logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Se Uruguai perder para Espanha será eliminado da Copa do Mundo? Veja cenários

Celeste joga a vida contra La Roja nesta sexta (26), pela terceira rodada do Grupo I

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 19:50
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Sentado no gramado, Agustin Canobbio, com a camisa azul do Uruguai, lamenta lance desperdiçado no jogo contra Cabo Verde pela Copa do Mundo
Canobbio lamenta chance perdida em Uruguai x Cabo Verde pela Copa do Mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

O Uruguai joga pela sobrevivência na Copa do Mundo de 2026 nesta sexta-feira (26), contra a Espanha, pela terceira rodada do Grupo H. Após empates frustrantes contra adversários tidos como mais frágeis (Arábia Saudita e Cabo Verde), o conjunto comandado por Marcelo Bielsa precisará superar uma crise no vestiário para vencer uma embalada seleção espanhola e avançar ao mata-mata.

continua após a publicidade
  • Arrascaeta, do Flamengo, em treino da seleção do Uruguai antes da Copa do Mundo (Foto: Divulgação / AUF)

    Arrascaeta joga hoje? Veja a escalação do Uruguai contra a Espanha na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 minuto
  • Lance!

    Uruguai tenta quebrar tabu contra Espanha para seguir vivo na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 8 horas
  • Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai (EFE/EPA/Cristobal Herrera/Folhapress)

    Líderes pedem reunião, e Marcelo Bielsa enfrenta crise no Uruguai

    Copa do Mundo 2026
    Há 11 horas

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Se perder para a Roja, a Celeste estará fora do Mundial, já que será ultrapassada por Arábia Saudita ou Cabo Verde, independentemente do outro resultado do Grupo H.

    Mesmo terminando na terceira posição, os dois pontos da seleção uruguaia seriam insuficientes para classificá-la aos 16 avos de final. O mínimo para avançar entre os oito melhores terceiros colocados é de três pontos. Neste momento, os times que estão se garantindo na próxima fase com essa pontuação são Senegal, Croácia, Coreia do Sul e Argélia.

    continua após a publicidade

    ➡️ Clique aqui e veja a tabela completa dos jogos da Copa do Mundo

    Cenários para o Uruguai se classificar na Copa do Mundo

    Vitória contra a Espanha

    Caso vença a Espanha e Cabo Verde derrote a Arábia Saudita, o Uruguai ficaria empatado com a seleção africana em cinco pontos, decidindo a liderança do Grupo H no saldo de gols. No momento, os times estão empatados nesse critério, mas a Celeste marcou um gol a mais nos outros dois jogos.

    Em caso de vitória ou empate da Árabia Saudita contra Cabo Verde, o Uruguai seria líder do grupo, com cinco pontos. A Espanha passaria como segundo colocada, pois mesmo que os árabes empatassem com os mesmos quatros pontos, La Roja ficaria na frente pelo critério de confrontos diretos.

    continua após a publicidade

    ➡️ Endrick, Rayan e quem mais? Escale seu Brasil ideal contra a Escócia na Copa!

    ➡️ Brasil hexa? Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026

    Empate contra a Espanha

    Se Cabo Verde vencer, fica com os mesmos cinco pontos da Espanha e define o primeiro lugar no saldo de gols. O Uruguai seria o terceiro, com três pontos, e ocuparia, atualmente, a sexta posição entre os melhores terceiros colocados, com saldo 0.

    Se a Arábia Saudita vencer, a Espanha consolidaria a primeira colocação, com cinco pontos, e os árabes passariam a ocupar a segunda, com quatro. O Uruguai chegaria a três pontos, ficando com uma das vagas destinadas aos terceiros colocados.

    Por fim, em caso de empate entre Cabo Verde e Arábia Saudita, o Grupo H seguiria esta ordem: Espanha (5), Uruguai (3), Cabo Verde (3) e Arábia Saudita (2). Para garantir o segundo lugar, a Celeste precisa manter o número de gols marcados superior ao da seleção africana, já que as equipes empatariam em saldo.

    Caso haja empate na quantidade de gols feitos na fase de grupos, Uruguai e Cabo Verde decidiriam a vice-liderança pelo critério de fair-play. O time com menos cartões recebidos nas três partidas, entre atletas e comissão técnica, fica à frente.

    Jogadores do Uruguai, de camisa azul, deixam o gramado cabisbaixos após o empate com Cabo Verde na Copa do Mundo
    Cabisbaixos, jogadores do Uruguai deixam o campo após o empate com Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    Uruguai x Espanha
    💸 MELHOR PALPITE: Aposte em ambas equipes marcam em Uruguai x Espanha @1.84
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Bandeira do Orgulho LGBTQIA+
    Copa do Mundo 2026Pride Match: o que é o jogo da Copa que gerou revolta e ameaça de abandonoHá 7 minutos
    Haaland gol na Copa (Foto: Instagram Haaland)
    Copa do Mundo 2026Haaland no caminho? Saiba quando o Brasil pode pegar a Noruega na CopaHá 10 minutos
    Piquerez saiu machucado após lance com Madueke (Foto: GLYN KIRK / AFP)
    Copa do Mundo 2026Piquerez titular? Veja a situação do lateral do Palmeiras e do UruguaiHá 18 minutos
    Bruno Guimarães em ação pelo Brasil contra a Escócia na Copa do Mundo
    Seleção BrasileiraBruno Guimarães vira arma ofensiva da Seleção Brasileira na Copa do MundoHá 37 minutos
    Torcida do Brasil teve de mudar a rotina durante a Copa do Mundo (Foto: Lance!/Gemini)
    Seleção BrasileiraO quanto a Copa do Mundo mudou a sua rotina? Responda à enqueteHá 45 minutos
    Rayan durante coletiva da Seleção Brasileira. (Foto: Reprodução)
    Fora de CampoComentário de Rayan sobre o Japão repercute: 'Vai envelhecer mal'Há 50 minutos

    Mais LANCE!

    Haaland gol na Copa (Foto: Instagram Haaland)
    Noruegueses reagem a provável confronto com o Brasil na Copa do Mundo: 'Claramente'
    Romero abraça Messi na comemoração do gol da Argentina sobre a Argélia, na Copa do Mundo
    Argentina ganha 'reforço' para a segunda fase da Copa do Mundo
    Mbappé na vitória da França sobre a Noruega
    França supera Argentina no Ranking da Fifa e assume liderança após vitória contra Noruega
    Mbappé cumprimenta Haaland antes de França x Noruega na Copa do Mundo
    Grupo I da Copa do Mundo definido: quem pode enfrentar o Brasil nas oitavas?
    Mbappé reage durante partida da Copa do Mundo
    Mbappé passa Ronaldo e iguala feito de Pelé em Copas do Mundo
    Dembélé comemora gol marcado em França x Noruega pela Copa do Mundo de 2026
    Noruega x França: veja os melhores momentos do jogo do grupo I da Copa do Mundo
    Lionel Scaloni observa treino da Argentina durante a Copa do Mundo
    Argentina treina com 10 mudanças para encarar a Jordânia na Copa do Mundo
    Dembélé e Mbappé, de camisas brancas, se abraçam e comemoram o terceiro gol da França contra a Noruega
    Dê suas notas: França bate Noruega com hat-trick de Dembélé e passa em primeiro
    Arrascaeta, do Flamengo, em treino da seleção do Uruguai antes da Copa do Mundo (Foto: Divulgação / AUF)
    Arrascaeta joga hoje? Veja a escalação do Uruguai contra a Espanha na Copa
    Diogo Dalot treina ao lado de Cristiano Ronaldo em sessão de Portugal
    Calor x altitude: Portugal e Colômbia optam por preparações distintas na Copa
    Dembélé comemora gol marcada pela França na Copa do Mundo com Mbappé
    Dembélé brilha com hat-trick, e França joga Haaland no caminho do Brasil
    senegal copa do mundo
    Senegal atropela o Iraque e sonha com vaga no mata-mata da Copa do Mundo
    Quantos são naturalizados? Veja onde nasceram os jogadores da França na Copa do Mundo