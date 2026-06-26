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Técnico da Áustria questiona critérios do VAR na Copa do Mundo

Rangnick aponta tratamento desigual do VAR na Copa do Mundo

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
26/06/2026 20:52
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Técnico da Áustria analisa arbitragem da Copa do Mundo. (Foto: Agência Efe/Folhapress)
Técnico da Áustria analisa arbitragem da Copa do Mundo. (Foto: Agência Efe/Folhapress)

A atuação do árbitro de vídeo voltou ao centro das discussões na Copa do Mundo. Após a derrota por 2 a 0 para a Argentina, pela segunda rodada do Grupo J, o técnico da Áustria, Ralf Rangnick, criticou o uso do VAR no torneio e afirmou que a ferramenta não tem sido aplicada com os mesmos critérios para todas as seleções.

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    • Durante entrevista coletiva nesta sexta-feira (26), o treinador voltou a citar o lance que originou o primeiro gol argentino, reclamando de uma suposta falta sobre o meio-campista Xaver Schlager na construção da jogada. Para ele, houve inconsistência na utilização da tecnologia ao longo da competição.

    — Quando jogamos com a Argentina, vimos que o VAR não foi usado da mesma maneira em todos os lugares. Houve uma falta em Schlager, que não foi marcada. O gol de 1 a 0 da Alemanha também não foi claro. O VAR deveria funcionar seja com o time que for, não só com a Alemanha e a Argentina. Há situações em que decisões contra a nação dominante devem ser tomadas - disse Rangnick.

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    O técnico da Áustria, Ralf Rangnick, durante entrevista coletiva de imprensa.(Foto: Agência Efe/Folhapress)
    O técnico da Áustria, Ralf Rangnick, durante entrevista coletiva de imprensa.(Foto: Agência Efe/Folhapress)

    As críticas surgem poucos dias após a derrota para os atuais campeões mundiais. Na ocasião, o treinador já havia demonstrado insatisfação com a arbitragem, mas voltou a tocar no assunto às vésperas da última rodada da fase de grupos.

    Apesar das reclamações, o foco da seleção austríaca está voltado para o confronto decisivo diante da Argélia, que pode definir uma vaga na fase eliminatória do Mundial. Rangnick alertou para o equilíbrio da competição e destacou que resultados inesperados costumam ocorrer em Copas do Mundo.

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    — Quando se vem para a Copa do Mundo, na fase de grupos, se tem resultados inesperados, já vimos nas últimas Copas, como a Alemanha, que teve grupos fáceis, mas não passou. Ontem, vendo o jogo contra o Equador, vi que é difícil jogar contra um time desses. O Equador foi bem e mereceu a vitória. Temos que ter cuidado - afirmou.

    A Áustria soma três pontos e depende de um bom resultado diante dos argelinos para seguir sonhando com a classificação. O treinador espera uma partida de alta intensidade e ressaltou as características físicas do próximo adversário.

    — É um dos grupos mais difíceis. O jogo será importante para os dois. Temos um oponente muito forte e será um oponente que nos desafiará fisicamente, e vamos preparar o nosso time da forma correta - completou.

    Com a classificação ainda em aberto, Rangnick tenta deixar a polêmica da arbitragem em segundo plano para concentrar suas atenções no confronto que pode garantir a permanência da Áustria na Copa do Mundo. A Áustria encara a Argélia neste sábado (27), às 23h (de Brasília), no Kansas.

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