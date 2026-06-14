Classificação da Copa do Mundo: veja como estão os grupos e a posição do Brasil Veja os resultados e classificação após oito partidas da competição

A Copa do Mundo já começou e os grupos A, B, C e D já estão movimentados com as oito partidas que já aconteceram até o momento. O Brasil, com o empate na estreia contra Marrocos não figura nas primeiras colocações e precisará se recuperar na segunda rodada para buscar a liderança do grupo C. Além do grupo da Seleção Brasileira, confira com o Lance! cada um dos outros grupos que já se movimentaram até o momento e veja em quais posições as respectivas seleções se encontram.

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Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo (Foto: Jewel Samad/AFP)

➡️Confira a classificação completa das grupos da Copa do Mundo

GRUPO A

Pos. Seleção Pontos SG 1º México 3 +2 2º Coreia do Sul 3 +1 3º República Tcheca 0 -1 4º África do Sul 0 -2

GRUPO B

Pos. Seleção Pontos SG 1º Suíça 1 0 2º Canadá 1 0 3º Catar 1 0 4º Bósnia-Herzegovina 1 0

➡️ Veja gols de Catar x Suíça na Copa do Mundo: Boualem empata o jogo

GRUPO C

Pos. Seleção Pontos SG 1º Escócia 3 +1 2º Marrocos 1 0 3º Brasil 1 0 4º Haiti 0 -1

➡️Veja gols em Brasil x Marrocos: Saibari abre o placar, e Vini Jr empata=

➡️Veja gol em Haiti x Escócia: McGinn abre o placar

GRUPO D

Pos. Seleção Pontos SG 1º Estados Unidos 3 +3 2º Austrália 3 +2 3º Turquia 0 -2 4º Paraguai 0 -3

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Brasil no grupo C

O próximo compromisso da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 será contra o Haiti, pela segunda rodada do Grupo C. A partida está marcada para o dia 19 de junho, às 21h30 (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.

Após empatar por 1 a 1 com o Marrocos na estreia, o Brasil entrará em campo contra o Haiti pressionado pela necessidade de vencer para buscar a primeira colocação e se aproximar da classificação para o mata-mata. A equipe de Carlo Ancelotti soma um ponto e aparece atrás da líder Escócia, que derrotou o Haiti por 1 a 0 na primeira rodada. Uma vitória diante dos haitianos pode colocar a Seleção na liderança antes do confronto decisivo contra a Escócia, que encerra a fase de grupos no dia 24 de junho.

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