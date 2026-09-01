Um dia depois de uma criança ser hostilizada dentro da Neo Química Arena por ter pedido e recebido a camisa de Neymar no clássico Corinthians x Santos, o clube e sua principal torcida organizada emitiram notas oficiais.

As duas têm um ar de repúdio à atitude dos sujeitos que foram capazes de agredir verbalmente uma família e isto era o mínimo esperado. Mas ao mesmo tempo as notas pecam em alguns aspectos.

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Nota do Corinthians

A do Corinthians na maior parte do texto elogia a sua torcida, de como ela é inigualável no apoio ao time, etc, etc… para no final dizer que… "o Corinthians espera que episódios como este não se repitam e reforça seu compromisso com um ambiente cada vez mais seguro, respeitoso e acolhedor para todos os corintianos."

É isso. Apenas espera que não aconteça novamente. Foram inúmeros sujeitos que fizeram o que fizeram com uma criança de menos de dez anos. Mas a eles, fica apenas um desejo de que não cometam mais a

barbárie que cometeram.

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Já a nota da Gaviões da Fiel vai um pouco mais além e, ao menos, "repudia" o que aconteceu no estádio. Mas quem lê com atenção percebe que ali, no meio do texto, há uma bronca implícita aos pais. Sim, isso mesmo.

"Entendemos que cabe aos pais e responsáveis orientar crianças e adolescentes sobre o comportamento adequado nos ambientes esportivos, contribuindo para uma convivência respeitosa entre os torcedores.

Entretanto nada justifica agressões e intimidações contra uma criança."

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Em outras palavras, o que foi feito está errado, mas os pais poderiam ter evitado. Conhecemos bem versões parecidas para outros tipos de violência em que a vítima acaba sendo de certa forma "responsável".

Em uma ou outra nota não há nenhuma menção a punição aos animais que fizeram o que fizeram. Apenas um "não gostamos". Nada mais.

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