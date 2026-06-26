logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Destaque é dúvida na Inglaterra para duelo contra o Panamá na Copa

Elliot Anderson sentiu desconforto muscular e pode ser poupado

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 20:42
Favorite o Lance! no Google
Jogadores da Inglaterra antes da partida contra a Croácia pela Copa do Mundo
Jogadores da Inglaterra antes da partida contra a Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

O meio-campista Elliot Anderson é dúvida para a Inglaterra no confronto contra o Panamá, neste sábado (27), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Segundo o "The Athletic", o jogador sente um desconforto muscular na região do glúteo e pode ser preservado por Thomas Tuchel, que já tem problemas no setor defensivo.

continua após a publicidade
  • Cole Palmer e Andrey Santos chegam para jogo do Chelsea

    Cole Palmer quebra o silêncio após ficar fora da Copa: ‘Não vou ficar chorando’

    Futebol Internacional
    Há 8 horas
  • Time da Inglaterra perfilado antes de encarar Gana pela Copa do Mundo

    Astro desfalca Inglaterra por pelo menos dois jogos da Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas
  • Thomas Tuchel, treinador da Inglaterra, de casaco preto, cruza os braços durante partida contra Gana, pela Copa do Mundo

    Ex-jogador cobra mudanças na Inglaterra para duelo decisivo na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 dia

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Problema físico preocupa

    Anderson foi titular nas duas primeiras partidas da Inglaterra no Mundial, contra Croácia e Gana, e somou 163 minutos em campo. A comissão técnica monitora sua evolução antes de definir se ele terá condições de atuar no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

    Caso seja poupado, a tendência é que Tuchel faça alterações no meio-campo para o duelo decisivo, embora a Inglaterra esteja muito próxima da classificação ao mata-mata.

    continua após a publicidade
    Elliot Anderson, de branco, em ação pela Inglaterra na Copa do Mundo
    Elliot Anderson em ação pela Inglaterra na Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

    ➡️ Cole Palmer quebra o silêncio após ficar fora da Copa: 'Não vou ficar chorando'

    Transferência recorde

    A possível ausência ocorre em meio aos preparativos para a transferência de Anderson ao Manchester City. O jogador recebeu autorização para realizar exames médicos após a troca de documentos entre os clubes e deve deixar o Nottingham Forest em uma negociação de 116 milhões de libras.

    Se confirmada, a operação será a maior da história envolvendo um jogador britânico e também a contratação mais cara da história do Manchester City.

    continua após a publicidade

    Além de Anderson, a Inglaterra também não contará com Reece James. O lateral-direito sofreu uma lesão leve na parte posterior da coxa e será preservado contra o Panamá, com possibilidade de também ficar fora da primeira partida da fase eliminatória.

    Reece James, de camisa branca, sendo atendido por médicos da Inglaterra durante partida contra Gana pela Copa do Mundo
    Reece James, de camisa branca, sendo atendido por médicos da Inglaterra durante partida contra Gana pela Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Yamal aquecendo com a bola antes da partida entre Uruguai x Espanha
    Copa do Mundo 2026Uruguai x Espanha pode ser interrompido ou adiado por causa de tempestade; entendaHá 8 minutos
    Onde AssistirColômbia x Portugal: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do MundoHá 13 minutos
    Onde AssistirRD Congo x Uzbequistão: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do MundoHá 13 minutos
    Paulo Nunes com o microfone da Globo durante transmissão da Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Paulo Nunes alerta Brasil antes de duelo com o Japão: 'Não tem mais'Há 20 minutos
    senegal copa do mundo
    Copa do Mundo 2026Senegal pode voltar ao mata-mata da Copa pela terceira vez e quer superar edição de 2002Há 25 minutos
    Messi sorri em treino da Argentina após vitória contra a Áustria na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Messi joga? Scaloni abre o jogo sobre presença do craque em Argentina x JordâniaHá 26 minutos

    Mais LANCE!

    Com o triunfo, Brasil se classifica em primeiro na fase de grupos da Copa do Mundo
    Neymar deveria ter mais tempo de jogo contra o Japão na Copa do Mundo? Vote
    Sentado no gramado, Agustin Canobbio, com a camisa azul do Uruguai, lamenta lance desperdiçado no jogo contra Cabo Verde pela Copa do Mundo
    Se Uruguai perder para Espanha será eliminado da Copa do Mundo? Veja cenários
    Bandeira do Orgulho LGBTQIA+
    Pride Match: o que é o jogo da Copa que gerou revolta e ameaça de abandono
    Haaland gol na Copa (Foto: Instagram Haaland)
    Haaland no caminho? Saiba quando o Brasil pode pegar a Noruega na Copa
    Piquerez saiu machucado após lance com Madueke (Foto: GLYN KIRK / AFP)
    Piquerez titular? Veja a situação do lateral do Palmeiras e do Uruguai
    Bruno Guimarães, com a bola debaixo do braço, durante o jogo do Brasil contra a Escócia na Copa do Mundo
    Bruno Guimarães vira arma ofensiva da Seleção Brasileira na Copa do Mundo
    Torcida do Brasil teve de mudar a rotina durante a Copa do Mundo (Foto: Lance!/Gemini)
    O quanto a Copa do Mundo mudou a sua rotina? Responda à enquete
    Rayan concede entrevista coletiva na Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo
    Comentário de Rayan sobre o Japão repercute: 'Vai envelhecer mal'
    Haaland gol na Copa (Foto: Instagram Haaland)
    Noruegueses reagem a provável confronto com o Brasil na Copa do Mundo: 'Claramente'
    Romero abraça Messi na comemoração do gol da Argentina sobre a Argélia, na Copa do Mundo
    Argentina ganha 'reforço' para a segunda fase da Copa do Mundo
    Mbappé na vitória da França sobre a Noruega
    França supera Argentina no Ranking da Fifa e assume liderança após vitória contra Noruega
    Mbappé cumprimenta Haaland antes de França x Noruega na Copa do Mundo
    Grupo I da Copa do Mundo definido: quem pode enfrentar o Brasil nas oitavas?
    Mbappé reage durante partida da Copa do Mundo
    Mbappé passa Ronaldo e iguala feito de Pelé em Copas do Mundo
    Dembélé comemora gol marcado em França x Noruega pela Copa do Mundo de 2026
    Noruega x França: veja os melhores momentos do jogo do grupo I da Copa do Mundo