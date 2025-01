Campeões do Sul-Americano Sub-20: conheça todos

O Sul-Americano Sub-20 é uma das competições mais tradicionais do futebol de base mundial, revelando grandes craques para o cenário internacional. Organizado pela CONMEBOL, o torneio é também um importante trampolim para a classificação ao Mundial Sub-20 da FIFA. Desde a sua criação em 1954, o torneio tem evoluído tanto no formato quanto na sua importância, tornando-se uma vitrine para os jovens talentos da América do Sul. O Lance! lista todos os campeões do Sul-Americano Sub-20.

História do Sul-Americano Sub-20

O primeiro Sul-Americano Sub-20, então chamado de Campeonato Sul-Americano Juvenil, foi disputado na Venezuela, de 22 de março a 13 de abril de 1954. Originalmente voltado para seleções sub-19, o torneio passou a ser sub-20 em 1977, alinhando-se ao calendário do Mundial Sub-20 da FIFA. Desde então, o torneio tem revelado grandes nomes do futebol, como Diego Maradona, Neymar e Lionel Messi.

O Brasil é o maior vencedor da competição, com 12 títulos, seguido pelo Uruguai, que possui oito conquistas, e pela Argentina, que venceu em cinco ocasiões. A competição também é marcada pela alta competitividade, com todos os dez países membros da CONMEBOL participando, salvo desistências ocasionais.

Formato do torneio

O torneio reúne as dez seleções sub-20 da América do Sul, que são divididas em dois grupos de cinco equipes. Na fase de grupos, cada equipe disputa quatro jogos, e as três melhores colocadas de cada grupo avançam para o hexagonal final.

No hexagonal, as seleções se enfrentam em um sistema de todos contra todos. Não há partidas eliminatórias, finais ou disputa de terceiro lugar. O campeão e os classificados ao Mundial Sub-20 da FIFA são determinados com base na tabela de classificação ao final do hexagonal.

Lista completa de campeões e vice-campeões

Confira abaixo todos os campeões, vices e os respectivos anos:

Campeões do Sul-Americano Sub-20 por ano

1954: Campeão: Uruguai | Vice: Brasil 1958: Campeão: Uruguai | Vice: Argentina 1964: Campeão: Uruguai | Vice: Paraguai 1967: Campeão: Argentina | Vice: Brasil 1971: Campeão: Paraguai | Vice: Uruguai 1974: Campeão: Brasil | Vice: Uruguai 1975: Campeão: Uruguai | Vice: Chile 1977: Campeão: Uruguai | Vice: Brasil 1979: Campeão: Uruguai | Vice: Argentina 1981: Campeão: Uruguai | Vice: Brasil 1983: Campeão: Brasil | Vice: Uruguai 1985: Campeão: Brasil | Vice: Paraguai 1987: Campeão: Colômbia | Vice: Brasil 1988: Campeão: Brasil | Vice: Colômbia 1991: Campeão: Brasil | Vice: Uruguai 1992: Campeão: Brasil | Vice: Uruguai 1995: Campeão: Brasil | Vice: Argentina 1997: Campeão: Argentina | Vice: Brasil 1999: Campeão: Argentina | Vice: Uruguai 2001: Campeão: Brasil | Vice: Argentina 2003: Campeão: Argentina | Vice: Brasil 2005: Campeão: Colômbia | Vice: Brasil 2007: Campeão: Brasil | Vice: Argentina 2009: Campeão: Brasil | Vice: Paraguai 2011: Campeão: Brasil | Vice: Uruguai 2013: Campeão: Colômbia | Vice: Paraguai 2015: Campeão: Argentina | Vice: Colômbia 2017: Campeão: Uruguai | Vice: Equador 2019: Campeão: Equador | Vice: Argentina 2023: Campeão: Brasil | Vice: Uruguai

Os maiores vencedores do Sul-Americano Sub-20