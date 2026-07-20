Raio-X da Copa do Mundo: veja as principais estatísticas do torneio Mbappé supera Messi e termina a Copa como artilheiro

A Copa do Mundo do México, Canadá e Estados Unidos chegou ao fim, e o Lance! apresenta o balanço estatístico definitivo das principais seleções e atletas da competição. O torneio coroou a Espanha como bicampeã mundial após a vitória sobre a Argentina, mas a consagração da Fúria foi além da taça: os espanhóis registraram marcas históricas, dividindo os holofotes entre os setores de ataque e defesa.

Espanha sagrou-se campeã da Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen/AFP)

Solidez histórica: as melhores defesas do torneio

A campeã Espanha alcançou uma marca lendária: tornou-se a única dona do título a sofrer apenas um gol em toda a campanha. No MetLife Stadium, os espanhóis superaram a Argentina por 1 a 0 na grande decisão. Durante a trajetória em solo norte-americano, a meta espanhola só foi vazada pela Bélgica, nas quartas de final.

continua após a publicidade

A Colômbia dividiu o topo defensivo, mas com sabor amargo. Eliminada nos pênaltis pela Suíça nas oitavas de final após um empate sem gols, a seleção sul-americana sofreu seu único tento na fase de grupos, na vitória por 3 a 1 sobre o Uzbequistão.

Espanha e Colômbia: 1 gol sofrido Coreia do Sul, Austrália, México, Portugal, Irã e Gana: 3 gols sofridos

Os melhores ataques e garçons

A disputa pela medalha de bronze reservou um dos capítulos mais insanos da história das Copas. Em um confronto eletrizante de 10 gols, a Inglaterra derrotou a França pelo placar de 6 a 4. O resultado fez com que as duas seleções ultrapassassem a Argentina, que ostentava o melhor ataque. Os ingleses chegaram à partida decisiva com 14 gols e saltaram para 20.

continua após a publicidade

A França também dominou o quesito assistências, impulsionada pelo brilhantismo de Michael Olise. O meia-atacante distribuiu sete passes para gol, o que reflete a excelente química do setor ofensivo francês. A Inglaterra, beneficiada pelo "jogo maluco" do terceiro lugar, garantiu lugar no topo em passes decisivos.

Maiores ataques:

França e Inglaterra: 20 gols Argentina: 19 gols Espanha e Bélgica: 14 gols

Equipes com mais assistências:

França: 18 assistências Inglaterra: 14 assistências Argentina: 12 assistências Bélgica, Alemanha, Holanda, Noruega e Espanha: 10 assistências

Ranking dos maiores goleadores da competição

Apelidada de "Copa dos Protagonistas", a edição de 2026 viu os grandes astros do futebol mundial confirmarem as expectativas. Na artilharia, Kylian Mbappé garantiu o topo de forma isolada, seguido de perto por Lionel Messi.

continua após a publicidade

Jogador Gols marcados Kylian Mbappé (França) 10 Lionel Messi (Argentina) 8 Jude Bellingham (Inglaterra) 7 Erling Haaland (Noruega) 7 Ousmane Dembélé (França) 6 Harry Kane (Inglaterra) 6

Mbappé iniciou a reação da França contra a Inglaterra após marcar dois gols (Foto: Chandan Khanna / AFP)

Confira os maiores assistentes

Por trás de cada bola na rede, houve um garçom estratégico. Michael Olise confirmou a liderança isolada de passes para gol na competição, em uma lista de peso que conta com o brasileiro Bruno Guimarães.

Jogador Assistências Michael Olise (França) 7 Kylian Mbappé (França) 4 Lionel Messi (Argentina) 4 Bruno Guimarães (Brasil) 4 Brahim Díaz (Marrocos) 4 Martin Odegaard (Noruega) 4

Michael Olise comemora gol marcado pela França nas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Paredões da Copa: os goleiros com mais defesas

Qualquer equipe vitoriosa depende de segurança sob as traves. Na América do Norte, os arqueiros tiveram trabalho. O argentino Emiliano "Dibu" Martínez escreveu seu nome na história ao realizar 10 defesas na grande final contra a Espanha — o maior número registrado em uma decisão de Copa do Mundo desde 1966, quando os dados detalhados começaram a ser contabilizados. Embora a atuação histórica não tenha garantido o título à Albiceleste, colocou Martínez no pódio dos grandes salvadores do torneio, liderado de forma surpreendente pelo paraguaio Orlando Gill.

continua após a publicidade

Goleiro Total de defesas Orlando Gill (Paraguai) 28 Eloy Room (Curaçao) 21 Emiliano Martínez (Argentina) 20 Gregor Kobel (Suíça) 20 Diogo Costa (Portugal) 20

Orlando Gill comemora classificação do Paraguai na Copa (Imagem: FRANCK FIFE / AFP)

👥 Indique amigos e ganhe até R$30 em saldo para apostar - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.