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Escalação: Portugal aposta em força máxima por liderança do grupo

Seleção portuguesa faz último treino sob forte calor em Miami

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 21:14
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Cristiano Ronaldo se movimenta durante treino da seleção de Portugal
Cristiano Ronaldo em treino da Portugal (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

A seleção de Portugal realizou nesta sexta-feira (26) o último treinamento antes da partida em um ambiente descontraído, mas sem perder o foco. O elenco sabe da importância do confronto para deixar para trás a atuação da estreia e assumir a liderança do grupo.

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    Os primeiros 15 minutos da atividade foram liberados para a imprensa e seguiram o protocolo de sempre: muito trabalho de movimentação, aquecimento e troca de passes, sem qualquer novidade em relação ao que normalmente é aberto aos jornalistas.

    A tendência é que Roberto Martínez mantenha uma base já conhecida. A provável escalação tem Diego Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo e João Félix.

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    Outro ponto destacado por Roberto Martínez durante a entrevista foi a profundidade do elenco português. O treinador voltou a afirmar que não trabalha mais com a distinção entre titulares e reservas, ressaltando que mudanças de duas ou três peças, até mesmo durante o intervalo de uma partida, não alteram o nível competitivo da equipe.

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    Além da preparação em campo, outro desafio foi o clima. O treinamento aconteceu sob forte calor, com temperatura acima dos 30°C e muito sol, cenário que faz a seleção portuguesa buscar uma adaptação às condições encontradas em Miami.

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    Esse processo de ambientação começou mais tarde do que para a maioria das seleções. Portugal foi a última delegação a desembarcar nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo, chegando apenas no limite do prazo estabelecido pela FIFA, que exige a presença das equipes no país-sede até cinco dias antes da estreia. A opção da comissão técnica foi concentrar praticamente toda a preparação em solo português, o que reduziu o período de adaptação às condições climáticas encontradas na Flórida.

    Bernardo Silva dá pique no treino da seleção de Portugal
    Bernardo Silva no treino de Portugal antes da partida contra a Colômbia (Foto: Foto por PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

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    Cristiano Ronaldo pode se aproximar dos artilheiros

    Cristiano Ronaldo entra em campo com a chance de fechar a fase de grupos entre os principais goleadores da competição. O camisa 7 soma dois gols em busca de diminuir a distância para Lionel Messi que já balançou as redes cinco vezes nesta edição.

    JogadorPaísGols

    Lionel Messi

    Argentina

    5

    Vinícius Júnior

    Brasil

    4

    Kylian Mbappé

    França

    4

    Erling Haaland

    Noruega

    4

    Ousmane Dembélé

    França

    4

    Ismael Saibari

    Marrocos

    3

    Deniz Undav

    Alemanha

    3

    Jonathan David

    Canadá

    3

    Manzambi

    Suíça

    3

    Matheus Cunha

    Brasil

    3

    Brian Brobbey

    Holanda

    3

    Ismaïla Sarr

    Senegal

    3

    Cristiano Ronaldo

    Portugal

    2

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