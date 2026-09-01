Corinthians: Memphis manda recado após derrota para o Santos

O atacante Memphis Depay usou as redes sociais para comentar a derrota do Corinthians para o Santos, no domingo (30), por 1 a 0, na Neo Química Arena.

Pelo Instagram, o holandês adotou um tom de união ao republicar fotos feitas por um fotógrafo do clube.

— Apenas juntos alcançaremos nosso objetivo — escreveu o Memphis.

Essa foi a primeira vez que Memphis Depay foi titular desde a renovação de contrato com o Corinthians. Antes, o atacante havia entrado no decorrer do jogo contra o Rosario Central, quando deu uma assistência e participou diretamente da classificação da equipe às quartas de final da Libertadores.

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Memphis também participou da derrota para o Coritiba, fora de casa, por 2 a 1. Na ocasião, o atacante começou no banco de reservas e entrou no segundo tempo.

Memphis Depay não conseguiu se destacar na derrota do Corinthians para o Santos (Foto: Ricardo Moreira/Zimel Press/Folhapress)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians vive uma situação difícil no Brasileirão, com três derrotas seguidas. Nos últimos três jogos, a equipe não somou pontos, com dois gols marcados e cinco sofridos.

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Em todo o Brasileirão, o Corinthians acumula oito vitórias, oito empates e nove derrotas em 25 partidas. O aproveitamento é de 44%, com 26 gols marcados e 25 sofridos. Com 32 pontos, a equipe ocupa a 10ª colocação na tabela após a derrota no clássico.

Considerando toda a temporada de 2026, o Corinthians disputou 48 partidas, com 20 vitórias, 14 empates e 14 derrotas. O aproveitamento geral é de 56,3%, com 52 gols marcados e 40 sofridos.

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Veja abaixo o calendário

06/09 — 19:30 — Corinthians x Chapecoense — Brasileirão

09/09 — 21:30 — Estudiantes x Corinthians — Libertadores

13/09 — 17:30 — Flamengo x Corinthians — Brasileirão

16/09 — 21:30 — Corinthians x Estudiantes — Libertadores

20/09 — 16h00 — Corinthians x Fluminense — Brasileirão

07/10 — 19:30 — Internacional x Corinthians — Brasileirão

11/10 — 17:30 — Palmeiras x Corinthians — Brasileirão

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