo no clássico no Maracanã

Fora de Campo

Torcedores do Botafogo cobram erro de arbitragem contra o Flamengo

Há 1 hora
Atitude de Abel Ferreira em jogo do Palmeiras repercute nas redes sociais (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Atitude de Abel Ferreira em jogo do Palmeiras chama atenção

Há 2 horas
Renyer Oliveira, ex-Santos, foi contratado pelo Azuriz

Fora de Campo

Saiba quem é Renyer, ex-Santos alvo de operação da Polícia

Há 2 horas
Anthony Valencia fazendo embaixadinha em treino pré jogo

Flamengo

Novo reforço do Flamengo chama atenção em desembarque: 'Já teve'

Há 2 horas
Mais LANCE!
Santos posta provocação ao Corinthians nas redes sociais (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

Santos bate Corinthians e manda recado: 'Modo silencioso'

David na zona mista do Vasco apos vitoria contra o Palmeiras

Atacante do Vasco é alvo de operação da Polícia Civil

Facincani durante live no Youtube após Mirassol e Palmeiras

Facincani faz alerta ao Palmeiras: 'Flamengo não entrega campeonato'

Nadine Bastos analisou polêmica de arbitragem em Mirassol x Palmeiras

Nadine Bastos dá veredito sobre polêmica em Mirassol x Palmeiras

Giay em ação no confronto entre Mirassol e Palmeiras

Decisão da arbitragem em Mirassol x Palmeiras gera revolta: 'Vergonha'

Fernando Diniz na beira do campo em Corinthians e Santos, pelo Campeonato Brasileiro

Torcida do Corinthians manda recado a Diniz após derrota

Wilton Pereira Sampaio durante Corinthians e Santos

Wilton Pereira vira assunto em Corinthians x Santos: 'Inacreditável'

PC Oliveira analisa polémica da arbitragem de Santos e Remo pela Copa do Brasil

PC Oliveira dá veredito sobre polêmica em Flamengo x Botafogo

Luiz Araújo em ação durante Flamengo e Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro

Lance de Luiz Araújo chama atenção em Flamengo x Botafogo: 'Piada'

Arthur Cabral marcando o gol anulado em Flamengo e Botafogo

Gol anulado em Flamengo x Botafogo divide opiniões: 'Vergonha'

Zico em partida do Kashima Antlers

Ídolo do Flamengo revela torcida pelo Vasco na Copa do Brasil: 'Vou torcer sempre'

Adson lamentando gol perdido em Vasco e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro

Gol perdido em Vasco x Cruzeiro gera revolta: 'Muito mal'

Tchê Tchê marcou o primeiro gol da partida entre Vasco e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro

Veja gols em Vasco x Cruzeiro: Tchê Tchê, Lucas Freitas e David marcam