Corinthians perde três titulares para enfrentar a Chapecoense Suspensos, jogadores não poderão atuar no duelo pela 26ª rodada do Brasileirão

O Corinthians terá três desfalques certos para o confronto com a Chapecoense, no próximo domingo (6), às 19h30, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gabriel Paulista, Raniele e Hugo Souza receberam cartões amarelos na derrota por 1 a 0 para o Santos, neste domingo (30), e estavam pendurados.

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Gabriel Paulista foi advertido aos 31 minutos do primeiro tempo por "dar ou tentar dar uma rasteira ou um calço em um adversário de maneira temerária na disputa da bola", segundo o relato da arbitragem na súmula.

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Nos acréscimos da primeira etapa, Raniele também recebeu cartão amarelo. O árbitro registrou que o volante "atuou de maneira a mostrar desrespeito ao jogo", após discutir com um jogador adversário. O lance aconteceu durante um empurra-empurra com o zagueiro Lucas Veríssimo, do Santos.

Hugo Souza, por sua vez, foi advertido após o apito final por reclamar das decisões da arbitragem. Na súmula, o árbitro relatou que o goleiro "desaprovou com palavras ou gestos as decisões da arbitragem".

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Com os três cartões, o trio, que estava pendurado para o clássico, terá de cumprir suspensão automática e será desfalque diante da Chapecoense.

Além dos suspensos, o Corinthians ainda aguarda a recuperação de jogadores que estão no departamento médico. Yuri Alberto está em processo de transição física após uma lesão muscular e é o principal nome que pode retornar à equipe.

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Fabrizio Angileri, que passou por um procedimento odontológico; André Ramalho, que apresentou um quadro de labirintite; André, com uma lesão de grau dois na coxa; e Carrillo, que trata dores musculares, também estão em recuperação.

Com uma semana livre até o próximo compromisso pelo Brasileirão, o Corinthians terá tempo para trabalhar na recuperação dos atletas e vive a expectativa de contar com parte dos jogadores novamente à disposição.

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Corinthians terá desfalques para enfrentar a Chapecoense (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians vive uma situação difícil no Brasileirão, com três derrotas seguidas. Nos últimos três jogos, a equipe não somou pontos, com dois gols marcados e cinco sofridos.

Em todo o Brasileirão, o Corinthians acumula oito vitórias, oito empates e nove derrotas em 25 partidas. O aproveitamento é de 44%, com 26 gols marcados e 25 sofridos. Com 32 pontos, a equipe ocupa a 10ª colocação na tabela após a derrota no clássico.

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Considerando toda a temporada de 2026, o Corinthians disputou 48 partidas, com 20 vitórias, 14 empates e 14 derrotas. O aproveitamento geral é de 56,3%, com 52 gols marcados e 40 sofridos.

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Veja abaixo o calendário

06/09 — 19:30 — Corinthians x Chapecoense — Brasileirão

09/09 — 21:30 — Estudiantes x Corinthians — Libertadores

13/09 (Data a confirmar) — Flamengo x Corinthians — Brasileirão

16/09 — 21:30 — Corinthians x Estudiantes — Libertadores

20/09 (Data a confirmar) — Corinthians x Fluminense — Brasileirão

07/10 (Data a confirmar) — Internacional x Corinthians — Brasileirão

11/10 (Data a confirmar) — Palmeiras x Corinthians — Brasileirão

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