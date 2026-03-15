Com mudanças, Corinthians está escalado para enfrentar o Santos

O Corinthians está escalado para a partida diante do Santos, que acontece neste domingo (15), na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior promoveu mudanças na equipe.

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O atacante Kaio César, que participou do último treinamento entre os titulares, vai iniciar o clássico. O jogador perdeu os últimos jogos após sofrer uma lesão no músculo posterior da coxa direita.

No meio-campo, o treinador conta com o retorno de Raniele e a presença de Carrillo na armação, com Rodrigo Garro no banco de reservas.

Assim, o Corinthians vai a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Carrillo; Memphis e Kaio César.

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Dorival Júnior, técnico do Corinthians (Foto: José Manoel Idalgo/Agência Corinthians)

Momento do Corinthians

O Corinthians vem de derrota em casa para o Coritiba por 2 a 0 e caiu para a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, com sete pontos. A campanha tem duas vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe marcou cinco gols e sofreu outros cinco.

A sequência ruim do Timão fez com que um grupo de integrantes de torcidas organizadas do Corinthians fosse ao CT Dr. Joaquim Grava, na Zona Leste de São Paulo, na tarde desta sexta-feira (13), para cobrar o elenco alvinegro após a sequência de quatro jogos sem vencer.

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Os torcedores tiveram uma conversa com os atletas e com a comissão técnica. Estiveram presentes na reunião nomes de peso do elenco, como Rodrigo Garro, Memphis Depay e Matheus Bidu, além do diretor executivo Marcelo Paz e do presidente Osmar Stabile. Dorival Júnior não participou da conversa.

Agora, o Timão enfrenta o Santos, no próximo domingo (15), na Vila Belmiro; a Chapecoense, no dia 19, na Arena Condá; e o Flamengo, no dia 22, novamente na Neo Química Arena, todas as partidas pelo Campeonato Brasileiro.

Calendário

Santos x SCCP – Domingo, 15/03, às 16h00

– Domingo, 15/03, às 16h00 Chapecoense x SCCP – Domingo, 19/03, às 21h30

– Domingo, 19/03, às 21h30 SCCP x Flamengo – Quarta-feira, 22/03, às 20h30

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