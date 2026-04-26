O Corinthians fez uma série de homenagens ao ex-jogador de basquete Oscar Scmidt, que morreu no dia 17 de abril aos 68 anos, antes do jogo contra o Vasco, na tarde deste domingo (26). A lenda do basquete jogou na equipe alvinegra entre 1995 e 1997, quando conquistou o Campeonato Brasileiro de 1996 e foi o cestinha e MVP da competição.

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Antes da bola rolar na Neo Química Arena, o clube ergueu um bandeirão na arquibancada do estádio com um desenho do rosto do ex-jogador ao lado do número 14, que foi eternizado por ele no basquete. Um drone carregou um uniforme usado por Oscat Schmidt quando jogava no Coritnhians e sobrevoou a arena subindo em direção ao céu.

O filho de Oscar, Felipe Schmidt, foi ao campo e recebeu uma camisa do Corinthians com o nome do pai das mãos do presidente Omar Stabile. O alvinegro se tornou o time do coração do ex-jogador após a passagem histórica na equipe no final dos anos 1990 e pela idolatria conquistada com a torcida.

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Oscar Schmidt tinha uma grande admiração pelo Santos por conta de Pelé, por ter nascido em 1958, ano do primeiro título mundial, e vestiu a camisa do basquete do Palmeiras entre 1975 e 1978, onde conquistou a maioria dos títulos da sua carreira, entre eles um Brasileiro, um Campeonato Paulista e um tri do Campeonato Paulistano.

Nas redes sociais, o Corinthians publicou um vídeo com depoimentos de grandes nomes do basquete enaltecendo Oscar Schmidt, entre eles Marcelinho Huertas, Alex Garcia e Cristiano Felício. Na legenda, o clube destacou "porque o tamanho de uma lenda não se mede, se sente".

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Corinthians faz homenagem para Oscar Schmidt com bandeirão na Neo Química Arena. (Foto: Vinícius Harfush/Lance!)

Carreira de Oscar Schmidt

Nascido em Natal, o "Mão Santa" construiu números impressionantes ao longo de 25 temporadas como profissional. Ele é o segundo maior pontuador da história do basquete, com 49.703 pontos, além de deter o recorde de maior pontuador da história dos Jogos Olímpicos, com 1.093.

Nas Olimpíadas, onde participou de cinco edições consecutivas, Oscar também acumulou marcas históricas: foi diversas vezes cestinha e protagonizou atuações memoráveis, como os 55 pontos anotados contra a Espanha em Jogos Olímpicos de Seul 1988 – recorde em uma única partida no torneio.

Pela Seleção Brasileira, o momento mais emblemático veio no ouro dos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis. Na decisão, liderou o Brasil na vitória por 120 a 115 sobre os Estados Unidos, marcando a primeira derrota dos norte-americanos em casa na história da competição. Oscar também conquistou o bronze no Mundial de 1978, nas Filipinas, e encerrou sua trajetória com 7.693 pontos em 326 partidas oficiais pela seleção, entre 1977 e 1996.