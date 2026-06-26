Uruguai x Espanha pode ser interrompido ou adiado por causa de tempestade; entenda Entenda o protocolo que pode paralisar partida por previsão de tempestade

A partida entre Uruguai e Espanha deve começar às 21h desta sexta-feira (26), e a previsão do clima para todo o dia ligou o alerta sobre a possibilidade de tempestades durante o jogo. Horas antes do início da partida, foram registrados vários pontos de chuva intensa nos arredores do Estádio Guadalajara, no México. Caso sejam registrados raios ou trovão em um raio de 19km do local do confronto, a partida será interrompida por, no mínimo, 30 minutos. Isso acontece porque a Fifa adotou nos três países-sede da Copa do Mundo (Estados Unidos, México e Canadá) o protocolo 'Weather Delay'.

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Não há previsão para que o início do jogo seja atrasado por conta das condições climáticas. Entretanto, caso a tempestade se intensifique e haja registros de raios, a partida pode ser interrompida independente de quanto tempo tenha corrido.

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Veja as condições climáticas nos arredores do Estádio Guadalajara horas antes do início de Uruguai x Espanha

Ahora mismo llueve así en Guadalajara a una hora de que empiece el España-Uruguay... Mala pinta



Vía @muralcom pic.twitter.com/2sUPBaSMg2 — BeSoccer (@besoccer_ES) June 26, 2026

O que é o "Weather delay"?

O termo "weather delay" é a nomenclatura utilizada para o protocolo sobre o atraso ou interrupção de um evento devido a condições climáticas adversas, geralmente anunciando a chegada de tempestades severas. A ação é mais comum em eventos esportivos nos Estados Unidos, mas funcionará em todos os três países-sede. Segundo a Fifa, no contexto da Copa do Mundo, esse protocolo visa garantir a segurança de atletas, comissões técnicas e torcedores diante de riscos climático, principalmente de tempestade de raios. O procedimento foi acionado na partida entre França e Iraque, no dia 23 de junho, e a partida precisou permanecer paralisada por duas horas.

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Como funciona o protocolo da Fifa?

Diferentemente da chuva comum, a presença de raios e trovão aciona um procedimento rigoroso em eventos que acontecem à céu aberto. Se raios forem detectados em um raio de 13 a 16 quilômetros do estádio onde acontece o confronto entre Uruguai e Espanha, a partida deve ser interrompida imediatamente. Jogadores e árbitros deixam o gramado para a parte interna do estádio, enquanto o público é orientado a buscar abrigo em áreas seguras, como os saguões das arenas.

Após a retirada para a parte interna do estádio, inicia-se um cronômetro de 30 minutos. O jogo só pode ser reiniciado após esse período de paralisação sem que haja novos registros de raios na região. Caso ocorra uma nova descarga elétrica durante a espera, a contagem de 30 minutos é zerada e recomeça do início. No caso da partida entre França e Iraque, primeira e única partida da Copa que foi paralisada, o protocolo teve início no intervalo, às 18h45. Ou seja, foi necessário reativar o protocolo consecutivas vezes até às 21h, pouco mais de duas horas depois que o jogo foi paralisado.

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Uruguai x Espanha

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