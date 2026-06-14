Qual foi o resultado do jogo do Haiti, próximo adversário do Brasil? Haiti e Escócia se enfrentaram logo após empate da Seleção Brasileira

Após estreia com empate da Seleção Brasileira contra o Marrocos, o segundo jogo do grupo C da Copa do Mundo de 2026 acabou com vitória da Escócia contra o Haiti, próximo adversário do Brasil. De volta à Copa do Mundo após 28 anos, a Escócia passou sufoco, mas assumiu a liderança do grupo ao vencer os haitianos por 1 a 0.

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A partida ocorreu no último sábado (13), às 22h, no Gillette Stadium, em Foxborough (Massachusetts, Estados Unidos), logo após o término do jogo do Brasil. O único gol da partida foi marcado por John McGinn, ainda no primeiro tempo.

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Como foi a partida entre Haiti e Escócia na Copa do Mundo?

Apesar das escapadas do Haiti, principalmente em contra-ataques, a Escócia foi superior na proposta do confronto. Além de uma bola na trave em chute de McTominay, a seleção escocesa abriu o placar aos 27 minutos, com McGinn. Em desvantagem, o Haiti teve grande chance para empatar o jogo, mas Pierrot desperdiçou a oportunidade.

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McGinn comemora gol da vitória da Escócia sobre o Haiti, pela Copa do Mundo (Foto: Franck Fife/AFP)

No segundo tempo, a Escócia optou por reter a posse de bola e evitar escapadas do adversário. Aos poucos, a intensidade voltou a aumentar, com ambas as equipes trocando chances de gol. Assim como na etapa inicial, o Haiti teve nova chance de marcar seu primeiro gol no Mundial, mas voltou a pecar nas finalizações.

O fim da partida foi marcado por leve pressão haitiana, que, sem sucesso, deixou o gramado derrotada. Agora, a equipe precisará somar pontos contra os favoritos Brasil e Marrocos para manter vivo o sonho da classificação ao mata-mata.

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Brasil de olho no resultado

Com a vitória da Escócia, o Brasil aparece empatado em pontos com o Marrocos na segunda colocação do grupo. Com isso, a Seleção Brasileira precisa de uma campanha perfeita no restante da fase de grupos para não depender de outros resultados e evitar terminar na segunda posição, o que levaria a um confronto com o líder do Grupo F, que conta com Holanda, Japão, Tunísia e Suécia.

Na segunda rodada, os escoceses enfrentam o Marrocos, enquanto a equipe comandada por Carlo Ancelotti mede forças com o Haiti, na Filadélfia. A partida entre Brasil e Haiti ocorrerá na próxima sexta-feira (19), às 21h30.

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