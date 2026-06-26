Senegal x Iraque: veja os melhores momentos do jogo da Copa do Mundo Senegaleses venceram por 5 a 0 e encaminharam vaga

Senegal e Iraque se enfrentaram, na tarde desta sexta-feira (26), em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Com show de Saar, os senegaleses venceram por 5 a 0 e encaminharam vaga na próxima fase.

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Como foi o jogo entre Senegal e Iraque

Senegal teve o começo de jogo perfeito. Abriu o placar logo aos três minutos com um gol de cabeça de Diarra após cobrança de escanteio de Seck. Mané, camisa 10 da equipe africana, foi o grande nome da primeira etapa porque contribuiu ofensivamente com uma finalização de perigo e uma bela cobrança de falta, em lance que gerou a expulsão de Sulaka, do Iraque. O árbitro Anthony Taylor aplicou o vermelho após chamada da cabine do VAR.

Os senegaleses ainda tiveram chances com finalizações de Sarr e Jakobs, mas a vitória simples seguiu até a descida para o intervalo. O duelo não rendeu grandes emoções e Senegal mostrou um volume ofensivo menor do que nas derrotas para França e Noruega.

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Sarr marcou um dos gols de Senegal em cima do Iraque na Copa do Mundo ((Photo by Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Se o primeiro tempo terminou em marcha reduzida e sem muitas emoções, o senso de urgência foi ativado e Senegal buscou com mais frequência os gols em cima do Iraque. E encontrou com facilidade. O segundo saiu logo aos dez minutos com o artilheiro da seleção na Copa, Sarr. O atacante ganhou uma dividida, roubou a bola e entrou na área para finalizar e ampliar para o segundo.

Depois, o jogo teve Pape Gueye como protagonista, que saiu do banco de reservas e marcou dois gols em menos de 15 minutos para colocar 4 a 0 no placar. O meia ainda distribuiu uma assistência para Iliman Ndiaye, mais um que entrou no decorrer do jogo, que fez mais um gol com um belo chute de fora da área, sem chances de o goleiro Jalal Hassan defender. Diante da pressão senegalesa, os iraquianos pouco fizeram e apenas se defenderam para não sofrer a pior goleada da Copa do Mundo.

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Apesar da vantagem técnica que Senegal tem diante do Iraque, a expulsão se tornou um ponto fundamental por fragilizar ainda mais a equipe asiática e abrir caminho para o placar tranquilo da seleção de Mané e companhia. E o camisa 10 foi quem conseguiu "arrancar" um jogador de campo do time rival ao sofrer uma falta na entrada da grande área. Após roubada de bola, o atacante teve a camisa e o calção puxados por Sulaka, que recebeu o vermelho direto após chamada do VAR para o árbitro Anthony Taylor.