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Veja a lista atualizada dos maiores artilheiros da Copa do Mundo

Mbappé e Messi sonham com topo do ranking

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 19:27
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Mbappé no aeroporto de Boston para a estreia da França na Copa do Mundo (Foto: Franck FIFE / AFP)
Mbappé no aeroporto de Boston para a estreia da França na Copa do Mundo (Foto: Franck FIFE/AFP)

Campeão da Mundial com a Alemanha em 2014, Miroslav Klose já se aposentou há mais de dez anos, mas seu nome segue liderando a lista de maiores artilheiros da história da Copa do Mundo. Mas o alemão vê seu recorde cada vez mais ameaçado pelo fenômeno francês Kylian Mbappé, que já marcou dois gols na estreia da França nesta edição do torneio, contra Senegal.

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    • Com os dois gols marcados por Mbappé na 1ª rodada da Copa do Mundo 2026, confira como ficou a lista atualizada dos maiores artilheiros da Copa do Mundo:

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    Ranking de maiores artilheiros da Copa do Mundo

      1.
    1. Miroslav Klose (Alemanha): 16 gols em quatro edições
      2. 2.
    2. Ronaldo (Brasil): 15 gols em três edições
      3. 3.
    3. *Kylian Mbappé (França): 14 gols em três edições
      4. 4.
    4. Gerd Müller (Alemanha): 14 gols em duas edições
      5. 5.
    5. Just Fontaine (França): 13 gols em uma edição
      6. 6.
    6. *Lionel Messi (Argentina): 13 gols em seis edições
      7. 7.
    7. Pelé (Brasil): 12 gols em quatro edições
      8. 8.
    8. Sándor Kocsis (Hungria): 11 gols em uma edição
      9. 9.
    9. Jürgen Klinsmann (Alemanha): 11 gols em três edições
      10. 10.
    10. Gary Lineker (Inglaterra): 10 gols em duas edições

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    Mbappé marcou dois gols contra Senegal na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Mbappé marcou dois gols contra Senegal em sua estreia na Copa do Mundo 2026 (Foto: FRANCK FIFE/AFP)

    Messi vem aí

    O argentino Lionel Messi, que entra em campo nesta terça-feira (16), às 22 (de Brasília), é outro que pode movimentar o ranking dos maiores artilheiros da Copa do Mundo. O "ET" fará sua despedida em Mundiais neste ano e, se quiser tentar assumir a ponta do ranking, precisará liderar o ataque da Argentina. Isso porque Mbappé, aos 27 anos, é um concorrente para ultrapassá-lo ainda nesta edição, mas a expectativa é que o jovem ainda dispute, ao menos, outras duas edições de Copa do Mundo.

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