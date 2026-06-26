AO VIVO: assista ao treino da Seleção Brasileira nesta sexta-feira (26) pelo Lance!TV Carlo Ancelotti comanda atividade após classificação ao mata-mata da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira realiza mais um treino nesta sexta-feira (26) em Nova Jersey, nos Estados Unidos, para dar início à preparação rumo ao mata-mata da Copa do Mundo. E você pode acompanhar as imagens e detalhes da atividade ao vivo no Lance!TV. Clique AQUI para assistir.

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A transmissão contará com imagens diretas do gramado, acompanhando os lances e movimentações dos comandados de Carlo Ancelotti. A análise da atividade fica por conta de Thales Teixeira, que comenta os principais momentos, junto às visões de Márcio Iannacca, direto do Columbia Park, palco da sessão do elenco.

Seleção faz treino já sabendo próximo adversário na Copa do Mundo

O Brasil terá três dias de preparação para o confronto com o Japão, que se classificou em segundo no grupo F, atrás apenas da Holanda. A classificação brasileira veio após uma vitória contundente sobre a Escócia por 3 a 0, na noite de quarta-feira (24), com dois gols de Vini Jr e um de Matheus Cunha.

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Vini Jr aponta para o céu ao comemorar gol do Brasil contra a Escócia (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

Para o compromisso dos 16 avos de final, Ancelotti deve continuar sem a presença de Raphinha, única baixa em relação aos 26 jogadores do elenco. O atacante se recupera de um problema muscular na coxa, e tem como objetivo o retorno ao longo da fase eliminatória.

A boa notícia, mais uma vez, fica por conta de Neymar, que voltou a campo com a Amarelinha após quase três anos de ausência no duelo com a Escócia. O camisa 10 recebeu minutos já com o placar definido, treinará normalmente nesta sexta e deve estar disponível novamente para o comandante italiano no mata-mata.

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A bola rola para o confronto entre Brasil e Japão às 14h (de Brasília) desta segunda-feira (29). O palco do duelo será o Reliant Stadium, em Houston (EUA). Caso avance, a Seleção terá pela frente o vencedor do jogo entre Costa do Marfim e o segundo colocado do grupo I - formado por França, Senegal, Iraque e Noruega -, ainda a ser definido.

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