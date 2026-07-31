Corinthians confirma grave lesão de meio-campista e atualiza lesionados Zakaria sofreu uma torção no joelho esquerdo durante o empate com o Athletico-PR

O Corinthians divulgou, nesta sexta-feira (31), informações sobre os jogadores que deixaram o empate em 0 a 0 com o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro, com problemas físicos. O Timão confirmou lesões em Zakaria Labyad e Yuri Alberto, além de um trauma sofrido por Rodrigo Garro.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O caso mais grave é o de Zakaria Labyad. Após sofrer uma torção no joelho esquerdo durante a partida, o meio-campista realizou exame de imagem na manhã desta sexta-feira e teve constatadas uma lesão no menisco e a ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA). O clube informou que a data da cirurgia será divulgada nos próximos dias.

continua após a publicidade

Labyad se machucou ainda no fim do primeiro tempo. Em uma jogada individual, o jogador tentou um drible, prendeu a perna no gramado e acabou torcendo o joelho. O atleta precisou deixar a Neo Química Arena de maca, com auxílio da equipe médica.

Yuri Alberto também preocupa o departamento médico do Corinthians. O atacante sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita e iniciou tratamento com a fisioterapia do clube. O camisa 9 entrou no intervalo da partida, mas precisou ser substituído após sentir dores no local e deixou o campo chorando.

continua após a publicidade

Rodrigo Garro, por sua vez, sofreu um trauma no pé direito. O meio-campista também iniciou tratamento com a fisioterapia.

Yuri Alberto deixou o gramado com dores na parte posterior da coxa direita e iniciou tratamento (Foto de Riquelve Nata/Foto da Imprensa Esportiva)

Corinthians inicia preparação para duelo pela Copa do Brasil

No período da tarde desta sexta-feira (31), o elenco do Corinthians iniciou a preparação para enfrentar o Internacional, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. As equipes se enfrentam no domingo (2), às 19h30, na Neo Química Arena.

Os jogadores foram divididos em dois grupos no treinamento desta sexta-feira. Quem atuou por mais de 45 minutos contra o Athletico-PR realizou um trabalho regenerativo na parte interna do CT. Os demais atletas foram ao campo após uma atividade de força na academia.

continua após a publicidade

Após o aquecimento, o elenco participou de exercícios de triangulação e finalização, além de uma atividade de posse de bola com conclusões. O técnico Fernando Diniz também comandou um trabalho tático estratégico e organizou um coletivo de dez contra dez com a participação de jogadores das categorias de base.

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa do Campeonato Paulista e Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.