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Senegal pode voltar ao mata-mata da Copa pela terceira vez e quer superar edição de 2002

Seleção africana aguarda fim da terceira rodada da fase de grupos e se inspira na campanha do Mundial de 2002, quando chegoub às quartas

PorVinicius Barbosa HarfushSão Pauo (SP)
26/06/2026 20:18
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Seleção de Senegal goleou o Iraque por 5 a 0 em jogo do Grupo I da Copa do Mundo. (Foto: Cole Burston / AFP)

A goleada de Senegal por 5 a 0 em cima do Iraque, pela terceira rodada da fase de grupos, deixa a seleção perto de uma vaga no mata-mata do Mundial, apesar da necessidade de esperar a conclusão dos últimos jogos no sábado. Se confirmar a classificação, será a terceira vez da equipe nos jogos eliminatórios do torneio e o país quer superar a campanha histórica da edição de 2002, quando chegou às quartas de final da competição.

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    Senegal atropela o Iraque e sonha com vaga no mata-mata da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

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    Antes da confirmação da vaga no mata-mata, Senegal precisa secar alguns adversários para se garantir entre os oito melhores terceiros colocados da Copa do Mundo. Os jogos acontecem nesta sexta-feira e sábado, envolvendo Cabo Verde, Bélgica, RD Congo, Argélia e Croácia. Essas são as equipes que ainda jogam e podem alterar a tabela.

    Os três primeiros rivais estão fora da zona de classificação, sendo que Cabo Verde e Bélgica têm dois pontos e a RD Congo tem um. Os argelinos estão, por enquanto, na oitava colocação, com três pontos, assim como a Croácia, que tem a sexta melhor campanha. Senegal está empatado também com três pontos conquistados. A posição final define qual será o próximo adversário dos senegaleses.

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    Relembre a campanha de Senegal na Copa de 2002

    Naquele ano, Senegal teve um grupo difícil, com França, que era a atual campeã em 1998, Dinamarca, conhecida pela sua forte seleção e pelo apelido de "Dinamáquina", e Uruguai. A história começou a ser escrita logo na abertura do Mundial contra os franceses, com gol de Papa Bouba Diop, que garantiu a vitória por 1 a 0 e protagonizou uma das maiores zebras da história das Copas.

    Na sequência, Senegal conquistou dois empates seguidos. Sustentou o placar de 1 a 1 contra a Dinamarca e terminou a campanha com um 3 a 3 diante do Uruguai. Neste duelo, os senegaleses chegaram a abrir três de vantagem com gols de Khalilou Fadiga e dois de Papa Bouba Diop, mas cederam o empate aos rivais.

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    Nas oitavas de final, Senegal eliminou a Suécia com uma vitória por 2 a 1, com dois gols de Henri Camara. Contra a Turquia, nas quartas, a partida foi para a prorrogação. Porém, o país africano não resistiu: aos 4 minutos do primeiro tempo extra, İlhan Mansız marcou o único gol do jogo, que decretou o fim da competição.

    Copas de 2018 e 2026

    A seleção voltou a disputar um mata-mata duas décadas depois, na Copa do Mundo do Catar, há quatro anos. Com uma geração renovada e forte, a mesma que briga pela vaga neste Mundial, o Senegal se classificou na segunda colocação do Grupo A, atrás da Holanda. O time africano deixou para trás os donos da casa e o Equador. Nas oitavas, enfrentou a Inglaterra, mas não conseguiu passar novamente para as quartas e foi eliminado com uma derrota de 3 a 0.

    Agora, em 2026, apesar das duas derrotas para a França e Noruega nos dois primeiros jogos, a seleção senegalesa deu uma resposta à altura diante do Iraque e fez um grande segundo tempo, em que marcou quatro dos cinco gols da goleada. O nome do jogo foi Pape Gueye, que marcou duas vezes e deu uma assistência. Os outros tentos foram anotados por Diarra, Sarr e Ndiaye. Sadio Mané, camisa 10 e ídolo do elenco, não marcou na partida, mas jogou bem e é mais uma arma da equipe na sequência da Copa.

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    Pape Gueye comemora gol na goleada por 5 a 0 em cima do Iraque na Copa do Mundo. (Foto: Cole Burston / AFP)

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