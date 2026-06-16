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Torcedores enlouquecem com gols de Haaland em Iraque x Noruega: 'Monstro'

Equipes se enfrentam pela primeira rodada do Grupo I da Copa do Mundo

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 20:08
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Haaland Noruega Iraque Copa do Mundo
Haaland Noruega Iraque Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A Noruega venceu o primeiro tempo do confronto contra o Iraque por 2 a 1, desta terça-feira (16), nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo I da Copa do Mundo. O atacante Erling Haaland foi o responsável por marcar os dois gols da equipe europeia na partida.

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    O primeiro gol do norueguês aconteceu aos 29 minutos. Em uma jogada invidual, o ponta Nusa avançou pela ponta-esquerda até tocar para Wolfe, mais à frente. O lateral cruzou rasteiro para área adversária, onde estava Haaland para marcar com um carrinho.

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    Aos 42 minutos, o camisa 9 foi mais uma vez decisivo para a equipe da Noruega. Após ver o Iraque empatar a partida, Haaland pressionou a saída de bola e colheu bons resultados aos entrar na frente do chute do goleiro Jalal Hassan. O desvio fez a bola entrar para o gol.

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    Nas redes sociais, torcedores que acompanhavam a partida enlouqueceram com a atuação do norueguês. Veja a repercussão abaixo:

    Erling Haaland em comemoração de gol em Noruega x Iraque (Foto: Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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