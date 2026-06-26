Estátua de Messi na Patagônia vira meme na internet: 'Humilhação' Estátua foi inaugurada nesta semana na Patagônia

Na cidade de Cutral Co, na Patagônia-argentina, uma estátua de Lionel Messi de 26 metros foi inaugurada. A homenagem serviu como base para diversos memes nas redes sociais, já que a posição e a feição do lendário jogador argentino chamaram a atenção dos internautas.

continua após a publicidade

➡️ Argentina ganha 'reforço' para a segunda fase da Copa do Mundo

A estátua é uma forma de homenagem a Messi pelo título da Copa do Mundo de 2022. Veja o que estão dizendo nas redes sociais:

Lionel Messi saúda a torcida após a vitória da Argentina sobre a Áustria (Foto: Paul ELLIS / AFP)

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Messi joga contra a Jordânia?

Técnico da Argentina, Lionel Scaloni abriu o jogo sobre a presença de Messi no jogo contra a Jordânia, pela 3ª rodada do Grupo J da Copa do Mundo. O camisa 10 deve ter minutos em campo para ampliar sua vantagem na artilharia da competição.

continua após a publicidade

- Leo (Messi) será reserva amanhã para entrar depois. Já sei o time, mas nós revelaremos amanhã. A decisão de quem joga amanhã não tem relação com quem vai jogar no próximo jogo - disse o treinador da Argentina.

Diante da Jordânia, Scaloni deverá fazer 10 mudanças na equipe titular em relação ao time que iniciou a partida contra a Áustria. O treinador também vê a oportunidade de realizar testes com a Argentina no confronto válido pela última rodada da fase de grupos.

continua após a publicidade

- Se der, vamos aproveitar para testar outros sistemas. A Jordânia costuma jogar com cinco defensores e é um sistema que implica que você se mova diferente se optar por jogar com uma linha de quatro (defensores). A gente vem trabalhando, e a equipe não teria inconvenientes para modificar algo.

Sem Messi, a Argentina deve entrar em campo com Dibu Martínez; Montiel, Otamendi, Senesi, Tagliafico; Paredes, Exequiel Palacios, Lo Celso; Simeone, Julián Álvarez e Nico Páz. Neste sábado (27), a Albiceleste encara a Jordânia, às 23h (de Brasília).

Dentre esses nomes, Julián Álvarez e Tagliafico são os jogadores mais cotados para conquistar uma vaga de titular no início da segunda fase da Copa do Mundo. O atacante e o lateral-esquerdo serão titulares pela primeira vez no Mundial diante da Jordânia após um período se recuperando de incômodos musculares.