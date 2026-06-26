Destaque é dúvida na Inglaterra para duelo contra o Panamá na Copa Elliot Anderson sentiu desconforto muscular e pode ser poupado

O meio-campista Elliot Anderson é dúvida para a Inglaterra no confronto contra o Panamá, neste sábado (27), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Segundo o "The Athletic", o jogador sente um desconforto muscular na região do glúteo e pode ser preservado por Thomas Tuchel, que já tem problemas no setor defensivo.

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Problema físico preocupa

Anderson foi titular nas duas primeiras partidas da Inglaterra no Mundial, contra Croácia e Gana, e somou 163 minutos em campo. A comissão técnica monitora sua evolução antes de definir se ele terá condições de atuar no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Caso seja poupado, a tendência é que Tuchel faça alterações no meio-campo para o duelo decisivo, embora a Inglaterra esteja muito próxima da classificação ao mata-mata.

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Elliot Anderson em ação pela Inglaterra na Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)

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Transferência recorde

A possível ausência ocorre em meio aos preparativos para a transferência de Anderson ao Manchester City. O jogador recebeu autorização para realizar exames médicos após a troca de documentos entre os clubes e deve deixar o Nottingham Forest em uma negociação de 116 milhões de libras.

Se confirmada, a operação será a maior da história envolvendo um jogador britânico e também a contratação mais cara da história do Manchester City.

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Além de Anderson, a Inglaterra também não contará com Reece James. O lateral-direito sofreu uma lesão leve na parte posterior da coxa e será preservado contra o Panamá, com possibilidade de também ficar fora da primeira partida da fase eliminatória.

Reece James, de camisa branca, sendo atendido por médicos da Inglaterra durante partida contra Gana pela Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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