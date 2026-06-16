Torcedores enlouquecem com gols de Haaland em Iraque x Noruega: 'Monstro'
Equipes se enfrentam pela primeira rodada do Grupo I da Copa do Mundo
A Noruega venceu o primeiro tempo do confronto contra o Iraque por 2 a 1, desta terça-feira (16), nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo I da Copa do Mundo. O atacante Erling Haaland foi o responsável por marcar os dois gols da equipe europeia na partida.
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O primeiro gol do norueguês aconteceu aos 29 minutos. Em uma jogada invidual, o ponta Nusa avançou pela ponta-esquerda até tocar para Wolfe, mais à frente. O lateral cruzou rasteiro para área adversária, onde estava Haaland para marcar com um carrinho.
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Aos 42 minutos, o camisa 9 foi mais uma vez decisivo para a equipe da Noruega. Após ver o Iraque empatar a partida, Haaland pressionou a saída de bola e colheu bons resultados aos entrar na frente do chute do goleiro Jalal Hassan. O desvio fez a bola entrar para o gol.
Nas redes sociais, torcedores que acompanhavam a partida enlouqueceram com a atuação do norueguês. Veja a repercussão abaixo:
HAALAND MARCA DE NOVO! pic.twitter.com/XqfIVGXrEZ— CFD - Futebol e Fantasies (@CFD_Oficial) June 16, 2026
Haaland correndo pra marcar um Gol pic.twitter.com/ZDoCHVWKe6— Jazzˢᶠᶜ (@_Gleiser) June 16, 2026
haaland joga muito meu deus...— Allison 🩺🐾 (@itsoizzy_) June 16, 2026
Que jogão entre Iraque e Noruega!— Renato Rezende (@nataoscfc1914) June 16, 2026
Haaland, como sempre, fazendo a diferença.
Mas o Iraque, com sua garra e conjunto, teve suas chances.
Haaland é um MONSTRO!— Wilder (@Wilder_0709) June 16, 2026
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