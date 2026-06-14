Vitória sobre o Haiti marca fim de jejum de 36 anos da Escócia em Copas Seleção volta a vencer na competição, algo que não acontecia desde 1990

A vitória da Escócia sobre o Haiti no sábado (14), pelo grupo do Brasil na Copa do Mundo, marcou o fim de um tabu que a seleção europeia amargurava por quase quatro décadas. Há 36 anos, a Escócia não sabia o que era vencer na competição. Antes do confronto contra os haitianos, a última vítima dos escoceses havia sido a Suécia por dois a um, na fase de grupos da Copa do Mundo de 1990, na Itália, com gols de McCall e Johnston. O número de jogos desse hiato não foi expressivo. Foram apenas quatro jogos entre essa vitória contra o Haiti e a última, há 36 anos.

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Confira os adversários e resultados:

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Haiti 0 x 1 Escócia - Fase de Grupos - Copa do Mundo de 2026

Escócia 0 x 3 Marrocos - Fase de Grupos - Copa do Mundo de 1998

Escócia 1 x 1 Noruega - Fase de Grupos - Copa do Mundo de 1998

Brasil 2 x 1 Escócia - Fase de Grupos - Copa do Mundo de 1998

Brasil 1 x 0 Escócia - Fase de Grupos - Copa do Mundo de 1990

Suécia 1 x 2 Escócia - Fase de Grupos - Copa do Mundo de 1990

Haiti x Escócia na Copa do Mundo de 2026 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

O desaparecimento da Escócia em Copas do Mundo também contribuiu para a longevidade dessa marca negativa. Depois de perder na última rodada da fase de grupos da Copa de 90, os escoceses retornaram à competição apenas em 1998, na França, mas não venceram nenhuma das três partidas que realizaram (duas derrotas e um empate) e foram eliminados em último na mesma fase inicial. Desde então, a Escócia não frequentou mais a competição. Foram 28 anos sem aparecer, até voltar nesta edição, nos Estados Unidos, México e Canadá.

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Fato curioso

Algo que chama a atenção pela peculiaridade é que, assim como nessa edição, em 1990 a Escócia também estava no grupo C, com o Brasil, e havia encerrado um jejum de vitórias que perdurou por oito anos sem vencer no torneio. E na última Copa em que participou antes da atual, a Escócia também contou com a presença do Brasil em seu grupo, dessa vez no grupo A.

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