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Classificação da Copa do Mundo: veja como estão os grupos e a posição do Brasil

Veja os resultados e classificação após oito partidas da competição

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 09:56
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Vini Jr marcou gol de empate em Brasil x Marrocos (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Vini Jr marcou gol de empate em Brasil x Marrocos (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

A Copa do Mundo já começou e os grupos A, B, C e D já estão movimentados com as oito partidas que já aconteceram até o momento. O Brasil, com o empate na estreia contra Marrocos não figura nas primeiras colocações e precisará se recuperar na segunda rodada para buscar a liderança do grupo C. Além do grupo da Seleção Brasileira, confira com o Lance! cada um dos outros grupos que já se movimentaram até o momento e veja em quais posições as respectivas seleções se encontram.

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    Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo (Foto: Jewel Samad/AFP)

    ➡️Confira a classificação completa das grupos da Copa do Mundo

    GRUPO A

    Pos.SeleçãoPontosSG

    México

    3

    +2

    Coreia do Sul

    3

    +1

    República Tcheca

    0

    -1

    África do Sul

    0

    -2

    GRUPO B

    Pos.SeleçãoPontosSG

    Suíça

    1

    0

    Canadá

    1

    0

    Catar

    1

    0

    Bósnia-Herzegovina

    1

    0

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    GRUPO C

    Pos.SeleçãoPontosSG

    Escócia

    3

    +1

    Marrocos

    1

    0

    Brasil

    1

    0

    Haiti

    0

    -1

    ➡️Veja gols em Brasil x Marrocos: Saibari abre o placar, e Vini Jr empata=

    ➡️Veja gol em Haiti x Escócia: McGinn abre o placar

    GRUPO D

    Pos.SeleçãoPontosSG

    Estados Unidos

    3

    +3

    Austrália

    3

    +2

    Turquia

    0

    -2

    Paraguai

    0

    -3

    ➡️Vini Jr salva, Brasil empata com Marrocos e decepciona em estreia na Copa

    Brasil no grupo C

    O próximo compromisso da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 será contra o Haiti, pela segunda rodada do Grupo C. A partida está marcada para o dia 19 de junho, às 21h30 (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.

    Após empatar por 1 a 1 com o Marrocos na estreia, o Brasil entrará em campo contra o Haiti pressionado pela necessidade de vencer para buscar a primeira colocação e se aproximar da classificação para o mata-mata. A equipe de Carlo Ancelotti soma um ponto e aparece atrás da líder Escócia, que derrotou o Haiti por 1 a 0 na primeira rodada. Uma vitória diante dos haitianos pode colocar a Seleção na liderança antes do confronto decisivo contra a Escócia, que encerra a fase de grupos no dia 24 de junho.

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