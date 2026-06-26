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Messi joga? Scaloni abre o jogo sobre presença do craque em Argentina x Jordânia

Treinador admite testar novo sistema de jogo em duelo da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 20:16
Atualizado há 1 minutos
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Messi sorri em treino da Argentina após vitória contra a Áustria na Copa do Mundo
Messi sorri em treino da Argentina após vitória contra a Áustria na Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Técnico da Argentina, Lionel Scaloni abriu o jogo sobre a presença de Messi no jogo contra a Jordânia, pela 3ª rodada do Grupo J da Copa do Mundo. O camisa 10 deve ter minutos em campo para ampliar sua vantagem na artilharia da competição.

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    - Leo (Messi) será reserva amanhã para entrar depois. Já sei o time, mas nós revelaremos amanhã. A decisão de quem joga amanhã não tem relação com quem vai jogar no próximo jogo - disse o treinador da Argentina.

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    Diante da Jordânia, Scaloni deverá fazer 10 mudanças na equipe titular em relação ao time que iniciou a partida contra a Áustria. O treinador também vê a oportunidade de realizar testes com a Argentina no confronto válido pela última rodada da fase de grupos.

    - Se der, vamos aproveitar para testar outros sistemas. A Jordânia costuma jogar com cinco defensores e é um sistema que implica que você se mova diferente se optar por jogar com uma linha de quatro (defensores). A gente vem trabalhando, e a equipe não teria inconvenientes para modificar algo.

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    Sem Messi, a Argentina deve entrar em campo com Dibu Martínez; Montiel, Otamendi, Senesi, Tagliafico; Paredes, Exequiel Palacios, Lo Celso; Simeone, Julián Álvarez e Nico Páz. Neste sábado (27), a Albiceleste encara a Jordânia, às 23h (de Brasília).

    Dentre esses nomes, Julián Álvarez e Tagliafico são os jogadores mais cotados para conquistar uma vaga de titular no início da segunda fase da Copa do Mundo. O atacante e o lateral-esquerdo serão titulares pela primeira vez no Mundial diante da Jordânia após um período se recuperando de incômodos musculares.

    Messi faz grande Copa do Mundo com a Argentina

    Na atual edição da Copa do Mundo, Messi fez os cinco gols da Argentina na competição, sendo três contra a Argélia e dois contra a Áustria. O camisa 10 é o artilheiro do Mundial à frente de nomes como Mbappé, Haaland e Vini Jr mesmo com uma partida a menos.

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    Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia, na estreia da Copa do Mundo
    Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia, na estreia da Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)
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