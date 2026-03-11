O Coritiba venceu o Corinthians por 2 a 0 na Neo Química Arena na noite desta quarta-feira (11), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Coxa foram marcados por Jacy e Lucas Ronier.

Com a vitória, o Coritiba subiu para a quarta colocação, ganhando oito posições, com sete pontos conquistados em cinco partidas. Já o Corinthians aparece na oitava posição, com a mesma quantidade de pontos. Cabe ressaltar que a rodada será encerrada nesta quinta-feira (12).

Esta foi a primeira vitória do Coritiba jogando na Neo Química Arena em toda a história. Antes, haviam sido sete jogos no estádio, com seis vitórias do Corinthians e um empate.

O JOGO:

O Corinthians iniciou o jogo com mais posse de bola e tendo as principais chances, mas teve dificuldade em transformar as ações em oportunidades reais de gol. O Coritiba, por sua vez, chegava pouco e tentava segurar a pressão inicial do Timão.

Mesmo com o Corinthians melhor na partida, as principais chances foram do Coxa. Aos 26 minutos, Josué cobrou escanteio fechado com perigo e por pouco não marcou um gol olímpico.

No minuto seguinte, Pedro Rocha aproveitou sobra no ataque, invadiu a área sozinho, driblou Hugo Souza e mandou para a rede. A arbitragem, no entanto, marcou impedimento e anulou o gol.

Melhor no jogo, o gol do Coritiba saiu aos 36 minutos. Após cobrança de escanteio de Josué, o zagueiro Jacy subiu mais alto que a defesa do Timão e colocou o time paranaense na frente do placar.

Aos 40 minutos, o Coritiba voltou a assustar. Breno Lopes recebeu bom passe, avançou e finalizou rasteiro, passando próximo ao gol de Hugo Souza.

Lucas Ronier marcou o segundo gol do Coritiba (Foto: Luis Henrique Januário Pacca/Mochila Press/Gazeta Press)

SEGUNDO-TEMPO

O Corinthians voltou para a segunda etapa precisando buscar o resultado, mas foi o Coritiba quem ampliou o placar. Aos sete minutos, Josué cruzou com precisão na cabeça de Lucas Ronier, que se antecipou a Hugo Souza e mandou para a rede.

Aos 17 minutos, um lance preocupante marcou a partida. Após uma finalização de Carrillo, o autor do gol, Jacy, ficou caído no gramado e precisou deixar o campo de ambulância, com o pescoço imobilizado. Segundo o Coxa, o zagueiro foi levado ao hospital.

Ensaiando uma pressão, Dieguinho recebeu a bola de Vitinho e tocou para André. O volante do Corinthians tentou a finalização na entrada da grande área, mas mandou para fora.

Dois minutos depois, Gabriel Paulista subiu mais alto que toda a defesa do Coritiba em cobrança de escanteio de Vitinho e mandou a bola por cima do gol, colocando fim na esperança do torcedor do Corinthians.

O que vem pela frente?

Agora, o Corinthians se prepara para enfrentar o Santos no próximo domingo (15), às 16h, na Vila Belmiro. O Coritiba, por sua vez, encara o Clube do Remo no Estádio Couto Pereira, na mesma data, às 18h30.

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Coritiba

✅ FICHA TÉCNICA

Corinthians 0x2 Coritiba

Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: quarta-feira, 10 de março de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

🥅 Gols: Jacy (36'/1ºT); Lucas Ronier (07'/2ºT) Coritiba;

🟨 Cartões amarelos: Hugo Souza (COR); Lucas Ronier e Fabinho (COR);

🟥 Cartões vermelhos: -

👭Público: 35.125

💰Renda: 3.455.229,50

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Pablo Almeida da Costa (MG)

🖥️ VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

⚽ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri); Allan (Carrillo), André Luiz, Rodrigo Garro (Vitinho) e Breno Bidon (Pedro Raul); Memphis Depay (Zakaria) e Gui Negão (Dieguinho). (Técnico: Dorival Jr)

CORITIBA: Pedro Rangel; JP Chermont (Thiago Santos), Maicon, Jacy (Tiago Cóser), Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes (Lavega) e Pedro Rocha (Fabinho). (Técnico: Fernando Seabra)