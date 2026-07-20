Raio-X da Copa do Mundo: veja as principais estatísticas do torneio
Mbappé supera Messi e termina a Copa como artilheiro
A Copa do Mundo do México, Canadá e Estados Unidos chegou ao fim, e o Lance! apresenta o balanço estatístico definitivo das principais seleções e atletas da competição. O torneio coroou a Espanha como bicampeã mundial após a vitória sobre a Argentina, mas a consagração da Fúria foi além da taça: os espanhóis registraram marcas históricas, dividindo os holofotes entre os setores de ataque e defesa.
Solidez histórica: as melhores defesas do torneio
A campeã Espanha alcançou uma marca lendária: tornou-se a única dona do título a sofrer apenas um gol em toda a campanha. No MetLife Stadium, os espanhóis superaram a Argentina por 1 a 0 na grande decisão. Durante a trajetória em solo norte-americano, a meta espanhola só foi vazada pela Bélgica, nas quartas de final.
A Colômbia dividiu o topo defensivo, mas com sabor amargo. Eliminada nos pênaltis pela Suíça nas oitavas de final após um empate sem gols, a seleção sul-americana sofreu seu único tento na fase de grupos, na vitória por 3 a 1 sobre o Uzbequistão.
- Espanha e Colômbia: 1 gol sofrido
- Coreia do Sul, Austrália, México, Portugal, Irã e Gana: 3 gols sofridos
Os melhores ataques e garçons
A disputa pela medalha de bronze reservou um dos capítulos mais insanos da história das Copas. Em um confronto eletrizante de 10 gols, a Inglaterra derrotou a França pelo placar de 6 a 4. O resultado fez com que as duas seleções ultrapassassem a Argentina, que ostentava o melhor ataque. Os ingleses chegaram à partida decisiva com 14 gols e saltaram para 20.
A França também dominou o quesito assistências, impulsionada pelo brilhantismo de Michael Olise. O meia-atacante distribuiu sete passes para gol, o que reflete a excelente química do setor ofensivo francês. A Inglaterra, beneficiada pelo "jogo maluco" do terceiro lugar, garantiu lugar no topo em passes decisivos.
Maiores ataques:
- França e Inglaterra: 20 gols
- Argentina: 19 gols
- Espanha e Bélgica: 14 gols
Equipes com mais assistências:
- França: 18 assistências
- Inglaterra: 14 assistências
- Argentina: 12 assistências
- Bélgica, Alemanha, Holanda, Noruega e Espanha: 10 assistências
Ranking dos maiores goleadores da competição
Apelidada de "Copa dos Protagonistas", a edição de 2026 viu os grandes astros do futebol mundial confirmarem as expectativas. Na artilharia, Kylian Mbappé garantiu o topo de forma isolada, seguido de perto por Lionel Messi.
|Jogador
|Gols marcados
Kylian Mbappé (França)
10
Lionel Messi (Argentina)
8
Jude Bellingham (Inglaterra)
7
Erling Haaland (Noruega)
7
Ousmane Dembélé (França)
6
Harry Kane (Inglaterra)
6
Confira os maiores assistentes
Por trás de cada bola na rede, houve um garçom estratégico. Michael Olise confirmou a liderança isolada de passes para gol na competição, em uma lista de peso que conta com o brasileiro Bruno Guimarães.
|Jogador
|Assistências
Michael Olise (França)
7
Kylian Mbappé (França)
4
Lionel Messi (Argentina)
4
Bruno Guimarães (Brasil)
4
Brahim Díaz (Marrocos)
4
Martin Odegaard (Noruega)
4
Paredões da Copa: os goleiros com mais defesas
Qualquer equipe vitoriosa depende de segurança sob as traves. Na América do Norte, os arqueiros tiveram trabalho. O argentino Emiliano "Dibu" Martínez escreveu seu nome na história ao realizar 10 defesas na grande final contra a Espanha — o maior número registrado em uma decisão de Copa do Mundo desde 1966, quando os dados detalhados começaram a ser contabilizados. Embora a atuação histórica não tenha garantido o título à Albiceleste, colocou Martínez no pódio dos grandes salvadores do torneio, liderado de forma surpreendente pelo paraguaio Orlando Gill.
|Goleiro
|Total de defesas
Orlando Gill (Paraguai)
28
Eloy Room (Curaçao)
21
Emiliano Martínez (Argentina)
20
Gregor Kobel (Suíça)
20
Diogo Costa (Portugal)
20
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