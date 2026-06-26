Escalação: Portugal aposta em força máxima por liderança do grupo
Seleção portuguesa faz último treino sob forte calor em Miami
A seleção de Portugal realizou nesta sexta-feira (26) o último treinamento antes da partida em um ambiente descontraído, mas sem perder o foco. O elenco sabe da importância do confronto para deixar para trás a atuação da estreia e assumir a liderança do grupo.
Arsenal quer titular da Seleção Brasileira por R$ 377 milhões
Brasil x Japão: Gyökeres aponta dificuldades que a Seleção terá no duelo da Copa
Neymar quebra protocolo, brinca com jornalistas e levanta astral em treino da Seleção; veja vídeo
➡️ Primeiro treino do Brasil para encarar o Japão tem oito preservados
Os primeiros 15 minutos da atividade foram liberados para a imprensa e seguiram o protocolo de sempre: muito trabalho de movimentação, aquecimento e troca de passes, sem qualquer novidade em relação ao que normalmente é aberto aos jornalistas.
A tendência é que Roberto Martínez mantenha uma base já conhecida. A provável escalação tem Diego Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo e João Félix.
💻 Quem se classifica? Acesse o simulador e veja ranking dos terceiros colocados
Outro ponto destacado por Roberto Martínez durante a entrevista foi a profundidade do elenco português. O treinador voltou a afirmar que não trabalha mais com a distinção entre titulares e reservas, ressaltando que mudanças de duas ou três peças, até mesmo durante o intervalo de uma partida, não alteram o nível competitivo da equipe.
🎁 Ganhe até R$50 apostando nos jogos do Brasil na Copa!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Além da preparação em campo, outro desafio foi o clima. O treinamento aconteceu sob forte calor, com temperatura acima dos 30°C e muito sol, cenário que faz a seleção portuguesa buscar uma adaptação às condições encontradas em Miami.
💻 Quem se classifica? Acesse o simulador e veja ranking dos terceiros colocados
Esse processo de ambientação começou mais tarde do que para a maioria das seleções. Portugal foi a última delegação a desembarcar nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo, chegando apenas no limite do prazo estabelecido pela FIFA, que exige a presença das equipes no país-sede até cinco dias antes da estreia. A opção da comissão técnica foi concentrar praticamente toda a preparação em solo português, o que reduziu o período de adaptação às condições climáticas encontradas na Flórida.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Cristiano Ronaldo pode se aproximar dos artilheiros
Cristiano Ronaldo entra em campo com a chance de fechar a fase de grupos entre os principais goleadores da competição. O camisa 7 soma dois gols em busca de diminuir a distância para Lionel Messi que já balançou as redes cinco vezes nesta edição.
|Jogador
|País
|Gols
Lionel Messi
Argentina
5
Vinícius Júnior
Brasil
4
Kylian Mbappé
França
4
Erling Haaland
Noruega
4
Ousmane Dembélé
França
4
Ismael Saibari
Marrocos
3
Deniz Undav
Alemanha
3
Jonathan David
Canadá
3
Manzambi
Suíça
3
Matheus Cunha
Brasil
3
Brian Brobbey
Holanda
3
Ismaïla Sarr
Senegal
3
Cristiano Ronaldo
Portugal
2
Tudo sobre