Corinthians 116 anos: por que o clube tem esse nome?

O Corinthians completa 116 anos nesta terça-feira (1º). Fundado em 1º de setembro de 1910, no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, o clube recebeu um nome que não surgiu por acaso. A escolha foi uma homenagem ao Corinthian Football Club, equipe amadora da Inglaterra que excursionou pelo Brasil naquele ano e chamou a atenção dos futuros fundadores do clube paulista.

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Formado por atletas que tinham o futebol como atividade amadora, o time inglês ganhou reconhecimento por seu estilo de jogo e pela postura considerada alinhada aos princípios do fair play. A passagem pelo Brasil teve impacto entre os jovens que planejavam criar uma nova equipe na capital paulista.

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Impressionados com a equipe inglesa, os fundadores decidiram adotar o nome Corinthians como referência ao clube que havia passado pelo país. Assim, o novo time foi registrado como Sport Club Corinthians Paulista.

Com o passar dos anos, o Corinthians ganhou espaço no futebol paulista e ampliou sua relação com as camadas populares de São Paulo. O clube, fundado por operários, passou a reunir uma quantidade cada vez maior de torcedores e construiu uma identidade própria em meio ao cenário esportivo da cidade. A popularização ocorreu paralelamente ao crescimento da equipe dentro de campo.

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Chamada de "Fiel", a relação entre o Corinthians e seus torcedores também se tornou uma das características marcantes da história do clube.

Nome Corinthians tem origem em um clube inglês (Foto: Mauro Horita/Ag. Paulistão)

Corinthians completa 116 anos

Nome: Sport Club Corinthians Paulista

Fundação: 1º de setembro de 1910

Local: Esquina das ruas José Paulino e Cônego Martins, Bom Retiro, em São Paulo (SP)

Fundadores: Anselmo Corrêa, Antônio Pereira, Carlos Silva, Joaquim Ambrósio e Raphael Perrone Primeiro presidente: Miguel Battaglia

Primeiro treino: 14 de setembro de 1910

Primeiro título: Campeonato Paulista de 1914

Lista de títulos

2 Mundiais de Clubes da Fifa: 2000 e 2012

2000 e 2012 1 CONMEBOL Libertadores: 2012

2012 1 Recopa Sul-Americana: 2013

2013 7 Campeonatos Brasileiros: 1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017

1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017 4 Copas do Brasil: 1995, 2002, 2009 e 2025

1995, 2002, 2009 e 2025 1 Campeonato Brasileiro Série B: 2008

2008 2 Supercopas do Brasil: 1991 e 2026

1991 e 2026 5 Torneios Rio-São Paulo: 1950, 1953, 1954, 1966 e 2002

1950, 1953, 1954, 1966 e 2002 2 Taças dos Campeões Rio-São Paulo: 1929 e 1941

1929 e 1941 1 Taça Estado de São Paulo: 1962

1962 31 Campeonatos Paulistas: 1914, 1916, 1922, 1923, 1924, 1928, 1929, 1930, 1937, 1938, 1939, 1941, 1951, 1952, 1954, 1977, 1979, 1982, 1983, 1988, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2009, 2013, 2017, 2018, 2019 e 2025

Conteúdo com informações do site oficial do Corinthians*

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