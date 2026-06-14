Classificação da Copa do Mundo: veja como estão os grupos e a posição do Brasil
Veja os resultados e classificação após oito partidas da competição
A Copa do Mundo já começou e os grupos A, B, C e D já estão movimentados com as oito partidas que já aconteceram até o momento. O Brasil, com o empate na estreia contra Marrocos não figura nas primeiras colocações e precisará se recuperar na segunda rodada para buscar a liderança do grupo C. Além do grupo da Seleção Brasileira, confira com o Lance! cada um dos outros grupos que já se movimentaram até o momento e veja em quais posições as respectivas seleções se encontram.
➡️Confira a classificação completa das grupos da Copa do Mundo
GRUPO A
|Pos.
|Seleção
|Pontos
|SG
1º
México
3
+2
2º
Coreia do Sul
3
+1
3º
República Tcheca
0
-1
4º
África do Sul
0
-2
GRUPO B
|Pos.
|Seleção
|Pontos
|SG
1º
Suíça
1
0
2º
Canadá
1
0
3º
Catar
1
0
4º
Bósnia-Herzegovina
1
0
➡️ Veja gols de Catar x Suíça na Copa do Mundo: Boualem empata o jogo
GRUPO C
|Pos.
|Seleção
|Pontos
|SG
1º
Escócia
3
+1
2º
Marrocos
1
0
3º
Brasil
1
0
4º
Haiti
0
-1
➡️Veja gols em Brasil x Marrocos: Saibari abre o placar, e Vini Jr empata=
➡️Veja gol em Haiti x Escócia: McGinn abre o placar
GRUPO D
|Pos.
|Seleção
|Pontos
|SG
1º
Estados Unidos
3
+3
2º
Austrália
3
+2
3º
Turquia
0
-2
4º
Paraguai
0
-3
➡️Vini Jr salva, Brasil empata com Marrocos e decepciona em estreia na Copa
Brasil no grupo C
O próximo compromisso da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 será contra o Haiti, pela segunda rodada do Grupo C. A partida está marcada para o dia 19 de junho, às 21h30 (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.
Após empatar por 1 a 1 com o Marrocos na estreia, o Brasil entrará em campo contra o Haiti pressionado pela necessidade de vencer para buscar a primeira colocação e se aproximar da classificação para o mata-mata. A equipe de Carlo Ancelotti soma um ponto e aparece atrás da líder Escócia, que derrotou o Haiti por 1 a 0 na primeira rodada. Uma vitória diante dos haitianos pode colocar a Seleção na liderança antes do confronto decisivo contra a Escócia, que encerra a fase de grupos no dia 24 de junho.
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