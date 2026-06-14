Veja os melhores momentos de Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo Seleção estreiou na Copa do Mundo com empate

Brasil e Marrocos empataram por 1 a 1 na noite deste sábado (13), pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo. No MetLife Stadium, Saibari abriu o placar para os marroquinos com uma cavadinha sobre Alisson, mas Vini Jr empatou ainda no primeiro tempo. Veja gols abaixo:

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Lucas Paquetá em Brasil x Marrocos (Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF/Folhapress)

➡️O que o Brasil precisa fazer para passar em primeiro após empate com Marrocos?

Como foi Brasil x Marrocos na Copa do Mundo

Apesar de o Marrocos ter começado com mais posse de bola e intensidade física, a primeira grande chance foi brasileira. Aos 13 minutos, Vini Jr. avançou pela esquerda e cruzou para Igor Thiago, livre na área, mas o centroavante furou a bola e desperdiçou a oportunidade.

A seleção marroquina foi mais eficiente. Aos 20 minutos, Lucas Paquetá errou um passe no campo de ataque, Mazraoui encontrou Brahim Díaz, que lançou Saibari entre os zagueiros brasileiros. O atacante dominou em velocidade e encobriu Alisson para abrir o placar.

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O empate brasileiro veio aos 32 minutos: Vini Jr. recebeu na entrada da área, ajeitou e acertou um chute preciso para marcar um golaço e igualar o confronto.

Próximos jogos do Brasil

Após o empate na estreia, a Seleção Brasileira volta a campo na próxima sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), contra o Haiti, na Filadélfia. O último compromisso da fase de grupos será em 24 de junho, quarta-feira, às 19h, diante da Escócia, em Miami.

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