Se Uruguai perder para Espanha será eliminado da Copa do Mundo? Veja cenários Celeste joga a vida contra La Roja nesta sexta (26), pela terceira rodada do Grupo I

O Uruguai joga pela sobrevivência na Copa do Mundo de 2026 nesta sexta-feira (26), contra a Espanha, pela terceira rodada do Grupo H. Após empates frustrantes contra adversários tidos como mais frágeis (Arábia Saudita e Cabo Verde), o conjunto comandado por Marcelo Bielsa precisará superar uma crise no vestiário para vencer uma embalada seleção espanhola e avançar ao mata-mata.

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Se perder para a Roja, a Celeste estará fora do Mundial, já que será ultrapassada por Arábia Saudita ou Cabo Verde, independentemente do outro resultado do Grupo H.

Mesmo terminando na terceira posição, os dois pontos da seleção uruguaia seriam insuficientes para classificá-la aos 16 avos de final. O mínimo para avançar entre os oito melhores terceiros colocados é de três pontos. Neste momento, os times que estão se garantindo na próxima fase com essa pontuação são Senegal, Croácia, Coreia do Sul e Argélia.

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Cenários para o Uruguai se classificar na Copa do Mundo

Vitória contra a Espanha

Caso vença a Espanha e Cabo Verde derrote a Arábia Saudita, o Uruguai ficaria empatado com a seleção africana em cinco pontos, decidindo a liderança do Grupo H no saldo de gols. No momento, os times estão empatados nesse critério, mas a Celeste marcou um gol a mais nos outros dois jogos.

Em caso de vitória ou empate da Árabia Saudita contra Cabo Verde, o Uruguai seria líder do grupo, com cinco pontos. A Espanha passaria como segundo colocada, pois mesmo que os árabes empatassem com os mesmos quatros pontos, La Roja ficaria na frente pelo critério de confrontos diretos.

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Empate contra a Espanha

Se Cabo Verde vencer, fica com os mesmos cinco pontos da Espanha e define o primeiro lugar no saldo de gols. O Uruguai seria o terceiro, com três pontos, e ocuparia, atualmente, a sexta posição entre os melhores terceiros colocados, com saldo 0.

Se a Arábia Saudita vencer, a Espanha consolidaria a primeira colocação, com cinco pontos, e os árabes passariam a ocupar a segunda, com quatro. O Uruguai chegaria a três pontos, ficando com uma das vagas destinadas aos terceiros colocados.

Por fim, em caso de empate entre Cabo Verde e Arábia Saudita, o Grupo H seguiria esta ordem: Espanha (5), Uruguai (3), Cabo Verde (3) e Arábia Saudita (2). Para garantir o segundo lugar, a Celeste precisa manter o número de gols marcados superior ao da seleção africana, já que as equipes empatariam em saldo.

Caso haja empate na quantidade de gols feitos na fase de grupos, Uruguai e Cabo Verde decidiriam a vice-liderança pelo critério de fair-play. O time com menos cartões recebidos nas três partidas, entre atletas e comissão técnica, fica à frente.

Cabisbaixos, jogadores do Uruguai deixam o campo após o empate com Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Uruguai x Espanha

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