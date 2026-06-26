Rizek crava candidato a melhor do mundo: 'Deve ir longe'
Jornalista analisou a partida entre Noruega e França pela Copa do Mundo
André Rizek, comentarista da bancada do Seleção Sportv, comentou sobre a atuação de Dembélé na vitória da França por 4 a 1 em cima da Noruega, nesta sexta-feira (26), assumindo a liderança 100% do Grupo I da Copa do Mundo.
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Nessa temporada, o atacante foi decisivo na disputa do clube francês a vencer a Champions League pela segunda vez consecutiva, fazendo a famosa 'dobradinha', e Rizek, comentou isso durante a transmissão do programa ao vivo.
— O candidato é um repeteco. Candidato, porque como o prêmio de melhor do mundo normalmente é dado ao representante do time ou seleção mais vitorioso da temporada, o time já foi campeão da Champions, campeão francês. Então, assim, o Dembélé é de novo o candidato pelo começo de Copa do Mundo, como a França deve ir longe aqui, pode ser o nome de novo. E esses três gols ajudam muito, porque, assim, você tem o artilheiro que é o Messi, mas se provavelmente, se eles forem os campeões, ele chegar próximo, né? E daqui a...A probabilidade dele fazer mais gols é enorme, então vai brigar, vai ficar entre ele, Mbappé — cravou.
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Na disputa pela Bola de Ouro 2025, o Dembélé, do Paris Saint-Germani, venceu o espanhol Lamine Yamal, do Barcelona, por 321 pontos. O francês era visto como grande favorito antes da premiação, uma vez que foi o maios destaque por levar o elenco do PDG à inédita conquista da Champions League na temporada 24/25. O clube francês também faturou o Campeonato Francês e foi vice-campeão na Copa do Mundo de Clubes - além de conquistar a Supercopa e a Copa da França.
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Como foi Noruega x França?
Texto de: Pedro Brandão.
A França começou a partida com mais posse de bola e controle das ações. Mesmo já classificados, os Bleus entraram em campo com força máxima para confirmar a liderança do grupo, tentando impor ritmo diante de uma Noruega que também já estava vaga assegurada.
O grande protagonista foi Dembélé. Criticado após a estreia tímida, o atacante respondeu em campo com uma atuação decisiva. Com movimentação constante, velocidade e precisão nas finalizações, o jogador foi o principal responsável por desmontar a defesa norueguesa.
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A Noruega tentou responder, mas encontrou dificuldades para transformar as chegadas em perigo real. A defesa francesa conseguiu controlar boa parte das ações do camisa 9, enquanto os Bleus aproveitaram melhor os espaços deixados pelo adversário.
Mesmo em desvantagem, a Noruega ainda conseguiu diminuir o placar e ensaiou uma reação. No entanto, a França não permitiu que o jogo escapasse do controle. Aos 48 minutos do segundo tempo, Doué apareceu para fechar a conta. Após cruzamento na área, o camisa 20 subiu bem e cabeceou no canto, tirando do goleiro Selvik, para decretar o 4 a 1.
Nos minutos finais, Mbappé deixou o campo para a entrada de Mateta, enquanto Koundé foi substituído por Gusto. Pelo lado norueguês, Hauge e Nusa entraram nas vagas de Schjelderup e Bobb.
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