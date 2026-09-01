O Palmeiras aproveitou a data para parabenizar o Corinthians pelo aniversário de 116 anos. O clube alvinegro foi fundado em 1º de setembro de 1910 e celebra a marca nesta terça-feira (1º).

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Nas redes sociais, o Palmeiras publicou uma mensagem em tom amistoso para o rival, destacando a história do confronto entre as duas equipes. A publicação fez referência ao Derby Paulista, um dos clássicos mais tradicionais do futebol brasileiro.

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— Que nunca faltem capítulos marcantes para o maior Derby do mundo. Parabéns pelos 116 anos, Corinthians — disse o Palmeiras.

— Obrigado, Palmeiras. Vai, Corinthians — respondeu o Corinthians.

Palmeiras parabenizou o Corinthians pelos 116 anos do clube (Foto: Guilherme Veiga/Ag.Paulistão)

Corinthians completa 116 anos

Nome: Sport Club Corinthians Paulista

Fundação: 1º de setembro de 1910

Local: Esquina das ruas José Paulino e Cônego Martins, Bom Retiro (SP)

Fundadores: Anselmo Corrêa, Antônio Pereira, Carlos Silva, Joaquim Ambrósio e Raphael Perrone Primeiro presidente: Miguel Battaglia

Primeiro treino: 14 de setembro de 1910

Primeiro título: Campeonato Paulista de 1914

Lista de títulos

2 Mundiais de Clubes da Fifa: 2000 e 2012

2000 e 2012 1 CONMEBOL Libertadores: 2012

2012 1 Recopa Sul-Americana: 2013

2013 7 Campeonatos Brasileiros: 1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017

1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017 4 Copas do Brasil: 1995, 2002, 2009 e 2025

1995, 2002, 2009 e 2025 1 Campeonato Brasileiro Série B: 2008

2008 2 Supercopas do Brasil: 1991 e 2026

1991 e 2026 5 Torneios Rio-São Paulo: 1950, 1953, 1954, 1966 e 2002

1950, 1953, 1954, 1966 e 2002 2 Taças dos Campeões Rio-São Paulo: 1929 e 1941

1929 e 1941 1 Taça Estado de São Paulo: 1962

1962 31 Campeonatos Paulistas: 1914, 1916, 1922, 1923, 1924, 1928, 1929, 1930, 1937, 1938, 1939, 1941, 1951, 1952, 1954, 1977, 1979, 1982, 1983, 1988, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2009, 2013, 2017, 2018, 2019 e 2025

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