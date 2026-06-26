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Arsenal quer titular da Seleção Brasileira por R$ 377 milhões

Newcastle não pretende facilitar saída de Bruno Guimarães para o Arsenal

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 14:01
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Bruno Guimarães em ação durante Brasil x Escócia
Bruno Guimarães em ação durante Brasil x Escócia (Foto: CHANDAN KHANNA/AFP)

O Arsenal entrou com força na disputa para contratar o meio-campista Bruno Guimarães, titular absoluto da Seleção Brasileira e um dos principais pilares do Newcastle United. O atual campeão da Premier League apresentou uma proposta inicial de 55 milhões de libras (cerca de R$ 377 milhões na cotação atual) para transferir o atleta para Londres. A primeira investida acabou recusada pelos diretores do Newcastle, mas o clube londrino já sinalizou que vai aumentar os valores na próxima tentativa.

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    • Bruno Guimarães comemora gol pelo Newcastle (Foto: Reprodução/Newcastle)
    Bruno Guimarães comemora gol pelo Newcastle (Foto: Reprodução/Newcastle)

    A diretoria dos Gunners trata o volante como o grande reforço da temporada e planeja usar um trunfo esportivo nos bastidores. A ausência do Newcastle nas competições europeias surge como um forte motivador para que o jogador busque novos desafios na carreira. O atual clube do atleta faz jogo duro, pois o jogador possui forte identificação com a torcida local e tem vínculo contratual assinado até o meio de 2028.

    O desejo antigo de Andrea Berta


    A busca do Arsenal por Bruno Guimarães reflete um desejo antigo de Andrea Berta, atual diretor de futebol do clube londrino. O dirigente tenta a contratação do meio-campista brasileiro desde 2020, época em que pertencia ao departamento de futebol do Atlético de Madrid. Naquele ano, o clube espanhol perdeu a disputa para o Lyon, da França, e agora o profissional busca corrigir a rota do passado para assegurar o reforço.

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    O poder financeiro saudita e o foco na Copa


    A tarefa de tirar o 'camisa 8' de seu clube atual envolve barreiras financeiras complexas, já que o Newcastle tem como sócio majoritário o Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita. Os proprietários da equipe prometem dificultar ao máximo a liberação de um de seus principais ativos de mercado. Alheio aos rumores e ciente da proposta milionária, Bruno Guimarães mantém o foco exclusivo na disputa da Copa do Mundo.

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