logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Grupo C: Escócia é líder da chave, e Brasil decepciona na estreia da Copa do Mundo

Veja como foi o balanço desta primeira rodada do Grupo C, chave que tem Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
14/06/2026 00:32
Favorite o Lance! no Google
Brasil x Marrocos empataram por 1 a 1, enquanto a Escócia bateu o Haiti por 1 a 0. (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP)
Brasil x Marrocos empataram por 1 a 1, enquanto a Escócia bateu o Haiti por 1 a 0. (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP)

A primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo teve pontos altos e também baixos. Neste sábado (13), as quatro seleções da chave entram em campo em busca de um resultado positivo. No entanto, o objetivo não pode ser cumprido por todos, e isso inclui o Brasil.

continua após a publicidade
  • Lance!

    Dê suas notas para os jogadores de Haiti e Escócia pela Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 33 minutos
  • Hakimi

    Hakimi celebra empate e diz que Seleção Brasileira é ‘uma das favoritas’ da Copa

    Copa do Mundo
    Há 2 horas
  • Vini Jr

    Eleito o melhor em campo, Vini Jr reclama do gramado após empate entre Brasil x Marrocos

    Seleção Brasileira
    Há 2 horas

    • ➡️ Dê suas notas para os jogadores de Haiti e Escócia pela Copa do Mundo

    A Seleção Brasileira decepcionou na estreia do Mundial. Ao entrar em campo para enfrentar o Marrocos em Nova Jersey, o Brasil mostrou que tem muito ainda a ser ajustado, seja em funções táticas ou alterações de jogadores que não vêm funcionando na equipe titular comandada por Carlo Ancelotti.

    Brasil e Marrocos empataram por 1 a 1. Após ver a seleção pentacampeã sair atrás do placar, Vini Jr buscou o gol de empate e garantiu ao menos um ponto para a equipe. O resultado incomodou alguns jogadores brasileiros, mas foi celebrado pelo adversário, como sugeriu Hakimi, um dos astros marroquinos dessa Copa do Mundo.

    continua após a publicidade

    Neste momento, atrás da líder Escócia, que venceu o Haiti, em Boston, por 1 a 0, e se garantiu na liderança da chave, com três pontos, Brasil e Marrocos dividem a segunda posição, com um ponto cada. Na lanterna, aparece o Haiti, justamente por ter perdido para a Escócia nesta estreia de torneio.

    Na segunda rodada, Brasil e Haiti se enfrentam na sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), na Filadélfia, e a Seleção Brasileira precisa vencer o adversário para não se complicar na competição. No outro jogo a chave, no mesmo dia, mas um pouco antes, às 19h (de Brasília), em Boston, Marrocos e Escócia se enfrentam.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    (Photo by FRANCK FIFE / AFP)


    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    O técnico do Marrocos, Mohamed Ouahbi, orienta a equipe no empate com o Brasil (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
    Copa do MundoTécnico do Marrocos lamenta empate com o Brasil: DesapontadosHá 6 minutos
    Copa do MundoEscócia vence Haiti e obriga Seleção a ter 'campanha perfeita' para evitar pedreira na CopaHá 28 minutos
    Copa do MundoDê suas notas para os jogadores de Haiti e Escócia pela Copa do MundoHá 33 minutos
    Marquinhos em ação em Brasil x Marrocos na Copa do Mundo 2026
    Seleção BrasileiraMarquinhos cobra evolução após empate do Brasil: "Não podemos nos apoiar em desculpas"Há 46 minutos
    Onde AssistirHolanda x Japão: onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 46 minutos
    Alisson em Brasil x Marrocos (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
    Seleção BrasileiraAlisson vê Brasil aquém da expectativa e faz apelo: "Não podemos perder a confiança"Há 58 minutos

    Mais LANCE!

    Mbappé e Deschamps na apresentação da França (Foto: Thomas Padilla / POOL / AFP)
    Deschamps esboça escalação da França com mudanças
    Alemanha x Curaçao: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Carlo Ancelotti, técnico da Seleção, durante Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo
    Análise: Brasil repete erros, confirma fraquezas e depende de lampejo na estreia na Copa
    Danilo em Brasil x Marrocos (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)
    Danilo faz alerta após empate do Brasil na Copa do Mundo: 'O preço é caro'
    Endrick no empate da Seleção Brasileira contra Marrocos (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)
    Endrick esquenta debate após empate da Seleção Brasileira: 'Inacreditável'
    Douglas Santos pela Seleção Brasileira .(Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)
    Douglas Santos diz que Brasil não tem time titular definido
    Vampeta detona Ancelotti em análise sobre a partida da Seleção Brasileira contra o Haiti. (Foto: Reprodução)
    Vampeta critica decisão de Ancelotti em Brasil x Marrocos: 'Má vontade'
    Bruna Biancardi no avião de Neymar. (Foto: Divulgação/ Instagram)
    Bruna Biancardi chega à estreia do Brasil na Copa em jatinho de R$ 250 milhões
    Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo
    Análise tática do Guffo: um ponto bom, uma estreia preocupante do Brasil
    Lucas Paquetá em Brasil x Marrocos (Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF/Folhapress)
    Paquetá diz que ansiedade tomou conta do Brasil: 'Não podemos deixar'
    A Escócia abriu o placar diante do Haiti neste sábado (13). (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Veja gol em Haiti x Escócia: McGinn abre o placar
    Ancelotti e Vini Jr na partida entre Brasil e Marrocos (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
    Imprensa internacional detona estreia do Brasil e coloca Vini Jr como salvador de Ancelotti
    Felipão critica dupla do Brasil contra o Marrocos: 'Eu culpo'