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Rizek crava candidato a melhor do mundo: 'Deve ir longe'

Jornalista analisou a partida entre Noruega e França pela Copa do Mundo

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 20:42
Supervisionado porLeonardo Damico,
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André Rizek cravou o candidato a melhor do mundo na temporada.
André Rizek cravou o candidato a melhor do mundo na temporada. (Foto: Reprodução)

André Rizek, comentarista da bancada do Seleção Sportv, comentou sobre a atuação de Dembélé na vitória da França por 4 a 1 em cima da Noruega, nesta sexta-feira (26), assumindo a liderança 100% do Grupo I da Copa do Mundo.

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    Nessa temporada, o atacante foi decisivo na disputa do clube francês a vencer a Champions League pela segunda vez consecutiva, fazendo a famosa 'dobradinha', e Rizek, comentou isso durante a transmissão do programa ao vivo.

    — O candidato é um repeteco. Candidato, porque como o prêmio de melhor do mundo normalmente é dado ao representante do time ou seleção mais vitorioso da temporada, o time já foi campeão da Champions, campeão francês. Então, assim, o Dembélé é de novo o candidato pelo começo de Copa do Mundo, como a França deve ir longe aqui, pode ser o nome de novo. E esses três gols ajudam muito, porque, assim, você tem o artilheiro que é o Messi, mas se provavelmente, se eles forem os campeões, ele chegar próximo, né? E daqui a...A probabilidade dele fazer mais gols é enorme, então vai brigar, vai ficar entre ele, Mbappé — cravou.

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    Na disputa pela Bola de Ouro 2025, o Dembélé, do Paris Saint-Germani, venceu o espanhol Lamine Yamal, do Barcelona, por 321 pontos. O francês era visto como grande favorito antes da premiação, uma vez que foi o maios destaque por levar o elenco do PDG à inédita conquista da Champions League na temporada 24/25. O clube francês também faturou o Campeonato Francês e foi vice-campeão na Copa do Mundo de Clubes - além de conquistar a Supercopa e a Copa da França.

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    Texto de: Pedro Brandão.

    França começou a partida com mais posse de bola e controle das ações. Mesmo já classificados, os Bleus entraram em campo com força máxima para confirmar a liderança do grupo, tentando impor ritmo diante de uma Noruega que também já estava vaga assegurada.

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    O grande protagonista foi Dembélé. Criticado após a estreia tímida, o atacante respondeu em campo com uma atuação decisiva. Com movimentação constante, velocidade e precisão nas finalizações, o jogador foi o principal responsável por desmontar a defesa norueguesa.

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    Noruega tentou responder, mas encontrou dificuldades para transformar as chegadas em perigo real. A defesa francesa conseguiu controlar boa parte das ações do camisa 9, enquanto os Bleus aproveitaram melhor os espaços deixados pelo adversário.

    Dembélé comemora gol da França na Copa do Mundo com Mbappé
    Dembélé comemora gol da França na Copa do Mundo com Mbappé (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Mesmo em desvantagem, a Noruega ainda conseguiu diminuir o placar e ensaiou uma reação. No entanto, a França não permitiu que o jogo escapasse do controle. Aos 48 minutos do segundo tempo, Doué apareceu para fechar a conta. Após cruzamento na área, o camisa 20 subiu bem e cabeceou no canto, tirando do goleiro Selvik, para decretar o 4 a 1.

    Nos minutos finais, Mbappé deixou o campo para a entrada de Mateta, enquanto Koundé foi substituído por Gusto. Pelo lado norueguês, Hauge e Nusa entraram nas vagas de Schjelderup e Bobb.

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