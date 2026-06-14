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Dê suas notas para os jogadores de Haiti e Escócia pela Copa do Mundo

Escócia bate o Haiti e assume a liderança do Grupo C da Copa do Mundo

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
14/06/2026 00:03
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Haiti x Escócia pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Haiti x Escócia pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

A Escócia venceu o Haiti por 1 a 0 na noite deste sábado (13), em Boston, nos Estados Unidos, e terminou a primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo na liderança do Grupo C. O gol do jogo saiu aos 27 minutos do primeiro tempo, com McGinn.

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    Com o resultado, a Escócia chegou a três pontos, enquanto Brasil e Marrocos, que empataram por 1 a 1 nesta rodada, têm um ponto. Já o Haiti, por enquanto, não pontuou. Na próxima semana, o Brasil enfrenta o Haiti, enquanto a Escócia vai encarar o Marrocos.

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    Notas do Haiti; Avalie os jogadores!

    Notas da Escócia; Avalie os jogadores!


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