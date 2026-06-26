Destaque é dúvida na Inglaterra para duelo contra o Panamá na Copa
Elliot Anderson sentiu desconforto muscular e pode ser poupado
O meio-campista Elliot Anderson é dúvida para a Inglaterra no confronto contra o Panamá, neste sábado (27), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Segundo o "The Athletic", o jogador sente um desconforto muscular na região do glúteo e pode ser preservado por Thomas Tuchel, que já tem problemas no setor defensivo.
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Problema físico preocupa
Anderson foi titular nas duas primeiras partidas da Inglaterra no Mundial, contra Croácia e Gana, e somou 163 minutos em campo. A comissão técnica monitora sua evolução antes de definir se ele terá condições de atuar no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
Caso seja poupado, a tendência é que Tuchel faça alterações no meio-campo para o duelo decisivo, embora a Inglaterra esteja muito próxima da classificação ao mata-mata.
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Transferência recorde
A possível ausência ocorre em meio aos preparativos para a transferência de Anderson ao Manchester City. O jogador recebeu autorização para realizar exames médicos após a troca de documentos entre os clubes e deve deixar o Nottingham Forest em uma negociação de 116 milhões de libras.
Se confirmada, a operação será a maior da história envolvendo um jogador britânico e também a contratação mais cara da história do Manchester City.
Além de Anderson, a Inglaterra também não contará com Reece James. O lateral-direito sofreu uma lesão leve na parte posterior da coxa e será preservado contra o Panamá, com possibilidade de também ficar fora da primeira partida da fase eliminatória.
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