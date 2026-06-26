Cabe no seu time? Saiba situação de Vozinha, de Cabo Verde, no mercado Goleiro é sensação da Copa do Mundo de 2026

O goleiro Vozinha, sensação da Copa do Mundo de 2026, está prestes a se tornar um agente livre no mercado de transferência. O contrato do arqueiro com o Chaves, de Portugal, se encerra nesta terça-feira (30). Com isso, clubes de todo o mundo precisam apenas acertarem bases contratuais para terem o jogador no plantel do elenco.

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Até o momento, não se sabe qual será o próximo passo na carreira do arqueiro. Aos 40 anos, Vozinha tem vivido o auge da carreira como jogador profissional. Ele ganhou notoriedade mundial após fechar o gol no empate em zero a zero entre Espanha e Cabo Verde, pela primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo.

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Disputa da Copa do Mundo

Diante do destaque, a disponibilidade dele no mercado se tornou alvo de pesquisas. Apesar do fim do contrato com o Chaves, de Portugal, o arqueiro não dá indícios de qual será o próximo desafio profissional.

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Vozinha se encontra focado na disputa da Copa do Mundo com a seleção de Cabo Verde. O próximo compromisso da equipe africana é nesta sexta-feira (26), contra a Arábia Saudita, pela última rodada do Grupo H do Mundial.

O confronto acontece às 21h (de Brasília), em Houston, nos Estados Unidos. Vozinha e companhia sonham com uma classificação inédita da seleção africana para a fase de mata-mata da Copa do Mundo.

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