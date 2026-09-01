Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam na Arena MRV nesta terça-feira (1), às 21h30 (de Brasília), em um duelo válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A equipe do Lance! questionou ao ChatGPT qual será o classificado e quem serão as estrelas de cada time neste confronto decisivo.

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Atlético ou Cruzeiro? Quem será o classificado

"Minha previsão é de um clássico equilibrado e bastante intenso na Arena MRV, mas com o Atlético-MG levando a melhor e garantindo a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Depois do empate por 1 a 1 no jogo de ida, imagino o Galo assumindo mais a iniciativa diante da torcida, enquanto o Cruzeiro deve apostar nas transições rápidas e na velocidade de Keny Arroyo. Acredito que o Atlético consiga abrir o placar ainda no primeiro tempo, com Gustavo Scarpa, mas o Cruzeiro vai reagir na etapa final e chegar ao empate com Kaio Jorge. Na reta final, com o confronto mais aberto, vejo o Galo encontrando o gol da classificação: Atlético-MG 2 x 1 Cruzeiro, com Bernard aparecendo como protagonista e marcando o segundo gol."

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"Para mim, Bernard será o destaque da partida. O meia pode ser importante justamente em um cenário no qual o Atlético terá mais posse e precisará encontrar espaços diante de um Cruzeiro compacto. A experiência em clássicos e a capacidade de aparecer entre as linhas podem fazer a diferença nos momentos decisivos. Assim, meu palpite é de Atlético-MG classificado, vitória por 2 a 1, gols de Gustavo Scarpa e Bernard para o Galo e Kaio Jorge para o Cruzeiro."

Confronto de ida entre Cruzeiro e Atlético terminou empatado (Foto: Willians Campos /Fotoarena/Folhapress)

Como foi o confronto de ida?

Como era esperado, o jogo começou quente e com vários duelos no Mineirão. O Cruzeiro foi quem arriscou primeiro, com chute de Wesley de fora da área que passou à direita do gol. A resposta alvinegra veio em cabeceio de Cuello que cruzou a área.

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Enquanto os goleiros não eram muito exigidos, o árbitro Flavio Rodrigues de Souza trabalhou bastante, já que toda falta gerava um bate-boca diferente. O Atlético-MG voltou ao ataque em cabeceio de Vitor Hugo, defendido por Otávio com facilidade. A Raposa respondeu nos acréscimos com chute de Matheus Pereira, que desviou na defesa e acabou nas mãos de Everson.

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Os mandantes voltaram do intervalo pressionando muito e chegaram com perigo em dois chutes de Gerson que passaram por cima do gol. A pressão cruzeirense deu resultado aos 15 minutos, após boa trama pela direita que terminou com um golaço de Arroyo, de fora da área.

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O Alvinegro reagiu bem e partiu para o ataque, empatando dez minutos depois. Em jogada pela esquerda, Renan Lodi chutou entre a trave e Everson e fez 1 a 1. Com a igualdade no placar, o jogo voltou a ficar equilibrado, mas com mais oportunidades e mais aberto.

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