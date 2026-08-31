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Marcos critica gesto com criança por camisa de Neymar

Confronto terminou em vitória do Peixe por 1 a 0

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
31/08/2026 13:17
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Clube manifestou-se publicamente repudiando atitude dos torcedores (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)
Clube manifestou-se publicamente repudiando atitude dos torcedores (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

Na manhã desta segunda-feira (31), o ex-goleiro Marcos utilizou o Instagram para se manifestar sobre o episódio da torcida do Corinthians repreendendo uma criança por receber a camisa de Neymar após o confronto contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro.

A situação ocorreu após o apito final. Neymar entregou sua camisa para uma criança de cerca de oito anos, que estava com um cartaz com um pedido ao jogador. Depois da entrega, o menino e sua família foram duramente ofendidos por torcedores e precisaram ser escoltados durante a saída do jogo.

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Manifestação de Marcos sobre criança com camisa de Neymar

"Pro corintianinho que ganhou a camisa do Ney ontem, relaxa fiote, tio Marcão mesmo palmeirense tem um monte de camisa das feras de outros clubes que guarda com o maior carinho, é nóis!"

Torcedor do Corinthians recebe camisa de Neymar
Neymar presenteou um torcedor mirim do Corinthians com sua camisa (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)

Como foi o confronto pelo Brasileirão

Corinthians, impulsionado pela torcida em casa, iniciou a partida com maior posse de bola. No entanto, o Santos, organizado em duas linhas de quatro defensivas, soube segurar os primeiros minutos ofensivos do Timão. Foi o Alvinegro Praiano que construiu e finalizou as melhores chances e, como recompensa, abriu o placar aos 33 minutos, com Oliva de rebote, após cobrança de falta de Neymar na trave. A primeira etapa terminou 1 a 0 para o Santos na Neo Química Arena.

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➡️Santos bate Corinthians e manda recado: 'Modo silencioso'

A segunda etapa começou com maior superioridade do Corinthians. Em desvantagem no placar, o Timão, até os 15 minutos, estava com 64% de posse de bola e controlava a partida. Por outro lado, o Peixe recuou as linhas ofensivas e buscava, nos contra-ataques, criar oportunidades de finalização. Mesmo com 13 finalizações do Alvinegro Paulista, contra apenas uma do time do litoral, no fim, foi o Santos que saiu vencedor da partida.

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