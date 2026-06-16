Veja a lista atualizada dos maiores artilheiros da Copa do Mundo Mbappé e Messi sonham com topo do ranking

Campeão da Mundial com a Alemanha em 2014, Miroslav Klose já se aposentou há mais de dez anos, mas seu nome segue liderando a lista de maiores artilheiros da história da Copa do Mundo. Mas o alemão vê seu recorde cada vez mais ameaçado pelo fenômeno francês Kylian Mbappé, que já marcou dois gols na estreia da França nesta edição do torneio, contra Senegal.

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Com os dois gols marcados por Mbappé na 1ª rodada da Copa do Mundo 2026, confira como ficou a lista atualizada dos maiores artilheiros da Copa do Mundo:

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Ranking de maiores artilheiros da Copa do Mundo

1 . Miroslav Klose (Alemanha): 16 gols em quatro edições 2 . Ronaldo (Brasil): 15 gols em três edições 3 . *Kylian Mbappé (França): 14 gols em três edições 4 . Gerd Müller (Alemanha): 14 gols em duas edições 5 . Just Fontaine (França): 13 gols em uma edição 6 . *Lionel Messi (Argentina): 13 gols em seis edições 7 . Pelé (Brasil): 12 gols em quatro edições 8 . Sándor Kocsis (Hungria): 11 gols em uma edição 9 . Jürgen Klinsmann (Alemanha): 11 gols em três edições 10 . Gary Lineker (Inglaterra): 10 gols em duas edições

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Mbappé começa Copa do Mundo 2026 de forma avassaladora

Kylian Mbappé precisou de apenas noventa minutos na Copa do Mundo de 2026 para redesenhar os livros de história do futebol. Na vitória da França por 3 a 1 sobre Senegal, no MetLife Stadium, o camisa 10 balançou as redes duas vezes. O primeiro veio após belo passe de Olise; o segundo nos acréscimos, sepultando qualquer reação africana.

Mbappé marcou dois gols contra Senegal em sua estreia na Copa do Mundo 2026 (Foto: FRANCK FIFE/AFP)

Messi vem aí

O argentino Lionel Messi, que entra em campo nesta terça-feira (16), às 22 (de Brasília), é outro que pode movimentar o ranking dos maiores artilheiros da Copa do Mundo. O "ET" fará sua despedida em Mundiais neste ano e, se quiser tentar assumir a ponta do ranking, precisará liderar o ataque da Argentina. Isso porque Mbappé, aos 27 anos, é um concorrente para ultrapassá-lo ainda nesta edição, mas a expectativa é que o jovem ainda dispute, ao menos, outras duas edições de Copa do Mundo.