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Jogador da Argentina poderia ter sido campeão pela Espanha; entenda

Nico Paz nasceu em Tenerife, no país europeu, mas escolheu defender a seleção dos seus pais

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 09:01
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Nico Paz em ação pela Argentina
Nico Paz em ação pela Argentina (Foto: Reprodução/Instagram)

A final da Copa do Mundo reservou um roteiro curioso para Nico Paz. Nascido em Tenerife, na Espanha, o meio-campista entrou na decisão vestindo a camisa da Argentina e terminou a competição como vice-campeão justamente diante do país onde nasceu e foi formado como jogador. A trajetória internacional do atleta, no entanto, foi definida anos antes do Mundial e passou por uma escolha influenciada pelas oportunidades recebidas no início da carreira.

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    Formado nas categorias de base do Real Madrid, Nico Paz sempre reuniu condições para defender as duas seleções. Filho do ex-zagueiro argentino Pablo Paz e de mãe espanhola, o meia possuía dupla nacionalidade, mas acabou iniciando seu percurso internacional pela Albiceleste.

    Segundo o próprio jogador, a identificação com a cultura futebolística argentina e a história da família pesaram na decisão.

    – Nasci na Espanha. Amo os dois países, mas, no fim, escolhi representar a Argentina. É o país com o qual mais me identifico, pela forma como o futebol é vivido e também pelo meu pai. É um orgulho seguir seus passos – afirmou em entrevista à "DSports Radio".

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    • Apesar da declaração de Nico Paz, o pai do jogador revelou anteriormente que o processo ocorreu de maneira diferente do que muitos imaginam. Em entrevista à "Radio Marca", Pablo Paz explicou que o filho não recusou uma convocação espanhola para atuar pela Argentina. Segundo o ex-jogador, a oportunidade simplesmente nunca apareceu do lado espanhol.

    Nico Paz treinado pela seleção da Argentina
    Nico Paz treinando pela seleção da Argentina (Foto: Juan Mabromata/AFP)

    – Nico nunca precisou escolher. A seleção espanhola nunca o chamou. Surgiu a oportunidade com a Argentina, ele gostou da ideia e aceitou. Além disso, pôde treinar ao lado do Messi, que sempre foi um ídolo – explicou.

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    Na época, Pablo Paz chegou a admitir que uma eventual convocação da Espanha poderia gerar um novo cenário para o futuro do filho. Ainda assim, ressaltou que qualquer decisão dependeria exclusivamente da vontade do jogador.

    Da base do Real Madrid à Copa do Mundo

    Nico Paz construiu praticamente toda a formação no futebol espanhol. Depois de iniciar a carreira nas Ilhas Canárias, transferiu-se ainda adolescente para as categorias de base do Real Madrid, onde passou a ser tratado como uma das principais promessas do clube.

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    Sem conseguir espaço na equipe principal, deixou o clube espanhol para defender o Como, da Itália. A mudança impulsionou a carreira do meia, que ganhou sequência, destacou-se na campanha da equipe italiana e passou a integrar as convocações da seleção argentina comandada por Lionel Scaloni.

    Na Copa do Mundo, Nico Paz participou das vitórias sobre Argélia e Jordânia ainda na fase de grupos. Nas partidas eliminatórias, permaneceu como opção no banco de reservas até a decisão diante da Espanha.

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