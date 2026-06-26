logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Senegal x Iraque: veja os melhores momentos do jogo da Copa do Mundo

Senegaleses venceram por 5 a 0 e encaminharam vaga

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 21:17
Favorite o Lance! no Google

Senegal e Iraque se enfrentaram, na tarde desta sexta-feira (26), em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Com show de Saar, os senegaleses venceram por 5 a 0 e encaminharam vaga na próxima fase.

continua após a publicidade
  • André Rizek cravou o candidato a melhor do mundo na temporada.

    Rizek crava candidato a melhor do mundo: ‘Deve ir longe’

    Fora de Campo
    Há 36 minutos
  • Lance!

    Estátua de Messi na Patagônia vira meme na internet: ‘Humilhação’

    Fora de Campo
    Há 31 minutos
  • Paulo Nunes com o microfone da Globo durante transmissão da Copa do Mundo

    Paulo Nunes alerta Brasil antes de duelo com o Japão: ‘Não tem mais’

    Copa do Mundo 2026
    Há 54 minutos

    • ➡️ Brasil hexa? Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026

    Como foi o jogo entre Senegal e Iraque

    Senegal teve o começo de jogo perfeito. Abriu o placar logo aos três minutos com um gol de cabeça de Diarra após cobrança de escanteio de Seck. Mané, camisa 10 da equipe africana, foi o grande nome da primeira etapa porque contribuiu ofensivamente com uma finalização de perigo e uma bela cobrança de falta, em lance que gerou a expulsão de Sulaka, do Iraque. O árbitro Anthony Taylor aplicou o vermelho após chamada da cabine do VAR.

    Os senegaleses ainda tiveram chances com finalizações de Sarr e Jakobs, mas a vitória simples seguiu até a descida para o intervalo. O duelo não rendeu grandes emoções e Senegal mostrou um volume ofensivo menor do que nas derrotas para França e Noruega.

    continua após a publicidade
    Sarr marcpu um dos gols de Senegal em cima do Iraque na Copa do Mundo
    Sarr marcou um dos gols de Senegal em cima do Iraque na Copa do Mundo ((Photo by Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Se o primeiro tempo terminou em marcha reduzida e sem muitas emoções, o senso de urgência foi ativado e Senegal buscou com mais frequência os gols em cima do Iraque. E encontrou com facilidade. O segundo saiu logo aos dez minutos com o artilheiro da seleção na Copa, Sarr. O atacante ganhou uma dividida, roubou a bola e entrou na área para finalizar e ampliar para o segundo.

    Depois, o jogo teve Pape Gueye como protagonista, que saiu do banco de reservas e marcou dois gols em menos de 15 minutos para colocar 4 a 0 no placar. O meia ainda distribuiu uma assistência para Iliman Ndiaye, mais um que entrou no decorrer do jogo, que fez mais um gol com um belo chute de fora da área, sem chances de o goleiro Jalal Hassan defender. Diante da pressão senegalesa, os iraquianos pouco fizeram e apenas se defenderam para não sofrer a pior goleada da Copa do Mundo.

    continua após a publicidade

    📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

    🤑 Aposte em Senegal na Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de apostas. Jogue de forma responsável

    Apesar da vantagem técnica que Senegal tem diante do Iraque, a expulsão se tornou um ponto fundamental por fragilizar ainda mais a equipe asiática e abrir caminho para o placar tranquilo da seleção de Mané e companhia. E o camisa 10 foi quem conseguiu "arrancar" um jogador de campo do time rival ao sofrer uma falta na entrada da grande área. Após roubada de bola, o atacante teve a camisa e o calção puxados por Sulaka, que recebeu o vermelho direto após chamada do VAR para o árbitro Anthony Taylor.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Dembélé comemora gol marcado em França x Noruega pela Copa do Mundo de 2026
    Copa do Mundo 2026Noruega x França: veja os melhores momentos do jogo do grupo I da Copa do MundoHá 2 horas
    Paraguaio Julio Enciso disputa a bola com o australiano Alessandro Circa
    Copa do Mundo 2026Paraguai x Austrália: veja os melhores momentos do Grupo D na Copa do MundoHá 19 horas
    Estados Unidos vence o Paraguai por 4 a 1 na primeira rodada da Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Turquia x Estados Unidos: veja gols e melhores momentos do Grupo D na Copa do MundoHá 19 horas
    Holanda venceu a Tunísia pela Copa do Mundo de 2026
    Copa do Mundo 2026Tunísia x Holanda: veja os melhores momentos do jogo do grupo F da Copa do MundoHá 22 horas
    Jogadores de Suécia e Japão durante jogo da Copa do Mundo
    Copa 2026 - Melhores MomentosJapão x Suécia: Veja melhores momentos do jogo do Grupo F da Copa do MundoHá 22 horas
    Nicolas Pépé finaliza para marcar o segundo gol da Costa do Marfim sobre Curaçao na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Curaçao x Costa do Marfim: Veja melhores momentos do jogo do grupo E da Copa do MundoHá 1 dia

    Mais LANCE!

    O zagueiro equatoriano Joel Ordonez e o atacante alemão Kai Havertz disputam a bola durante a partida do Grupo E da Copa do Mundo de 2026 entre Equador e Alemanha
    Equador x Alemanha: veja os melhores momentos do jogo da Copa do Mundo
    Mokoena e Sadilek disputam bola em República Tcheca x África do Sul, pela Copa do Mundo
    África do Sul x Coreia do Sul: veja gols e melhores momentos do Grupo A da Copa do Mundo
    O México venceu a Tchéquia por 3 a 0 e seguiu invicta na Copa do Mundo
    Tchéquia x México: veja gols e melhores momentos do grupo A da Copa do Mundo