Grupo C: Escócia é líder da chave, e Brasil decepciona na estreia da Copa do Mundo
Veja como foi o balanço desta primeira rodada do Grupo C, chave que tem Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia
A primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo teve pontos altos e também baixos. Neste sábado (13), as quatro seleções da chave entram em campo em busca de um resultado positivo. No entanto, o objetivo não pode ser cumprido por todos, e isso inclui o Brasil.
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A Seleção Brasileira decepcionou na estreia do Mundial. Ao entrar em campo para enfrentar o Marrocos em Nova Jersey, o Brasil mostrou que tem muito ainda a ser ajustado, seja em funções táticas ou alterações de jogadores que não vêm funcionando na equipe titular comandada por Carlo Ancelotti.
Brasil e Marrocos empataram por 1 a 1. Após ver a seleção pentacampeã sair atrás do placar, Vini Jr buscou o gol de empate e garantiu ao menos um ponto para a equipe. O resultado incomodou alguns jogadores brasileiros, mas foi celebrado pelo adversário, como sugeriu Hakimi, um dos astros marroquinos dessa Copa do Mundo.
Neste momento, atrás da líder Escócia, que venceu o Haiti, em Boston, por 1 a 0, e se garantiu na liderança da chave, com três pontos, Brasil e Marrocos dividem a segunda posição, com um ponto cada. Na lanterna, aparece o Haiti, justamente por ter perdido para a Escócia nesta estreia de torneio.
Na segunda rodada, Brasil e Haiti se enfrentam na sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), na Filadélfia, e a Seleção Brasileira precisa vencer o adversário para não se complicar na competição. No outro jogo a chave, no mesmo dia, mas um pouco antes, às 19h (de Brasília), em Boston, Marrocos e Escócia se enfrentam.
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