O Corinthians iniciou, na manhã desta terça-feira (1º), a preparação para enfrentar a Chapecoense, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, com uma longa lista de desfalques. Parte do elenco não participou da atividade no gramado do CT Joaquim Grava.

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Memphis Depay foi um dos jogadores que ficaram na parte interna do clube. O camisa 10 sentiu dores no tornozelo após dar um pisão em falso durante o clássico contra o Santos, no último domingo (30), na Neo Química Arena. Na ocasião, o Corinthians foi derrotado por 1 a 0. Por precaução, o atacante foi preservado do treinamento.

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O zagueiro André Ramalho também não trabalhou no campo. O jogador está em recuperação de um quadro de labirintite e segue sob cuidados do departamento médico do clube.

Gabriel Paulista e Raniele, por sua vez, realizaram controle de carga e também permaneceram na parte interna das instalações. A atividade contou ainda com Yuri Alberto, que está em processo de transição física após uma lesão muscular.

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➡️Memphis Depay: os bastidores de uma preparação física individualizada

Além deles, André, que também se recupera de uma lesão de grau dois na coxa, não participou do trabalho no gramado. As informações foram divulgadas pelo Ge e confirmadas pelo Lance!.

O Corinthians terá os próximos dias para recuperar os jogadores e definir a equipe que enfrentará a Chapecoense. A partida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro será disputada no próximo compromisso do Timão na competição.

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Ausências por lesões mais longas

Vitinho: cirurgia no menisco do joelho

cirurgia no menisco do joelho Zakaria Labyad: cirurgia no menisco e ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo

cirurgia no menisco e ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo Kayke: cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo

Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians vive uma situação difícil no Brasileirão, com três derrotas seguidas. Nos últimos três jogos, a equipe não somou pontos, com dois gols marcados e cinco sofridos.

Em todo o Brasileirão, o Corinthians acumula oito vitórias, oito empates e nove derrotas em 25 partidas. O aproveitamento é de 44%, com 26 gols marcados e 25 sofridos. Com 32 pontos, a equipe ocupa a 10ª colocação na tabela após a derrota no clássico.

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Considerando toda a temporada de 2026, o Corinthians disputou 48 partidas, com 20 vitórias, 14 empates e 14 derrotas. O aproveitamento geral é de 56,3%, com 52 gols marcados e 40 sofridos.

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Veja abaixo o calendário

06/09 — 19:30 — Corinthians x Chapecoense — Brasileirão

09/09 — 21:30 — Estudiantes x Corinthians — Libertadores

13/09 — 17:30 — Flamengo x Corinthians — Brasileirão

16/09 — 21:30 — Corinthians x Estudiantes — Libertadores

20/09 — 16h00 — Corinthians x Fluminense — Brasileirão

07/10 — 19:30 — Internacional x Corinthians — Brasileirão

11/10 — 17:30 — Palmeiras x Corinthians — Brasileirão

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