Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Tironi no Lance!: Corinthians e Gaviões criticam (mas só bem de leve) os valentões que intimidaram criança

O clube e sua principal torcida organizada emitiram notas oficiais

PorEduardo Tironi
Colunista
Rio de Janeiro (RJ)
01/09/2026 08:00
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Favorite o Lance! no Google
Torcedor do Corinthians recebe camisa de Neymar
Neymar presenteou um torcedor mirim do Corinthians com sua camisa (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)

Um dia depois de uma criança ser hostilizada dentro da Neo Química Arena por ter pedido e recebido a camisa de Neymar no clássico Corinthians x Santos, o clube e sua principal torcida organizada emitiram notas oficiais.

As duas têm um ar de repúdio à atitude dos sujeitos que foram capazes de agredir verbalmente uma família e isto era o mínimo esperado. Mas ao mesmo tempo as notas pecam em alguns aspectos.

continua após a publicidade

Nota do Corinthians

A do Corinthians na maior parte do texto elogia a sua torcida, de como ela é inigualável no apoio ao time, etc, etc… para no final dizer que… "o Corinthians espera que episódios como este não se repitam e reforça seu compromisso com um ambiente cada vez mais seguro, respeitoso e acolhedor para todos os corintianos."

É isso. Apenas espera que não aconteça novamente. Foram inúmeros sujeitos que fizeram o que fizeram com uma criança de menos de dez anos. Mas a eles, fica apenas um desejo de que não cometam mais a
barbárie que cometeram.

continua após a publicidade

Já a nota da Gaviões da Fiel vai um pouco mais além e, ao menos, "repudia" o que aconteceu no estádio. Mas quem lê com atenção percebe que ali, no meio do texto, há uma bronca implícita aos pais. Sim, isso mesmo.

"Entendemos que cabe aos pais e responsáveis orientar crianças e adolescentes sobre o comportamento adequado nos ambientes esportivos, contribuindo para uma convivência respeitosa entre os torcedores.
Entretanto nada justifica agressões e intimidações contra uma criança."

continua após a publicidade

Em outras palavras, o que foi feito está errado, mas os pais poderiam ter evitado. Conhecemos bem versões parecidas para outros tipos de violência em que a vítima acaba sendo de certa forma "responsável".

Em uma ou outra nota não há nenhuma menção a punição aos animais que fizeram o que fizeram. Apenas um "não gostamos". Nada mais.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Dublador revela conversa entre os atletas e arbitragem durante clássico (Foto: Alex Miranda/AtoPress/Folhapress)
Neymar e Memphis no clássico entre Corinthians e Santos (Foto: Alex Miranda/AtoPress/Folhapress)

Tudo sobre
Sugerida para você!
Neymar em ação pelo Santos

Criança é hostilizada após ganhar camisa de Neymar em Corinthians x Santos; jogador comenta

Há 1 dia
Sócrates comemora gol pelo Corinthians

Corinthians

Corinthians 116 anos: os 10 maiores artilheiros do clube

Há 2 horas
Elenco do Corinthians campeão

Corinthians

Corinthians 116 anos: a história do clube que ganhou o mundo

Há 5 horas
Renata Mendonça durante o 'Aquecimento delas', programa de pré-jogo da Globo

Fora de Campo

Renata Mendonça critica decisão do Corinthians: 'Não consigo acreditar'

Há 12 horas
Camisa do Corinthians no vestiário

Futebol Feminino

Corinthians é punido pelo STJD em caso inédito no futebol

Há 17 horas
Clube manifestou-se publicamente repudiando atitude dos torcedores (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Marcos critica gesto com criança por camisa de Neymar

Há 19 horas
Mais LANCE!
Torcedor do Corinthians recebe camisa de Neymar

Corinthians repudia ataques à criança que ganhou camisa de Neymar

Fernando Diniz durante a partida entre Corinthians x Santos

Diniz explica ausência de Carrillo e cobra Corinthians após derrota

Leitura labial revela conflito entre jogadores e arbitragem (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Dublador revela reclamação de Neymar em Corinthians x Santos

Santos posta provocação ao Corinthians nas redes sociais (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

Santos bate Corinthians e manda recado: 'Modo silencioso'

Fernando Diniz durante Corinthians x Santos

Corinthians perde três titulares para enfrentar a Chapecoense

Cruzeiro e Corinthians enfrentam pelas quartas de final do Brasileirão Feminino

Cruzeiro x Corinthians: onde assistir ao jogo do Brasileirão Feminino

Rodrigo Garro e Neymar durante o clássico

Rodrigo Garro cobra reação do Corinthians após derrota: 'Autocrítica'

Neo Química Arena durante Corinthians x Santos

Contra o Santos, Corinthians bate recorde de público no ano

Fernando Diniz durante partida entre Corinthians x Santos

Diniz admite incômodo com sequência de derrotas no Brasileirão

Fernando Diniz na beira do campo em Corinthians e Santos, pelo Campeonato Brasileiro

Torcida do Corinthians manda recado a Diniz após derrota

Neymar e Memphis durante o clássico deste domingo (30).

Dê suas notas: avalie as atuações em Corinthians x Santos

Wilton Pereira Sampaio durante Corinthians e Santos

Wilton Pereira vira assunto em Corinthians x Santos: 'Inacreditável'

Comemoração do Santos no primeiro gol do clássico contra o Corinthians, na tarde deste domingo (30).

Com Neymar, Santos vence o Corinthians e respira no Brasileirão