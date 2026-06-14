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Veja os melhores momentos de Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo

Seleção estreiou na Copa do Mundo com empate

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 10:52
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo
Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo

Brasil e Marrocos empataram por 1 a 1 na noite deste sábado (13), pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo. No MetLife Stadium, Saibari abriu o placar para os marroquinos com uma cavadinha sobre Alisson, mas Vini Jr empatou ainda no primeiro tempo. Veja gols abaixo:

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    • Lucas Paquetá em Brasil x Marrocos (Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF/Folhapress)
    Lucas Paquetá em Brasil x Marrocos (Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF/Folhapress)

    ➡️O que o Brasil precisa fazer para passar em primeiro após empate com Marrocos?

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    Apesar de o Marrocos ter começado com mais posse de bola e intensidade física, a primeira grande chance foi brasileira. Aos 13 minutos, Vini Jr. avançou pela esquerda e cruzou para Igor Thiago, livre na área, mas o centroavante furou a bola e desperdiçou a oportunidade.

    A seleção marroquina foi mais eficiente. Aos 20 minutos, Lucas Paquetá errou um passe no campo de ataque, Mazraoui encontrou Brahim Díaz, que lançou Saibari entre os zagueiros brasileiros. O atacante dominou em velocidade e encobriu Alisson para abrir o placar.

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    O empate brasileiro veio aos 32 minutos: Vini Jr. recebeu na entrada da área, ajeitou e acertou um chute preciso para marcar um golaço e igualar o confronto.

    Próximos jogos do Brasil

    Após o empate na estreia, a Seleção Brasileira volta a campo na próxima sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), contra o Haiti, na Filadélfia. O último compromisso da fase de grupos será em 24 de junho, quarta-feira, às 19h, diante da Escócia, em Miami.

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