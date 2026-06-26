Escalação: Portugal aposta em força máxima por liderança do grupo Seleção portuguesa faz último treino sob forte calor em Miami

A seleção de Portugal realizou nesta sexta-feira (26) o último treinamento antes da partida em um ambiente descontraído, mas sem perder o foco. O elenco sabe da importância do confronto para deixar para trás a atuação da estreia e assumir a liderança do grupo.

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Os primeiros 15 minutos da atividade foram liberados para a imprensa e seguiram o protocolo de sempre: muito trabalho de movimentação, aquecimento e troca de passes, sem qualquer novidade em relação ao que normalmente é aberto aos jornalistas.

A tendência é que Roberto Martínez mantenha uma base já conhecida. A provável escalação tem Diego Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo e João Félix.

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Outro ponto destacado por Roberto Martínez durante a entrevista foi a profundidade do elenco português. O treinador voltou a afirmar que não trabalha mais com a distinção entre titulares e reservas, ressaltando que mudanças de duas ou três peças, até mesmo durante o intervalo de uma partida, não alteram o nível competitivo da equipe.

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Além da preparação em campo, outro desafio foi o clima. O treinamento aconteceu sob forte calor, com temperatura acima dos 30°C e muito sol, cenário que faz a seleção portuguesa buscar uma adaptação às condições encontradas em Miami.

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Esse processo de ambientação começou mais tarde do que para a maioria das seleções. Portugal foi a última delegação a desembarcar nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo, chegando apenas no limite do prazo estabelecido pela FIFA, que exige a presença das equipes no país-sede até cinco dias antes da estreia. A opção da comissão técnica foi concentrar praticamente toda a preparação em solo português, o que reduziu o período de adaptação às condições climáticas encontradas na Flórida.

Bernardo Silva no treino de Portugal antes da partida contra a Colômbia (Foto: Foto por PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

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