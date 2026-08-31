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Corinthians é punido pelo STJD em caso inédito no futebol

Clube terá de pagar R$ 10 mil por exposição de produto durante o Hino Nacional

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
31/08/2026 15:10
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Camisa do Corinthians no vestiário
Corinthians foi punido pelo STJD (Foto: Fernando Bueno / Corinthians)

O Corinthians foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por uma ação de marketing realizada durante a partida contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro Feminino, no dia 9 de agosto. A iniciativa não estava prevista no regulamento da competição.

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Durante a execução do Hino Nacional, a zagueira Thaís Regina exibiu o produto cosmético Lip Oil Frozen Grape, da Vizzela, desenvolvido em parceria com o Corinthians. A exposição, segundo o entendimento do STJD, foi considerada indevida por não ter sido previamente autorizada ou prevista para a partida.

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O clube foi condenado ao pagamento de R$ 10 mil com base no artigo 191, inciso III, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata do "descumprimento de regulamentos, regras, resoluções ou determinações de competições de futebol".

O caso é considerado inédito na esfera esportiva e foi classificado como uma ação de "marketing de emboscada". O termo é utilizado para definir estratégias publicitárias que buscam aproveitar a visibilidade de um evento de grande porte sem a autorização ou o vínculo oficial com a organização responsável.

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O Corinthians ainda pode entrar com recurso contra a decisão do tribunal esportivo.

Thaís Regina exibe o produto durante a execução do Hino Nacional antes de Corinthians x Santos
Thaís Regina exibe o produto durante a execução do Hino Nacional antes de Corinthians x Santos (Foto: Reprodução/SporTV)

Parceria com o Corinthians

A Vizzela, patrocinadora da equipe feminina do Corinthians, anunciou em 10 de agosto o lançamento do Lip Oil Frozen Grape, produto desenvolvido em parceria com o clube. Ela integra uma colaboração entre a marca de cosméticos e as Brabas em edição limitada.

— As mulheres no futebol são diversas e se expressam de diferentes formas. Cuidar da beleza também faz parte da rotina de muitas de nós, e isso não tem nada a ver com a nossa dedicação ou desempenho dentro de campo. O que eu gosto nessa parceria é justamente mostrar que não precisamos escolher entre uma coisa e outra. O Lip Oil tem uma proposta leve, confortável e prática, que combina muito com o nosso dia a dia — comentou Thaís Regina.

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